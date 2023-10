Dschihadismusexperte des Tages: Gérald Darmanin

Ludovic Marin/Pool via AP/dpa Seit dem 7. Oktober sieht er überall »Dschihadismus«: Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin

Der Gazakrieg macht vielen Politikern zu schaffen. So auch dem französischen Innenminister Gérald Darmanin. Seit dem 7. Oktober sieht er überall »Dschihadismus«, zum Beispiel in einem Tweet des französischen Fußballstars Karim Benzema, in dem der Sohn algerischer Einwanderer sein Mitgefühl gegenüber den Opfern des »ungerechten Bombardements« in Gaza zum Ausdruck brachte.

Für Darmanin Grund genug, dem amtierenden Weltfußballer »Verbindungen zur Muslimbruderschaft« vorzuwerfen. Er beobachte bei Benzema schon lange »ein Abdriften in Richtung eines strengen, rigorosen Islams«, behauptete der Innenminister gegenüber dem extrem rechten Fernsehsender C-News am Montag. Er habe sogar »Beweise« dafür.

Da er nicht genauer wurde, fragte die Tageszeitung Le Parisien den Minister am Mittwoch, welche Beweise es für die angeblichen Verbindungen Benzemas zu Islamisten gebe. Darmanin erklärte, der Fußballer habe bei Länderspielen oft die Nationalhymne nicht mitgesungen und auf Instagram sogar ein Selfie mit einem Imam veröffentlicht.

Faschistenführerin Marine Le Pen war überzeugt. Sie sei sich jetzt »sicher, dass Herr Benzema eine Vorliebe für den radikalsten Islamismus« habe, erzählte sie am Freitag. Nadine Morano (Exministerin unter Sarkozy) ging noch ein bisschen weiter: Benzema sei ein »Papierfranzose« (Ausdruck aus dem Vichy-Frankreich für Menschen mit Migrationshintergrund). Der rechte Politiker Éric Zemmour setzte noch einen drauf: Als »Islamist« sei er mitschuldig an der tödlichen Messerattacke eines IS-Anhängers auf einen Lehrer in Arras vergangene Woche. Die konservative Senatorin Valérie Boyer forderte prompt, Benzema die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Nationalhymne nicht mitsingen, Selfie posten. So schnell kann’s gehen.