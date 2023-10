Fabrizio Bensch/REUTERS Neue Koalition mit Migrationsfokus in Sicht? Ein Beamter der Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze bei Forst (12.10.2023)

Vor dem am Freitag anstehenden Koalitionsausschuss der Ampel hat CSU-Chef Markus Söder Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, die Koalition mit Grünen und FDP zu beenden und eine Regierung mit den Unionsparteien zu bilden. »Die Union ist bereit, Verantwortung zu übernehmen«, schrieb Söder beim Kurznachrichtendienst X. Die Ampelregierung sei »stehend k. o.« und habe »kein Vertrauen mehr in der Bevölkerung«. Gebraucht werde »eine Regierung der nationalen Vernunft«.

Inhaltlich begründete Söder das ausschließlich damit, dass »wir« eine »grundlegende Wende« in der Migra­tionspolitik bräuchten. Er forderte in diesem Zusammenhang einen »wirksamen Grenzschutz«, eine »Integrationsgrenze«, Sach- anstelle von Geldleistungen sowie »eine deutliche Absenkung der Sozialleistungen für Asylbewerber«. Söder wiederholte damit ein ebenfalls mit der Migrationspolitik verknüpftes Angebot an Scholz, das CDU-Chef Friedrich Merz im September beim Parteitag der CSU unterbreitet hatte: »Wenn Sie das mit den Grünen nicht hinbekommen, werfen Sie die raus, dann machen wir’s mit Ihnen.«

Ein vorzeitiges Ende der Ampelkoalition scheint beim derzeitigen Stand der Dinge nicht mehr ausgeschlossen. Alle drei beteiligten Parteien stürzen auch in den jüngsten Umfragen weiter ab, die FDP liegt inzwischen sogar unter der Fünfprozentmarke. Umgekehrt ist die AfD im Bund klar zweitstärkste Kraft, während die Union zuletzt ihren Vorsprung ausbauen konnte. Die Regierung hat keine innen- oder sozialpolitischen Projekte mehr, mit denen sie vor der 2025 anstehenden Bundestagswahl für einen Stimmungsumschwung sorgen könnte; mit ihrer Wohnungspolitik scheitert sie gerade vollständig.

Offensichtlich hat keine der Ampelparteien ein Interesse an vorgezogenen Neuwahlen. Gleichzeitig dürfte in der FDP, aber auch bei den Grünen längst intern diskutiert werden, ob es nicht doch angezeigt ist, sich vor dem nächsten Wahltermin in der Opposition zu regenerieren. Bevor aber diese Parteien die Ampel aufkündigen, könnte die SPD ihrerseits versuchen, durch einen Schwenk zur Union in die Offensive zu kommen. Solche Gerüchte kolportierte Bild erst vor wenigen Tagen. Eine solche Koalition wird zweifellos versuchen, sich vor allem durch eine verschärfte Migrationspolitik zu profilieren.