IMAGO/Panama Pictures Der Zeitungsdruck ist nur das Instrument. DuMont geht es ums Gelddrucken (Köln, 12.10.2023)

Nachdem das Medienhaus DuMont aus Köln Anfang des Monats die hauseigene Druckerei nach 400jähriger Tradition unangekündigt schloss und 200 Drucker auf die Straße setzte, steigt diesen Dienstag die nächste Protestaktion vor dem Newen-DuMont-Haus im Stadtteil Niehl an der Amsterdamer Straße. Aufgerufen zu der Kundgebung hat die Gewerkschaft Verdi. »Das Verhalten des Arbeitgebers hat nicht nur uns Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, sondern viele Kölnerinnen und Kölner zutiefst empört und schockiert«, heißt es im Aufruf von Gewerkschaftssekretär Viktor Efa, der unter anderem für den Fachbereich Kommunikation und Technologie im Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen zuständig ist. Dabei richtet sich der Aufruf explizit an alle Kölnerinnen und Kölner. Das Vorgehen des DuMont-Managements sei »nicht nur verantwortungslos«, nein, es verstoße »bewusst und geplant gegen das Betriebsverfassungsgesetz« und sei mithin ein Angriff auf diejenigen, die es erkämpft hätten.

Am 3. Oktober hatte das Medienhaus über Nacht die DuMont-Druckerei geschlossen und alle Beschäftigten ohne Vorwarnung entlassen. Nicht einmal der Betriebsrat war zuvor in Kenntnis gesetzt worden. Seither werden der Kölner Stadt-Anzeiger, das Boulevardblatt Express sowie die vom Heinen-Verlag getragene Kölnische Rundschau in der nicht tarifgebundenen und gewerkschaftsfeindlichen Druckerei des Mittelrhein-Verlags in Koblenz gedruckt und jeden Morgen über hundert Kilometer nach Köln gekarrt.

Die Schockwellen des Druckerei-Coups und des dreisten Vorgehens des Managements hatten sich nur langsam in der Stadt verbreitet. DuMont hat auf dem Kölner Medienmarkt eine monopolartige Stellung. Nachdem zunächst das Brauhaus »Reissdorf am Hahnentor« zu einem Zeitungsboykott ausgerufen hatte, mit dem sich viele Facebook-Kommentatoren solidarisierten, hat sich mit der kölschen Mundart- und Karnevalsband »Die Pavaier« ein erstes künstlerisches Schwergewicht der Domstadt mit den gefeuerten Druckern solidarisiert. Die Band sagte einen vereinbarten Auftritt »im Festzelt am Newen- DuMont-Haus an Weiberfastnacht 2024« ab. Mit Entsetzen« habe man »von der Stilllegung und Verlagerung der Druckerei« erfahren, heißt es in einem Facebook-Post von ihr vom 17. Oktober. Die Band, die für Gassenhauer wie »Buenos Dias, Mathias« oder »Leev Marie« in der Domstadt »weltberühmt« ist, beklagte, dass die gesamte Belegschaft »von jetzt auf gleich auf die Straße gesetzt« wurde. Dieses »unsoziale Verhalten« decke sich nicht mit den Werten der Band, weshalb man den Auftritt absage. Bis Freitag erhielt der Eintrag knapp 1.300 Kommentare. Eine Frau schrieb: »Find’ ich klasse! Ich habe mein Abo nach über 30 Jahren aus dem Grund gekündigt!«

Einer der ersten Kommentatoren der Absage von »Die Paveier« war der Fraktionsvorsitzende der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf, Jochen Ott: »Das sollte der Verlagsleitung ernsthaft zu denken geben. Ich hoffe, sie erkennt langsam, dass man so nicht mit verdienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen kann.« Der Kölner forderte: »Die Beschäftigten haben einen fairen Sozialplan verdient.« Wieviel Fairness von einem Management zu erwarten ist, das das Betriebsverfassungsgesetz offensichtlich mit Füßen tritt, ließ Otts Appell offen.

Am Mittwoch veröffentlichte dann der DGB, Region Köln-Bonn, eine Solidaritätsadresse an die Drucker. Die Schließung des Druckzentrums sei eine »ungeheure Demütigung aller Beschäftigten des traditionsreichen Kölner Druckunternehmens«. In der Adresse wird unter anderem gefordert »die sozialen Folgen und finanziellen Einbußen der betroffenen Beschäftigten im Rahmen eines fairen Interessenausgleichs und Sozialplans vollständig auszugleichen und zu tragen«. Zu den Erstunzeichnern des Appells zählen neben dem Journalisten Günter Wallraff und Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, auch Politikwissenschaftler und jW-Autor Christoph Butterwegge sowie lokale Prominenz wie Stephan Brings, Sänger und Bassist der Kölsch-Rock-Band »Brings«.