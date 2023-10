Hannes P. Albert/dpa Großer Andrang, volle Hallen: Buchmesse in der Mainmetrople am Freitag

Wer sich unwidersprochen ganz unironisch als »Welterklärer« vorstellen lässt, der muss schon mächtig auf sich halten. Auf der Buchmesse haben sich gleich zwei Chefdenker dieses Prädikat ankleben lassen. In einem »Agora« genannten Pavillon – Publikumsfragen waren nicht zugelassen – diskutierten die dauerpräsenten Ratgeber für globale Machtpolitik, Carlo Masala und Herfried Münkler, den Zustand einer Welt im Umbruch. Münklers Blick in die Glaskugel ergab dabei für die nähere Zukunft das Modell einer den Planeten dominierenden Pentarchie (USA-EU-Indien-Russland-China), Masalas Auspikation hingegen das einer Bipolarität (USA-China). Doch offenbar ist solcher Durchblick nicht gefragt. Denn auf ihren Rat, lamentierten beide, wolle man in den zuständigen Regierungsstellen zum Nachteil gelingender Außenpolitik kaum hören, die Herrschaft der Demoskopen habe dafür gesorgt, dass dort geostrategisches und historisches Denken verlernt worden sei. Gemahnen da zwei an die gute alte deutsche Tradition der Geopolitik? So oder so, an der Leere und Schablonenhaftigkeit der von Masala und Münkler repräsentierten neorealistischen Welterklärung dürfte das beklagte Desinteresse vermutlich nicht liegen.

Wer hingegen mit einiger Sicherheit etwas begriffliche Ordnung in die konstatierte Weltunordnung bringen will, also vom bestimmten Interesse kapitalistischer Staaten und von Weltmarktkonkurrenz spricht, macht das an ganz anderem Ort vor ganz anderem Publikum. Ewgeniy Kasakow stellte im autonomen Zentrum AU in Rödelheim im Rahmen der »Gegenbuchmasse« sein Buch »Spezialoperation und Frieden. Die russische Linke gegen den Krieg« vor und kam dabei wie selbstverständlich auf die nämlichen Probleme zu sprechen, die Masala und Münkler rastlos umtreiben. Doch von einem solchen Zugang der Welterklärung, man mag ihn marxistisch nennen, will derweil, auch unter Linken, kaum einer wissen.