1918, 28. bzw. 30. Oktober: Der im Juli aus bürgerlichen Parteien und Sozialdemokraten gebildete Tschechoslowakische Nationalausschuss proklamiert in Prag die unabhängige Tschechoslowakische Republik. Zwei Tage später nimmt der Slowakische Nationalrat in der Stadt Turčiansky Svätý Martin eine Deklaration über den Beitritt der Slowakei zu einem einheitlichen tschechoslowakischen Staat an.

1918, 29./30. Oktober: Nachdem die vor Wilhelmshaven liegende deutsche Flotte den Befehl zum Auslaufen erhalten hat, kommt es auf zahlreichen Schiffen des III. Geschwaders zu Befehlsverweigerungen und Sabotageakten. Mehre hundert Marinesoldaten werden festgenommen. In den Heimathafen Kiel zurückgekehrt, übernehmen die kurz zuvor gebildeten Soldatenräte die Macht in der Stadt. Der Kieler Matrosenaufstand ist das Startsignal für die folgende Novemberrevolution, die die Herrschaft der Hohenzollern beendet.

1923, 23.–25. Oktober: In Hamburg versuchen Angehörige der Kommunistischen Partei Deutschlands, mittels einer bewaffneten Erhebung eine Revolution in Gang zu setzen. Der Aufstand, bei dem zahlreiche Polizeireviere gestürmt werden, scheitert bereits im Laufe des ersten Tages. Es kommt zu zahlreichen Toten und mehr als 300 Verwundeten. 1.400 Personen werden festgenommen, unter ihnen auch sieben KPD-Abgeordnete der Hamburger Bürgerschaft.

1938, 25. Oktober: Bei den Präsidentschaftswahlen in Chile siegt die Volksfront mit ihrem Kandidaten Pedro Aguirre Cerda. Der »Präsident der Armen« bildet im Dezember eine Mitte-links-Regierung, die von der Kommunistischen Partei Chiles unterstützt wird. Gesundheitsminister wird der spätere Präsident Salvador Allende. Die Regierung nimmt eine progressive Arbeitsgesetzgebung, eine Agrarreform sowie Reformen im Bildungs- und Gesundheitswesen in Angriff. Zudem lässt sie nach dem Sieg der Franquisten in Spanien zahlreiche Flüchtlinge ins Land. Mit dem Austritt der Sozialistischen Partei zerbricht die Volksfront im Januar 1941.