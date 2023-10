ullstein bild / picture-alliance Einig in der Ablehnung des Antisemitismus – die SPD-Parteivorsitzenden Paul Singer (l.) und August Bebel gemeinsam mit dem Schatzmeister Wilhelm Pfannkuch (Jena, September 1905)

Wie später die Nazis schrieben sich bereits die Antisemiten im Kaiserreich den Kampf gegen die »goldene« wie die »rote Internationale« auf ihre Fahnen. Auf der Welle der nach der Wirtschaftskrise von 1873 im städtischen Kleinbürgertum und der Beamtenschaft sowie unter den Bauern zeitweise massentauglichen Judenfeindschaft schwimmend, entstanden antisemitische Vereinigungen und Parteien, deren nunmehr »wissenschaftliche« Ablehnung der »jüdischen Rasse« mehr und mehr den christlich getönten Judenhass ablöste. Gruppen wie Adolf Stoeckers Christlich-Soziale Arbeiterpartei versuchten mit wohlwollender Förderung durch Reichskanzler Bismarck der Sozialdemokratie mittels einer antisemitischen Kritik des Manchesterkapitalismus Wählerstimmen abzujagen. Das war bei den Wahlen im Juli 1878 zunächst erfolglos. In Teilen Hessens und Sachsens waren die Antisemiten ab Ende der 1880er aber eine politische Kraft, mit der sich die SPD auseinandersetzen musste. Delegierte aus Hessen hatten daher schon für den Parteitag 1890 in Halle eine Debatte verlangt. Diese wurde nach den Reichstagswahlen im Juni 1893, bei denen die Antisemiten mit insgesamt 3,4 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis erzielten – in Kurhessen lag die antisemitische Deutsche Reformpartei mit 21,2 Prozent der Stimmen nur ganz knapp hinter der SPD –, um so dringlicher.

Den Antisemitismus zurückzuweisen war aber nicht nur eine Frage der Parteienkonkurrenz, sondern hatte unmittelbar mit dem Selbstverständnis der SPD zu tun, die in ihrem Erfurter Programm von 1891 betonte, sie kämpfe »für gleiche Rechte und gleiche Pflichten aller ohne Unterschied des Geschlechts und der Abstammung«. In ihren eigenen Reihen hatte die Sozialdemokratie diese Gleichberechtigung auch tatsächlich durchgesetzt. Im Gegensatz zu den bürgerlichen Parteien war eine jüdische Herkunft in der SPD kein Malus: Zahlreiche der sozialistischen Reichstagsabgeordneten sowie der seit 1890 gemeinsam mit Alwin Gerwisch amtierende Parteivorsitzende Paul Singer waren jüdisch.

In den eigenen Reihen

Es gab aber noch einen dritten Grund, der eine Klärung des Verhältnisses zwischen Sozialdemokratie und modernem Judenhass nötig machte – und das war der Antisemitismus in den eigenen Reihen. Zwar war der Antisemit Eugen Dühring, der in den 1870er Jahren über eine gewisse Anhängerschaft in der Partei verfügt hatte, von Friedrich Engels aus den Reihen der sozialistischen Arbeiterbewegung gedrängt worden. Die Verwirrung, die der bekannte Lassalleaner Wilhelm Hasenclever mit seiner 1881 in Reaktion auf Adolf Stoecker unter Pseudonym veröffentlichten Broschüre »Der Wahrheit die Ehre. Ein Beitrag zur Judenfrage in Deutschland«, die Verständnis für die Antisemiten zu erkennen gab, angerichtet hatte, wirkte aber nach. Seinerzeit war im Parteiorgan Der Sozialdemokrat ein Artikel erschienen, der unter der Überschrift »Das Deutsche Reich ist verjudet« behauptete, in Deutschland werde die Politik »nach dem Gesetz des Schachers getrieben«. Ebenfalls nicht unterschätzt werden darf der Einfluss Franz Mehrings, der den Antisemitismus 1891 in der Neuen Zeit als lediglich innerkapitalistisches Problem verstanden wissen wollte und sich gegen jeden »Philosemitismus« aussprach. Hält man sich vor Augen, dass Sozialisten bei der Abwehr des Antisemitismus seit 1878 eine herausragende Rolle spielten, indem sie Dutzende antisemitische Versammlungen sprengten und bei öffentlichen Kundgebungen gegen den Judenhass Stellung bezogen, sind das zwar nur Nebenschauplätze. Gleichwohl betonte August Bebel zu Beginn seines beim Kölner Parteitag der SPD am 27. Oktober 1893 gehaltenen Referats »Antisemitismus und Sozialdemokratie« nicht von ungefähr, dass über die Bedeutung der antisemitischen Bewegung »in unseren eigenen Kreisen eine gewisse Unklarheit herrscht«.

