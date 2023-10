Der Süden der Enklave wird regelmäßig von der israelischen Luftwaffe angegriffen. Vor einer Woche hatte Israel rund 1,1 Millionen Menschen im nördlichen Teil des Küstengebiets sowie in Gaza-Stadt dazu aufgefordert, den Bereich »zu ihrer eigenen Sicherheit« zu verlassen. Nur zögerlich folgten etwa 600.000 Menschen der Aufforderung, sich in den Süden zu begeben. Nachdem klar wurde, dass auch der Süden des von Israel abgeriegelten Gebiets weiter Ziel von Luftangriffen ist, beschlossen einige Menschen, wieder in ihre Häuser und Wohnungen im Norden Gazas zurückzukehren. Nach UN-Angaben sind mittlerweile rund eine Million Palästinenser in der Enklave ohne Obdach.

Am Freitag meldeten die palästinensischen Behörden, dass es bei neuen Angriffen auf Khan Junis, die wichtigste Stadt im Süden Gazas, mehrere Tote und Verletzte gegeben habe. »Warum sollten wir in Khan Junis Märtyrer sein? Wir würden lieber als Märtyrer in unseren Häusern sterben. Soll uns doch das ganze Gebäude auf den Kopf fallen«, sagte etwa Salim Abu Marasa gegenüber Reuters, wie die Agentur am Dienstag berichtete. Seine Familie mit mehr als einem Dutzend Mitgliedern habe sich in ein Auto gepfercht und ihre Habseligkeiten auf das Dach geschnallt, um die gefährliche Reise durch das Bombardement zurück nach Norden anzutreten.

Hattab Wahdan ist mit seiner Familie aus Beit Hanun im nördlichen Gazastreifen geflohen. Er erzählte Reuters, wie ein israelischer Luftangriff ein Haus in der Nähe seines eigenen getroffen und mehrere Menschen, die wie er aus dem Norden geflohen waren, getötet habe. »Sie sagten uns, der Süden sei sicher. Sie haben uns gezwungen, unsere Häuser zu verlassen, und wir sind nach Khan Junis gekommen, weil wir Kinder haben«, sagte Wahdan. Israelische Angriffe hätten sein Haus bereits während der Konflikte 2006 und 2014 zerstört. »Wir haben festgestellt, dass alles gleich geblieben ist. Der Tod ist überall. Es ist also besser für uns zurückzugehen.« Khan Junis sei die »Hölle«.

Eigentlich hätte an dieser Stelle eine exklusiv für junge Welt erstellte Bildreportage des Kollektivs Active Stills erscheinen sollen. Der Kontakt zu dem Fotografen vor Ort in Gaza ist jedoch am Donnerstag abend abgebrochen …