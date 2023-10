U.S Naval Forces Central Command / U.S. 6th Fleet / Handout via REUTERS Militärische Rückendeckung für Israel: Der Flugzeugträger USS »Gerald R. Ford« im östlichen Mittelmeer (11.10.2023)

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas sowie ihren palästinensischen Verbündeten ist auch am Freitag unvermindert fortgesetzt worden. Schon in der Nacht wurde die orthodoxe Kirche des Heiligen Porphyrios in Gaza-Stadt bei einem israelischen Luftangriff von einer Rakete getroffen, wie Agenturen mitteilten. Hunderte Palästinenser hätten auf ihrem Gelände Zuflucht vor einer drohenden Bodenoffensive Israels Zuflucht gesucht. Behördenangaben zufolge seien 18 Menschen getötet worden.

In der ebenfalls im Norden Gazas gelegenen Stadt Sahra wurde nach Angaben von Einwohnern am Freitag morgen ein ganzer Wohnbezirk mit etwa 25 mehrstöckigen Wohnhäusern dem Erdboden gleichgemacht, wie Reuters berichtete. Im Süden Gazas war unter anderem die Stadt Khan Junis Ziel israelischer Angriffe. Fast ein Drittel aller Häuser in Gaza ist nach UN-Angaben mittlerweile beschädigt. Auch von palästinensischer Seite wurde der Raketenbeschuss auf israelisches Gebiet am Freitag fortgesetzt.

Die ersten Hilfslieferungen für die Menschen im hermetisch abgeriegelten Gazastreifen sollen nach Einschätzung der UNO diesen Sonnabend von Ägypten über den Grenzübergang Rafah gebracht werden. Das meldete AFP unter Berufung auf Aussagen von UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths vom Freitag. Griffiths habe bei dieser Gelegenheit die UN-Forderung nach »einem sofortigen humanitären Waffenstillstand« erneuert.

Am Donnerstag abend hatte US-Präsident Joseph Biden in einer »Rede an die Nation« aus dem Weißen Haus in Washington angekündigt, am Freitag (Ortszeit) im Kongress neue Hilfen u. a. für Israel und die Ukraine beantragen zu wollen. Unter Berufung auf einen Insider schrieb Reuters von geplanten Ausgaben in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar. 60 Milliarden sollen für die Ukraine bestimmt sein und 14 Milliarden für Israel. Josh Paul, ein hoher Beamter des US-Außenministeriums, der für Waffenlieferungen zuständig war, hatte laut Radiosender NPR am Mittwoch seine Kündigung eingereicht. Er begründete dies damit, dass die US-Militärhilfe an Israel die humanitäre Krise in Gaza verschärfe.