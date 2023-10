imago/snapshot Freiheit für alle politischen Gefangenen (Symbolbild)

Das inzwischen vierte Festival der Solidarität für politische Gefangene in der Türkei und im Iran hat am Freitag in Köln begonnen. Was konnten die Teilnehmenden erwarten?

Das Festival der Solidarität ist ein Ort, wo unter anderem Familienangehörige, Politiker und Betroffene zusammenkommen. Dieses Mal gab es eine Lesung, ein Konzert, drei Podiumsdiskussionen und eine weitere Veranstaltung mit den »Briefen aus den Gefängnissen«. Freitag abend wurde die Fotoausstellung »Içeride-Dışarıda« von Adil Okay aus Mersin eröffnet. »Buntes Herz« und Ali Baran gaben ein Konzert. Sonnabend fanden zwei Diskussionen statt, eine zur Situation in türkischen Gefängnissen, und eine zum Thema »Menschenrechtsverletzungen – das Asylrecht und der heutige Rassismus«. Für Sonntag war die Lesung von »Stimmen der Freiheit« mit Yavuz Ekinci und Gerrit Wustmann geplant sowie eine Veranstaltung über den Iran.

In der Vergangenheit war der Trägerkreis des Festivals immer recht breit aufgestellt. Ist das auch in diesem Jahr gelungen?

Ja, das Festival wird von verschiedenen Stiftungen wie der Heinrich-Böll-Stiftung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Stadt Köln, dem Willi-Eichler-Bildungswerk und dem Friedensbildungswerk sowie der Roten Hilfe, der Medizinischen Flüchtlingshilfe Bochum und dem Kulturforum Deutschland Türkei unterstützt. Die Schirmherrschaft für das Festival hat die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker übernommen. Wir sind sehr froh darüber, dass unser Verein sowie das Festival von vielen verschiedenen Organisationen unterstützt wird. Insgesamt sind in diesem Jahr mehr als 20 Gäste aufgetreten.

Sie haben drei Gesprächsrunden im Programm, an denen Parlamentarier und Experten teilnehmen. Was erhoffen Sie sich von den Diskussionen?

Alle drei Gesprächsrunden, zu den türkischen Gefängnissen, zum Asylrecht und zum Aufstand im Iran sind sehr spannend und betreffen unsere Solidaritätsarbeit. Bei den Diskussionen sollten auch die Betroffenen wie Evin Jiyan Kışanak, die Tochter der inhaftierten Oberbürgermeisterin Gültan Kışanak, oder Serpil Temiz Unvar, die Mutter von Ferhat Unvar, der beim Anschlag 2020 in Hanau getötet worden war, sowie Mariam Claren, Tochter der inhaftierten deutschen Staatsbürgerin Nahid Taghavi, zur Wort kommen. Wir freuen uns, dass auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Sanae Abdi, die Grünen-Landtagsabgeordnete Berivan Aymaz und der EU-Abgeordnete Özlem Alev von der Linkspartei bei der Diskussion dabei sein konnten.

Was hat sich an der Situation der politischen Gefangenen in der Türkei geändert?

Adil Okay, Gül Güzel, Bernadette Ronnes und Osman Uludag waren eingeladen, die Briefe der politischen Gefangenen vorzulesen. Sie haben mit Hunderten politischen Gefangenen Kontakt. Diese Briefe schildern ihre Situation. So wurden seit der Coronapandemie politische Gefangene in der Türkei willkürlich isoliert, zum Beispiel können sie nicht mehr regelmäßig Bücher aus der Gefängnisbibliothek ausleihen. Diejenigen, die mehr als 30 Jahre in Haft sind, werden nicht sofort freigelassen, wie Nevzat Öztürk. Tatsächlich hätte er im Juni aus der Haft entlassen werden müssen, aber seine Haft wurde um mehr als drei Monate verlängert. Als Grund wurde Folgendes genannt: Er soll im Gefängnis »nicht sparsam mit Strom umgegangen« und »nicht genügend Bücher in der Gefängnisbibliothek gelesen« haben. Er wurde dann aber zum Glück am 11. Oktober freigelassen.

Welches Ziel verfolgen Sie mit dem Festival der Solidarität?

Es bringt viele Unterstützerinnen und Unterstützer, Familien, Politikerinnen und Politiker sowie Vereine zusammen. Dadurch soll die Solidarität untereinander gestärkt werden. Die Familien können sich auf dem Festival austauschen und motivieren sich für die weitere Arbeit. Das ist das wichtigste. Wir wollen vor allem die Solidaritätsarbeit mit den politischen Gefangenen stärken. Sie stärkt uns und die politischen Gefangenen, in der Türkei und dem Iran.