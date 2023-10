Bernd Weißbrod/dpa Mitglieder des Vereins »Mehr Demokratie« vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (20.10.2023)

Ihr Verein hat am Freitag eine Beschwerde gegen das neue Wahlrecht beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Ihr Ziel ist das Absenken der Fünfprozenthürde bei Bundestagswahlen. Weshalb ist gerade jetzt die Zeit dafür?

Weil das neue Wahlrecht, das wir generell befürworten, durch die Streichung der Grundmandatsklausel die Wirkung der Fünfprozenthürde verschärft. Sie war tatsächlich schon länger nicht mehr wirklich haltbar. Aber durch diesen Schritt ist das Ganze noch dringender geworden. 4.242 Menschen haben sich der Beschwerde angeschlossen. Formal macht es keinen Unterschied, aber es ist ein Signal an die Öffentlichkeit.

Wurde diese Regelung nicht auch damit begründet, dass der Bundestag zu groß sei?

Er ist, nach dem in China, das größte Parlament der Welt. Mit dem neuen Wahlrecht soll die Regelgröße wieder eingehalten werden. Diese Entwicklung, die jetzt zu einer verschärften Fünfprozenthürde führt, war erst kurz vor Verabschiedung des Gesetzes bekanntgeworden oder überhaupt erst diskutiert worden.

Von wem kam diese Verschärfung?

Der einzige Sachverständige in der Anhörung zum Gesetzentwurf, der das angeregt hat, war von der CDU vorgeschlagen worden. Das ist deshalb interessant, weil ja die CSU vielleicht eine der Leidtragenden sein wird. Sie hatte bei der letzten Wahl 5,1 Prozent der Stimmen. Wenn sie drunter rutscht bei der nächsten Wahl, ist sie, egal wie viele Direktmandate gewonnen wurden, nicht mehr im Bundestag vertreten.

Auch FDP und Die Linke kann es erwischen.

Die offizielle Erklärung ist selbstverständlich nicht, dass es sich gegen irgendeine Partei richtet, sondern dass es mit der Logik des neuen Systems nicht übereinstimmen würde. Wer jetzt davon betroffen ist, ist aber absehbar. Die Linke bekam bei der letzten Wahl nur 4,9 Prozent, ist nur dank ihrer drei Direktmandate dennoch in Fraktionsstärke eingezogen. Für die CSU war immer klar, dass sie mehr als drei Direktmandate holt und in den Bundestag kommt. Diese Absicherung ist jetzt abgeschafft.

Wenn das Gewinnen eines Wahlkreises den Gewählten nicht mehr garantiert, in den Bundestag einzuziehen, wie ist das mit demokratischen Grundsätzen vereinbar?

Das ist eben jetzt der Preis dafür, dass man den Bundestag auf Normalgröße halten will. Aber: Bei der Direktwahl haben wir seit längerem ein Legitimationsproblem. Große Parteien bekommen immer geringere Stimmanteile. Die Direktmandate gehen an Leute, die teils nur zwanzig Prozent im Wahlkreis haben.

Was schlagen Sie vor?

Es braucht ein Präferenzstimmensystem. Gerade bei der Erststimme könnte man damit gut arbeiten. Ich könnte dann als Wählerin die Kandidaten durchnummerieren, anstatt nur eine Stimme abzugeben. So könnte man sehen, bei welchen Kandidaten sich wirklich 50 Prozent der Stimmen anhäufen. Dann gäbe es auch wieder eine gute demokratische Legitimation.

Karlsruhe hatte in der Vergangenheit zur Sperrklausel geurteilt. Worauf lief das hinaus?

Bis in die 70er Jahre galt die Sperrklausel einfach als gesetzt. Dann gab es die Entwicklung, erst auf kommunaler Ebene, dass die Sperrklausel nicht mehr als legitim, sondern als verfassungswidrige Regelung gesehen wurde. Bei der EU-Wahl urteilte das Verfassungsgericht dann ebenso, und sie wurde gestrichen. Jetzt, mit der Streichung der Mandatsklausel und der Perspektive, dass immer mehr Wählerstimmen durch die Hürde aussortiert werden, steigt der Druck, die Fünfprozenthürde neu zu rechtfertigen.

Wie lauten die alten Rechtfertigungen?

Es gab nie eine besonders gute. Die gewichtigste Begründung war im Grunde, dass die Weimarer Republik an einem zersplitterten Parlament gescheitert sei. Das ist aber historisch nicht belegt, es lag an anderen Gründen und nicht an den kleinen Parteien. Dann hatte das Verfassungsgericht auch mal gesagt, dass die kleinen Parteien nur Einzelinteressen vertreten würden und nicht wie die großen Parteien ein gemeinwohlorientiertes Programm entwickeln – ebenfalls eine sehr schräge Argumentation. Deswegen rechnen wir mit einer guten Chance, dass das jetzige Verfassungsgericht die bisherigen Begründungen für nicht mehr ausreichend hält und eine Senkung der Sperrklausel befürwortet.