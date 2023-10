Frankfurt am Main. Die Stadt Frankfurt sieht die bevorstehenden beiden Saisonspiele der amerikanischen Footballiga NFL als sportliches Großereignis für ganz Deutschland. »Es ist für uns in erster Linie ein sportliches Highlight. Dass hier die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins spielen, ist eine krasse Sache«, sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) am Donnerstag während einer Pressekonferenz in Frankfurt. Abseits der Spiele ist in der Stadt ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant. NFL-Commissioner Roger Goodell soll sich zudem vor den Partien ins Goldene Buch der Stadt Frankfurt am Main eintragen. (dpa/jW)