Aly Song/File Photo/REUTERS Präsent auf dem weltgrößten Automarkt: Tesla-Fertigungsstätte in Shanghai

Der US-Automobilkonzern Tesla ist bei seinem rasanten Aufstieg in eine Art Luftloch geraten. Wie groß das ist, wird sich demnächst erweisen. Die Turbulenzen machen sich inzwischen auch bei der Aktie bemerkbar. Der Anlass dafür: Die Zahlen für das dritte Quartal waren nicht berauschend – oder wie die Nachrichtenagentur dpa schrieb: Sie verfehlten die Markterwartungen.

Gründe dafür gibt es einige: Da ist die auch in den USA weiter spürbare Inflation – und in deren Gefolge, die recht ruppigen Zinserhöhungen der Notenbank Federal Reserve. Der dort besonders beliebte Ratenkauf kann aktuell alles andere als sorglos vonstatten gehen – zumindest bei der Zielgruppe der Durchschnittsverdiener. Tesla-Konzernchef Elon Musk beklagte deshalb auch das hohe Zinsniveau. Das halte Menschen vom Autokauf ab, wie dpa den mutmaßlich reichsten Menschen der Welt am Donnerstag indirekt zitierte.

Allerdings dürfte die Frage, ob Elektroautos etwas für den Durchschnittsverdiener sind, inzwischen von vielen verneint werden. Musk verordnete seinem Konzern zwar rigide Rabatte. Doch das hatte zuallererst Auswirkungen auf die Profitabilität – was Börsianern und Branchenexperten missfiel. Den Anteilseignern ohnehin. Deshalb versuche die Firma, »gnadenlos« ihre Kosten zu senken, wie dpa Teslas-Chefingenieur Lars Moravy zitierte. Für knallharte Arbeitsbedingungen – und permanente Umstellungen in den Produktionsabläufen – ist der Star unter den US-Autobauern inzwischen berüchtigt. Allerdings kann von einem allgemeinen Durchbruch für E-Autos auf dem US-Markt nicht die Rede sein – obwohl Tesla bei dieser Antriebsart deutlich an der Spitze liegt. Insgesamt kommen die Stromer im Land von Ford und General Motors in den ersten drei Quartalen 2023 auf einen Marktanteil von acht Prozent.

Das sieht in China anders aus. Auf dem weltgrößten Automarkt ist im gleichen Zeitraum fast jeder vierte verkaufte Pkw (23 Prozent) elektrisch betrieben. Auch dort ist Tesla noch gut im Spiel, muss sich aber zunehmend harter Konkurrenz aus der Volksrepublik selbst erwehren. Zwar hat der US-Konzern von Januar bis September mit rund 1,3 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen weiter die Nase vorn. Dicht auf dem zweiten Platz folgt mit gut einer Million Vehikeln Chinas BYD. Der ist bereits im Lande Platzhirsch und macht sich offenbar daran, auch global einen Führungswechsel hinzulegen. Laut dem Fachportal ecomento.de ist der chinesische Mischkonzern bereits weltweite Nummer eins, wenn man die verkauften Hybridfahrzeuge mit einrechnet.

Weniger gut für Tesla sieht es auf dem wichtigsten Automarkt Europas aus. In der BRD ist der Absatz im September erwartungsgemäß abgesackt. Und das um satte 63 Prozent, wie der ADAC berichtete. Hauptgrund dürfte das Auslaufen der staatlichen Subventionen für Firmenfahrzeuge sein. Aber auch der hiesige Strompreis ist kein Anreiz mehr, E-Autos zu erwerben und zu fahren. Zwar ist Tesla auch in Deutschland eine beliebte Marke – liegt im September allerdings bei allen Antriebsarten mit 4.216 verkauften Wagen ziemlich abgeschlagen auf Platz 16. In alter Dominanz macht weiter Volkswagen das Rennen: So liegt die Marke VW vorn, auf Platz drei, sechs und sieben rangieren die Töchter Audi, Skoda und Seat.

Der US-Börsenriese mit einer Marktkapitalisierung von aktuell fast 730 Milliarden Euro hält trotz Problemen am Auslieferungsziel von rund 1,8 Millionen Fahrzeugen in diesem Jahr fest (VW kommt mit insgesamt 4,4 Millionen verkauften Fahrzeugen im ersten Halbjahr auf einen Börsenwert von lediglich 56 Milliarden Euro). Zudem sollen auch die ersten Elektro-Pick-ups namens »Cybertruck« Ende November ausgeliefert werden. Ob ein E-Pick-up außerhalb Kaliforniens und New Yorks auf große Resonanz hoffen kann, ist weiter fraglich. Musk, der auch mit einigen Problemen bei seinem Kurznachrichtendienst X und dem Satellitennetz Starlink zu kämpfen hat, verglich seine Autofirma mit einem robusten Kahn. Selbst ein »großartiges Schiff« habe in einem »Sturm zu kämpfen«, zitierte ihn dpa. Im vergangenen Quartal steigerte Tesla zwar den Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 23,35 Milliarden Dollar (rund 22,15 Milliarden Euro). Doch Branchenbeobachter hatten im Schnitt mit mehr gerechnet. Der Gewinn sank um 44 Prozent auf 1,85 Milliarden Dollar. Am Donnerstag verlor die Aktie jedenfalls über vier Prozent.