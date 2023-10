Konstantinos Stergatos

16,9 Prozent betrug die durchschnittliche Armutsquote in Deutschland im Jahr 2021 laut Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. 21,3 Prozent der Kinder gelten als arm, und 42,3 Prozent der Alleinerziehenden. Nackte Zahlen, die ablenken vom tatsächlichen Ausmaß des täglichen Überlebenskampfs mancher Menschen. Was dieser bedeutet, kann jeder sehen, der mit offenen Augen durch die Straßen geht. Hohe Lebensmittel- und Energiepreise im Zuge des Ukraine-Kriegs und eine Politik, die nahezu allein für die »Besserverdienenden« gestrickt ist, lassen das Elend der Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, gedeihen. Keine Rücklagen? Pech gehabt. Hauptsache Milliarden gehen an die Rüstungskonzerne, Immohaie reißen sich eine Wohnung nach der anderen unter den Nagel, um sie weiterzuverscherbeln, und Superreiche werden immer superreicher. Fast schon beschaulich wirkt das Foto, das Konstantinos Stergatos in Frankfurt am Main geschossen hat und mit dem er im letzten Jahr am jW-Fotowettbewerb teilnahm. »Bauklötze« hat er es genannt und sich nach eigener Aussage an Bertolt Brechts Zitat erinnert gefühlt: »Reicher Mann und armer Mann standen da und sah’n sich an. Da sagt der Arme bleich: Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.« (jW)