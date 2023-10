IMAGO/ZUMA Wire Solidarität kann man nicht verbieten: Riesige Demonstration gegen das Bombardement Gazas in London (21.10.2023)

Erstmals seit Beginn des jüngsten Nahostkriegs vor 17 Tagen durften am Wochenende Hilfslieferungen der UNO und des Roten Halbmonds die ägyptische Grenze in den von Israel abgeriegelten Gazastreifen passieren. Nachdem am Sonnabend ein erster Konvoi von 20 Lastkraftwagen den Süden Gazas erreicht hatte, folgte am Sonntag ein zweiter mit 17 Lkw. Das ist angesichts der humanitären Katastrophe jedoch völlig unzureichend. Bis Kriegsbeginn am 7. Oktober waren jeden Tag etwa 500 Lkw mit Hilfsgütern in Gaza eingetroffen. Die Konvois hatten außerdem keinen Treibstoff geladen, der dringend für die Wasserentsalzungsanlagen benötigt wird und den die Krankenhäuser für ihre Generatoren brauchen. Sie sind nach dem Ausfall des einzigen Kraftwerks in Gaza die letzte Stromquelle. Der Direktor des Nassir-Hospitals in Khan Junis hatte bereits am Donnerstag gegenüber dem Wall Street Journal berichtet, seine Chirurgen würden inzwischen im Licht ihrer Mobiltelefone operieren.

Der von Ägypten für Sonnabend in Kairo einberufene »Friedensgipfel« mit arabischen und europäischen Politikern ging unterdessen wie erwartet ohne Ergebnis zu Ende. Eine israelische Delegation war ebensowenig anwesend wie Vertreter der Hamas. Die USA waren nur mit ihrer geschäftsführenden Botschafterin in Kairo vertreten. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock betonte Israels Selbstverteidigungsrecht gegen die Hamas. »Für Deutschland ist die Sicherheit des Staates Israel nicht verhandelbar«, sagte sie laut AFP. »Ich appelliere an alle, stets zwischen Terroristen und Zivilbevölkerung zu unterscheiden. Die terroristischen Täter sprechen nicht für das palästinensische Volk.«

Die Intensität der israelischen Luftangriffe auf den gesamten Gazastreifen wurde am Wochenende nochmals gesteigert, um eine Bodenoffensive zur Zerschlagung der Hamas vorzubereiten, wie Reuters unter Berufung auf das israelische Militär mitteilte. Mindestens elf Menschen starben, als am Sonntag ein Café in Khan Junis getroffen wurde, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Insgesamt wurden seit Sonnabend mehr als 50 Menschen getötet. Damit stieg die Zahl der Toten auf mehr als 4.600, darunter über 1.800 Kinder. 1,4 Millionen Einwohner des Gazastreifens befinden sich in diesem selbst auf der Flucht.

Bewohner berichteten gegenüber Reuters, Israel fordere sie seit Sonnabend auf Flugblättern erneut auf, den Norden Gazas zu verlassen: »Dringende Warnung an die Bewohner Gazas. (…) Wer sich entscheidet, den nördlichen Gazastreifen nicht in Richtung Süden des Wadi Gaza zu verlassen, könnte als Komplize einer terroristischen Organisation identifiziert werden.«

Am frühen Sonntag morgen führte Israel auch einen Luftangriff in der besetzten Westbank aus, berichtete WAFA. In Dschenin wurde demnach die Al-Ansar-Moschee getroffen, mindestens eine Person kam dabei ums Leben. Israelischen Angaben zufolge sollen aus der Moschee heraus Attacken auf die Besatzungstruppen organisiert worden sein. Insgesamt sei die Opferzahl auf der Westbank seit dem 7. Oktober auf 90 gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium der Palästinensischen Nationalbehörde mit. Derweil wächst der internationale Protest gegen das israelische Dauerbombardement. In London gingen am Sonnabend schätzungsweise 100.000 Menschen auf die Straße und forderten einen sofortigen Waffenstillstand.