»Ich holte gerade das saubere Geschirr aus der Maschine raus« – Maxim Biller

Bei Erscheinen dieses Textes ist hoffentlich der Streit darüber beigelegt, wer wann was über die DDR schreiben darf, denn die Antwort lautet eh: jeder, immer; leider. Dass die junge Westdeutsche Charlotte Gneuß in ihrem DDR-Roman »Gittersee« Vokabular verwendet hat, das es im Osten gar nicht gab, richtet sie hauptsächlich deshalb, weil die erzählerische Freiheit, die man für sie reklamiert, ja immer bloß die zu den ewig gleichen Stasi-Romanen ist. Das westdeutsche Reklamedummwort »lecker« markiert dann nicht eine falsche Perspektive, sondern die haargenau richtige.

Es ist zwar Spekulation, aber eine triftige, dass Maxim Biller Gneuß nicht lesen, ihr überdies Unehrlichkeit vorwerfen würde, obwohl bzw. weil er in seinem neuen Roman von einem Giftanschlag der sowjetischen Staatssicherheit erzählt, der versehentlich die Mutter des Ich-Erzählers trifft, die Jahrzehnte später, längst im Westen, daran zugrunde geht. Die sterbende Mutter ist aber nicht das eigentliche Thema, sondern ein Anlass zum Rückblick auf eine jüdisch-russisch-deutsche Familiengeschichte: Der Großvater hat das nationalsozialistische Massaker an den Juden von Odessa überlebt, der Vater, ein guter Zionist, will in der Sowjetzeit nach Israel (worauf ihm der KGB das Lenkrad seines Autos mit Kontaktgift kontaminiert), schafft es aber nur nach Deutschland, ins Hamburger Grindelviertel, an dessen jüdische Vergangenheit nichts mehr erinnert. Er brennt mit einer Deutschen durch, die Sohn und Mutter fortan »Nazihure« nennen, und der musischen Mama gelingt es, einen Band mit (aus dem Russischen übersetzten) Erzählungen zu veröffentlichen; der Sohn, als Schriftsteller in Deutschland eine kleine Berühmtheit, erkennt sich in ihr, insoweit Literatur etwas ist, was sich dem Leben abschaut.

Fades Konzept

Konsequenterweise hat Biller, ein schneller Blick ins Online-Lexikon bestätigt das, die Geschichte der eigenen abgeguckt; aber nicht die Autofiktionalität langweilt hier, von der auch gar nicht klar ist, wie weit sie reicht. Billers Poetik hat immer auf einer Art schonungslosem Männer-Realismus bestanden und für Literatur, die dem Realismus nicht mehr traut, ihn dehnt oder dekonstruiert, bloß Verachtung übrig gehabt. In »Mama Odessa« taucht, kokett schlecht verhohlen, der Kollege Jakob Arjouni auf, »der einzige Schriftsteller, mit dem ich wirklich befreundet war – nicht nur deshalb, weil wir beide das umständliche Deutsch der anderen deutschen Schriftsteller und ihre linken und rechten Scharaden hassten«, wobei in diesem Auftritt die Ironie liegt, dass Arjouni seine ungekünstelt-hartgekochte Prosa einem Privatdetektiv in den Mund legte und immer dann am besten war, wenn er Krimis schrieb, die als solche für ihren Stil einstanden. Die gleichsam mündliche Wegen-dem-Prosa in »Mama Odessa« – »er senkte noch mehr die Stimme«, »Ich holte gerade das saubere Geschirr aus der Maschine raus« – muss sich dagegen als programmatische Absage an eine Kunst verstehen, die sich die Hoheit übers Leben anmaßt, und wer zum x-ten Mal Arjounis frühe Kriminalromane liest, der sieht die Fehler und weiß, sie gehören dazu. Bei und für Biller spricht aber kein Ermittler, der redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, sondern ein Schriftsteller, dem man zugute halten mag, er spreche, falls das geht, als Privatperson; oder der sich eben zum Nichtstilisten stilisiert. Oder, auch das ist möglich, einer ist.

Das mag, um ein Wort aus einer Billerschen Philippika wider Thomas Bernhard umzudrehen, ein »ehrliches Literaturkonzept« sein, es ist aber auch ein fades, und fast wirkt es ein bisschen übergeschnappt, eine Familiengeschichte – um wie vieles gebrochener, interessanter, trauriger sie auch ist als die, die der Leser hat – als Ready-made anzudienen, das noch der expressiven Lakonie Ernaux’scher Prägung entbehrt und ohne sei’s dramaturgische, sei’s sprachliche Ambition dem illustren, melancholischen Leben des Erzählers zwischen Hamburg, Berlin, Tel Aviv und München nachspaziert, mit Redakteuren, die ständig was von ihm wollen, und Frauen, die sich für ihn rasieren. »War ich überall zuhause – oder nirgendwo?« Auch diese Frage wirkt angesichts zeitgenössischer Identitätsbelletristik wie aus dem Stehsatz, und das Verhältnis zwischen deutschen Juden und halb antisemitischen, halb schuldbewussten Gojim ist als solches sowenig abendfüllend wie der Witz, der darin besteht, in der Fiktion, die jede Prosa ist, auf die Wirklichkeit zu pochen: »Und ich wollte Wirklichkeit, echte Wirklichkeit, nicht bloß Literatur, die ich seit Jahren aus den Geschichten meiner Eltern und dem Wenigen, was ich selbst noch wusste, machte.«

Naive Malerei

Mit den Prosaerzählungen der Mutter, die im Roman ganze Kapitel bilden, verhält es sich so, dass sie in ihrer echten Wirklichkeit an die naive Malerei erinnern, wie sie, in des Rezensenten Kindheit, Hörzu fürs Fehlersuchbild auf der Rätselseite vorhielt. »Was hast du von mir gelernt?« fragt die Mutter. »Dass man sich nichts wirklich ausdenken muss«, antwortet der Sohn. »Keine der Geschichten ist ausgedacht. Darum sind sie so gut.« Oder eben nicht, und man muss die Diskussion um das, was Ronald M. Schernikau mal nichtversal die »verinhaltlichung von kunst« genannt hat, gar nicht führen, um die Limitiertheit des Ansatzes zu sehen. Der Roman endet, einfach so, mit einem Brief des Großvaters, der Bilder malte und dem Sohn ein Geheimnis über die Mutter verrät: »Sie wollte immer Schriftstellerin sein, schon als kleines Mädchen, aber sie hat sich nie getraut. Ich glaube, deine Mama ist sehr talentiert. (…) Aber du bist noch viel talentierter als sie und ich, das weiß ich genau, das würde sogar ein Kalmücke erkennen, der gerade von seinem eigenen Schnaps blind geworden ist. Und darum, moj malysch, lass dich nie von deinem langen, schweren Weg abbringen, den du selbst noch nicht kennst.«

Der Leser kennt ihn; leider.