jW

Jeder Fußballfan kennt die aktivsten und lautesten im Stadion, die Ultras. Sie sorgen für Stimmung und gestalten die Choreographien. Sie sind es, die den eigenen Verein mit größter Hingabe unterstützen. Desha lb tragen sie auch diesen Namen. Im übertragenen Sinne bedeutet das vorangestellte Wortbildungselement »ultra« so etwas wie »extrem«. Und das sind die Fans, die manchmal vielleicht auch etwas martialisch daherkommen, aber stets zuvorderst ihren Verein im Sinn haben. Sie leben »ultra«, gleichgültig, ob im Stadion oder ihrer Freizeit.

Wer den Fußball liebt, weiß, woher dieses Phänomen kommt, das seit langem bereits die Stadien bestimmt. Sein Ursprung liegt in Bella Italia, und das schon zu einer Zeit, als in unseren Stadien noch der gute alte Kuttenfan das Bild bestimmte. Doch genau dieses Italien schwingt sich immer stärker dazu auf, das Land zu sein, in dem Fankultur eingedämmt wird, indem man Fans aus den Stadien ausschließt. Bereits im März wurden Fans von Eintracht Frankfurt vom Besuch in Neapel ausgeschlossen. Im April waren es dann die Fans von Feyenoord Rotterdam, denen von den römischen Behörden der Besuch des Spiels bei AS Rom verwehrt wurde. Und in diesen Tagen gehen wieder die Behörden der Hauptstadt Rom gegen Fans aus Rotterdam vor, die Anfang November das Spiel ihrer Mannschaft gegen Lazio im römischen Olympiastadion besuchen wollen. Begründet wird all dies mit befürchteten Ausschreitungen. Pikant wird das dadurch, dass Italien gerade von der UEFA den Zuschlag erhalten hat, gemeinsam mit der Türkei 2032 die Europameisterschaft auszurichten. Was stellen sich denn die italienischen Behörden vor, wie sie mit all den Fans aus ganz Europa während eines vierwöchigen Turniers umgehen wollen? Ausschließen dürfte dann kaum gehen.

Ein trauriges Bild gibt dabei auch wieder einmal die UEFA ab. Deren oberster Chef Aleksander Čeferin sagte noch im Frühjahr, dass bei derartigen behördlichen Entscheidungen nicht in der Stadt gespielt werden kann und die UEFA dann die Spiele als Veranstalter verlegt. Passiert ist allerdings wenig, besser gesagt gar nichts.

Italien als Geburtsort der Ultrabewegung muss zur Vernunft zurückkehren. Tut man es nicht, muss die UEFA endlich handeln. Ein Land, das nicht in der Lage ist, ein einziges Spiel abzusichern, kann erst recht kein Turnier ausrichten.

»Sport frei!« vom Fananwalt