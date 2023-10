Cristina Chiquin/REUTERS »Nieder mit den korrupten Feinden der Demokratie«: Kundgebung in Guatemala-Stadt (20.10.2023)

In der vergangenen Woche hat sich die Anzahl der Straßenblockaden in Guatemala reduziert. Am Freitag kündigten Sprecher der indigenen Selbstverwaltung »48 Kantone« in Totonicapán auf einer Pressekonferenz an, dass die Barrikaden weiter zurückgenommen werden. Tatsächlich wurde am Freitag nachmittag der Verkehrsknotenpunkt Cuatro Caminos, an dem eine der zentralen und symbolträchtigen Sperren eingerichtet worden war, freigegeben. Am Sonnabend berichteten Medien noch von vier Blockadepunkten im ganzen Land, drei davon im Departamento Sololá, neben Totonicapán einem der Zentren der Proteste.

Von »Aufgeben« könne aber keine Rede sein, wie Luis Pacheco, Präsident der »48 Kantone«, gegenüber den Medien betonte. Der Protest vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft soll noch ausgeweitet werden, im Zwei-Tage-Rhythmus sollen Busse mit Demonstranten aus Totonicapán in die Hauptstadt fahren. Die spontan begonnene Blockade vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft hat sich zu einem regelrechten Protestcamp entwickelt. Zahlreiche Menschen aus dem ganzen Land sind in die Hauptstadt gereist und haben sich auch nicht davon abschrecken lassen, dass das Verfassungsgericht am Mittwoch die Räumung der Blockade vor der Staatsanwaltschaft angeordnet hatte. Mittlerweile können Angestellte der Staatsanwaltschaft das Gebäude zu Fuß betreten, wie Prensa Comunitaria am Sonnabend mitteilte.

Zentrale Forderung bei den Protesten, die am 2. Oktober begonnen hatten, ist der Rücktritt von Generalstaatsanwältin Maria Consuelo Porras, der vorgeworfen wird, den Amtsantritt des Sozialdemokraten Bernardo Arévalo von der progressiven Partei Movimiento Semilla am 14. Januar 2024 verhindern zu wollen.

Am Freitag gedachten Zehntausende der Revolution vom 20. Oktober 1944. Der bewaffnete Aufstand hatte 1944 die herrschende Diktatur besiegt und den Weg freigemacht für zehn Jahre demokratie. Der erste nach der Revolution demokratisch gewählte Präsident war Juan José Arévalo, Vater des designierten Staatschefs Bernardo Arévalo.

Die größte Kundgebung fand in der Hauptstadt statt. Zehntausende versammelten sich auf dem zentralen Platz der Verfassung. An der Kundgebung nahmen auch der designierte Präsident Bernardo Arévalo und seine Vizepräsidentin in spe Karin Herrera teil. Herrera sagte vor Pressevertretern, der »Putsch von 1954, der die demokratischen Jahre beendete«, habe »eine Dynamik in Gang gesetzt, aus der die Personen hervorgingen, die sich noch heute an die Macht klammern«. Bernardo Arévalo ging in seiner Rede auf die Proteste der vergangenen drei Wochen ein, die »sehr schwer« gewesen seien, viele Menschen hätten »in Sonne und Regen ausgeharrt« und machten sich »Sorgen um ihre wirtschaftlichen Verhältnisse«. Die Demonstrationen seien aber auch ein Zeichen »der Einheit« für ein »Vaterland für alle, außer den Korrupten« gewesen.

In Guatemalas zweitgrößter Stadt Quetzaltenango fand mit mehreren tausend Teilnehmern die größte Demonstration zum 20. Oktober seit Jahren statt. Zahlreiche Delegationen indigener Autoritäten aus den benachbarten Landkreisen hatten sich der Kundgebung angeschlossen, die traditionell vom Gewerkschaftsverband Union de Trabajadores de Quetzaltenango (UTQ) organisiert wird. Dessen Generalkoordinator Osvaldo Saquich zeigte sich gegenüber jW überzeugt davon, »dass das Volk diesen Kampf gewinnen werde«. Dabei baue er auch »auf die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft«. Auf der Demonstration wurde mehrfach der während der Revolution und im Bürgerkrieg ums Leben gekommenen Menschen gedacht, eine vermummt auftretende Sprecherin der San-Carlos-Universität erinnerte an Francisco Velásquez: Der 66jährige Verkäufer war am vergangenen Montag bei einer Blockade in Malacatán an der Costa Sur erschossen worden, als bewaffnete Personen Blockierer angegriffen.

Auch der kommunistische Partido Guatemalteco del Trabajo rief seine Mitglieder und Sympathisanten auf, sich landesweit an den Kundgebungen zu beteiligen. In einer Erklärung zum 20. Oktober heißt es, die »Niederlage des Paktes der Korrupten« sei der »erste Schritt für tiefer gehende revolutionäre Kämpfe, (…) für die Niederlage des Kapitalismus und den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft in Guatemala«.