London. Boris Becker kehrt als Trainer auf die ATP-Tour zurück. »Ich kann bestätigen, dass ich der Trainer von Holger Rune bin«, sagte der dreimalige Wimbledon-Sieger dem Eurosport-Podcast »Das Gelbe vom Ball«. Der Kontakt mit dem 20 Jahre alten Starspieler aus Dänemark bestehe schon länger, verriet der 55jährige. Der auf Platz sechs der Weltrangliste geführte Rune sei für ihn »ein Rohdiamant, der Schliff braucht.« Als Trainer feierte Becker mit dem 24maligen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic zwischen 2013 und 2016 Erfolge. Erstmals werde er Runes bei den am Sonnabend beginnenden Swiss Indoors in Basel betreuen, sagte Becker. Danach wolle er ihm helfen, sich über das prestigeträchtige Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy für die ATP-Finals in Turin zu qualifizieren. (dpa/jW)