Bebels Referat, das eigentlich schon beim Parteitag im November 1891 in Berlin gehalten werden sollte, aus Zeitgründen aber verschoben worden war, zählt nach Karl Marx’ frühem Aufsatz »Zur Judenfrage« (1848) und Friedrich Engels’ Brief »Über den Antisemitismus« (1890), in dem er explizit auf die Existenz eines jüdischen Proletariats hinwies, zu den kanonischen Texten der marxistischen Antisemitismusdebatte. In seinen Grundlinien bestätigte es eine bereits vom Berliner Parteitag angenommene und in Köln erneut verabschiedete Resolution, die den modernen Antisemitismus als fehlgeleitete Reaktion (klein) bürgerlicher Milieus auf den sich rasant entwickelnden Kapitalismus einschätzte, als »fortschrittsfeindlich« ablehnte und zu dessen aktiver Bekämpfung aufrief, dabei aber deutlich betonte, dass der Antisemitismus erst mit der Errichtung der ausbeutungsfreien, sozialistischen Gesellschaft ein Ende finden werde.

Ein besonderes Augenmerk lenkte Bebel auf die »widerspruchsvolle Natur des Antisemitismus« und die »teils ultrareaktionären und konservativen, teils demokratischen und manchen mit unserem Programm übereinstimmenden Forderungen« der Antisemiten. Widersprüchlich zusammengesetzt wie diese seien auch die gesellschaftlichen Gruppen, die sich besonders anfällig für den Judenhass gezeigt hätten: Unternehmer, Handwerker, Kleinbauern, Kleinhändler, Beamte, Offiziere und Studenten. Sie alle identifizierten auf unterschiedliche Weise die Herrschaft des Kapitals und die mit ihr einhergehende umfassende Konkurrenz mit den Juden. Dabei differenzierte Bebel: Zum einen betonte er, dass Vorurteile über die Juden sehr alt seien und die stärkere öffentliche Sichtbarkeit von Juden seit der rechtlichen Gleichstellung 1871 den Antisemitismus befördert habe. Zum anderen verwies er auf die gesellschaftliche Ventilfunktion des Judenhasses, sei doch der Antisemitismus insbesondere für Beamte und Offiziere die »staatlich erlaubte Opposition«.

Keinen Zweifel ließ Bebel indes daran – und darin stimmte er mit der großen Mehrheit seiner Partei überein –, dass sich der Antisemitismus in den vom Kapitalismus in ihrer Existenz bedrohten Mittelklassen (Bauern, Handwerker, Kleinhändler) in den kommenden Jahren weiter ausbreiten würde, schließlich aber »revolutionär« wirken müsse. Am Ende würden die Angehörigen jener Klassen doch Sozialisten werden, weil sie erkennen müssten, dass »nicht bloß der jüdische Kapitalist, sondern die Kapitalistenklasse überhaupt ihr Feind ist«, wie es in der vom Parteitag angenommenen Resolution hieß.

Abart des Sozialismus

Den Antisemitismus als eine Abart des Sozialismus, als einen »Sozialismus der dummen Kerls« (eine oft Bebel zugeschriebene Phrase) aufzufassen passte ins geschichtsphilosophische Weltbild des SPD-Parteivorsitzenden, der den Sozialismus als Fluchtpunkt und großen Aufheber der Widersprüche und Krisenphänomene der kapitalistischen Entwicklung verstand, zumal die Sozialdemokratie überhaupt davon ausging, dass sich das Judentum im Zuge der Assimilation nach und nach auflöse. Der Gedanke, dass dem Hass auf die Juden in den Mittelklassen eine langfristige Wirkung zukommen könnte, hatte darin keinen Platz (wie übrigens in nahezu allen zeitgenössischen Überlegungen). Ebensowenig wie der Umstand, dass sich der Antisemitismus bald schon als »eine Abart des Kampfes gegen das Proletariat« erweisen sollte, wie Karl Kautsky 1914 mit Blick auf Österreich feststellte. Er sei »die Sozialistenfresserei des dummen Kerls von Wien geworden«.