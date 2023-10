K.M. Chaudary/AP/dpa Mit Trommeln und mit Tanz wurde Expremier Nawaz Sharif in seiner Heimatstadt Lahore empfangen (21.10.2023)

Pakistans Exregierungschef Mian Nawaz Sharif, Kopf des einflussreichsten Politikerclans des Landes, ist nach vierjährigem Exil in London wieder in der Heimat. Mit seiner Rückkehr am Sonnabend hofft die von ihm geführte Pakistanische Muslimliga – Nawaz (PML-N), die bis vor wenigen Wochen eine Koalitionsregierung anführte, auf Rückenwind bei den Parlamentswahlen Anfang 2024. Derzeit versieht eine nominell unabhängige Interimsadministration die Amtsgeschäfte. Nawaz, der dreimal Premier war, wurde in der zweitgrößten Stadt Lahore von einer riesigen Menschenmenge begrüßt. Die PML-N hatte extra an diesem Tag auf andere große Wahlkampftermine verzichtet.

Nawaz war 2017 vom Obersten Gericht im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen seines Amtes enthoben worden. Sein Name und der seiner Tochter Maryam waren in den sogenannten Panama Papers aufgetaucht. Unter anderem ging es um Immobilienbesitz in noblen Gegenden Londons. Über die Herkunft der dafür aufgewandten Mittel konnte der Spitzenpolitiker vor Gericht keine zufriedenstellenden Erklärungen liefern. Nach dem Antritt seiner achtjährigen Haftstrafe wurde ihm aus medizinischen Gründen die Ausreise nach Großbritannien gestattet, wo er dann im Exil verblieb. 2018 hatte sein Gegenspieler Imran Khan mit seiner Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) die Wahlen deutlich gewonnen, wurde aber im April 2022 per Misstrauensvotum gestürzt. Nawaz' jüngerer Bruder Shehbaz Sharif, der in dessen Abwesenheit die Alltagsgeschäfte der PML-N führte, wurde neuer Premier an der Spitze einer Koalitionsregierung.

Der Heimkehrer musste am Sonnabend zunächst in der Hauptstadt Islamabad zwischenlanden, um juristische Papiere zu unterzeichnen und die Kaution zu hinterlegen, für die er zumindest vorläufig auf freiem Fuß ist. Ein Gericht hatte angeordnet, dass Nawaz bis mindestens 24. Oktober von der Polizei unbehelligt bleiben soll. Theoretisch hätte er gleich bei der Landung zur Verbüßung seiner Reststrafe verhaftet werden müssen. Auch in einem anderem Fall liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor. Dabei geht es um den mutmaßlich unrechtmäßigen verbilligten Erwerb von Fahrzeugen, die er als Geschenk von ausländischen Staatsgästen erhalten hatte. In einem ähnlich gelagerten Verfahren, bei dem Luxusuhren gleicher Herkunft der Anlass waren, war unlängst Imran Khan vorläufig schuldig gesprochen worden. Wie diesem ist Nawaz ein – sogar lebenslanges – Amtsverbot auferlegt, allerdings hofft er auf Revision unter einem neu ernannten Richter.

Die Vorzugsbehandlung mit Kautionen und zusätzlichen Gerichtsanhörungen für den Spitzenmann des konservativen politischen Lagers sorgt für Stirnrunzeln. Die Tageszeitung The Dawn schrieb: »Es war nie offensichtlicher, dass weder seine vergangene Verurteilung noch seine plötzliche Entlastung viel mit Recht und Gesetz zu tun haben. Statt dessen hängt sein juristisches Glück davon ab, ob seine Partei bereit ist, gegenüber dem ›tiefen Staat‹ die zweite Geige zu spielen.« Nur so sei zum Beispiel zu erklären, dass das National Accountability Bureau (NAB) – jene Strafverfolgungsbehörde, die allen voran den Sharif-Clan wegen der Korruptionsdelikte im Visier hatte – nun nichts gegen dessen geradezu triumphale Heimkehr einzuwenden gehabt habe. Der »tiefe Staat« ist in Pakistan ein Netzwerk aus den Spitzen von Militär und Geheimdienst. Imran Khan hatte sich im Vorjahr endgültig mit diesen Kreisen überworfen, was zu seiner Absetzung führte. Laut seiner Darstellung hatten dabei auch die USA die Hand im Spiel.

Die PTI Imran Khans verurteilte die »klare Ungleichbehandlung« und den »VIP-Empfang« für einen Mann, der sich nach einer Verurteilung der Justiz entzogen habe. So hätten der Zentralstaat und auch die Provinz Punjab enormen Aufwand betrieben, um Nawaz’ Heimkehr in Szene zu setzen. Auch das Justizsystem habe dabei assistiert. »Ein Land, zwei Verfassungen«, kommentierte PTI-Generalsekretär Omar Ayub Khan. Die Bevölkerung werde darüber aber das letzte Wort sprechen, resümierte er mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen.