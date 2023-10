IMAGO/Norbert Schmidt Noch ruht der Ligabetrieb, Sandsacktraining gibt es trotzdem (Schwerin, 10.3.2023)

Seine Stimme klingt beim Telefonat mit jW etwas gequält: »Puh, wir haben die Meldefrist verlängern müssen, hoffen, dass sich noch was tut.« Fürwahr, einfach hat er es nicht, gewissermaßen saisonal: Detlef Jentsch. Seit Jahren ringt der Ligaobmann beim Deutschen Boxverband (DBV) um die Boxbundesliga, den Betriebserhalt. Ein Miniaturformat mit zuletzt nur noch vier Boxstaffeln. Das dürfte so bleiben. Vorerst zumindest.

Und: Aufstieg, Abstieg gibt es sowieso nicht. Es ist eine Meldeliga. Das heißt, Teams, die einen Ligabetrieb organisatorisch, sportlich und finanziell stemmen können, machen mit. Das sind aktuell Serienmeister Boxclub Traktor Schwerin, Ligaurgestein Boxclub Chemnitz 94, Wackelkandidat Märkischer Boxring 31/46 Hamm (MBR Hamm) und Neuling Boxclub Straubing.

Bloß, woran hakt’s? An vielem. Vorher das: »Als Verein sind wir seit 30 Jahren dabei, waren ununterbrochen im Ligabetrieb, erste, zweite oder dritte Liga, ganz egal«, betonte Chemnitz’ Manager Olaf Leib gegenüber jW. Damals, ja damals verteilten sich 18 Teams auf die Ligen. »Aber seit 2009 ist die Entwicklung rückläufig«, weiß Leib, der zugleich Präsident des Boxverbands Sachsen ist. Die Gründe für den Niedergang sind sattsam bekannt. Die Liga wird seitens des DBV eher »stiefmütterlich« behandelt, sagen Kritiker aus verschiedenen Klubs immer wieder. Hinzu kommt: Kaderathleten werden bisweilen ad hoc aus Ligateams beordert, sollen verletzungsfrei bleiben, sich auf internationale Wettkämpfe im Nationaldress vorbereiten. Nur darauf. So will es der DBV.

Das Problem dabei: Wie sollen Vereine einzelne Gewichtsklassen leistungsmäßig adäquat nachbesetzen? Vor allem rasch. Ferner sei es für Zuschauer unattraktiv, wenn Zugpferde gesperrt würden, monierte Edgar Walth gegenüber jW. »Aber größter Knackpunkt sind die Finanzen«, so der Vizepräsident beim BC Straubing und Verantwortlicher für den Leistungssport. Was ist so teuer am Ligabetrieb? Walth: »Allein die Auswärtsfahrten, die Übernachtungskosten in Hotels vor allem, die ständig steigen.« Sponsoren, Mäzene seien schwer zu finden, Unterstützung durch Kommunen oder Verbände sei rar. Das heißt: Einen Saisonetat im sechsstelligen Bereich aufzustellen ist für viele Klubs nahezu unmöglich – und nicht zuletzt risikoreich. Floppt eine Boxstaffel, kriegen die Akteure viel Dresche vom Ringgegner, dürften Geldgeber ihr Engagement überdenken.

Wieder nur eine abgespeckte Variante der Miniliga. Hin- und Rückrunde der vier Teams, sechs Kampfabende insgesamt in sieben olympischen Limits. Anschließend Playoffs der beiden Erstplazierten, wiederum per Heim- und Auswärtsauftritt. Wer in der Addition punktemäßig vorne liegt, hat den Titel, ist Meister. Übrigens, wann steigen Boxerinnen in den Ligaring? Eine Idee, die DBV-Funktionäre und Vereinsvertreter immer mal wieder diskutieren. Bislang ergebnislos. Weil? Jentsch: »Die Decke an Athletinnen ist einfach zu dünn, wir könnten nicht alle Gewichtsklassen besetzen.«

Das ist schlecht, und wann startet die Männerliga? Nicht mehr in diesem Jahr. »Ab Mitte Januar 2024, vorher ist das unrealistisch«, sagte Jentsch. Dann ginge es aber Schlag auf Schlag bis Ende März. Auch das ist typisch für die Boxbundesliga: Terminschwierigkeiten, die Liga muss sich ihren Platz im Wettkampfkalender suchen. Denn: Ende Oktober findet der Cologne Cup in der Rheinmetropole statt, das »Ersatzturnier« für den ehemals legendären Chemiepokal in Halle (Saale). Zudem gehen Ende November bis Anfang Dezember die Deutschen Meisterschaften (DM) der Männer und Frauen in Schwerin über die Bühne. Und im Frühjahr stehen zwei Qualifikationsturniere für Olympia in Italien und Thailand auf dem Programm. Darauf liegt, so Jentsch, das Hauptaugenmerk des DBV. Der erweiterte Kaderkreis für die Olympiaquali soll nach dem Cologne Cup nominiert werden, die beiden Athleten pro Gewichtsklasse, die dann in den vorolympischen Ring steigen, im Anschluss der DM.

Dennoch – die Liga sei als Format enorm wichtig, versicherte Paul Döring, Bundesstützpunktleiter in Schwerin und Sportdirektor des BC Traktor, gegenüber jW. Als Sprungbrett, als Talentschmiede, kurz als Übergangsphase des ambitionierten Nachwuchses in die Elite der Erwachsenen. »Unsere Traktoristen Kevin Boakye-Schumann und David Gkevorgkian wären ohne Bundesliga vielleicht sportlich nie so groß geworden.« Also, eins müsse verhindert werden, unbedingt: Die Liga dürfe nicht gestrichen werden, auch nicht für eine Saison. »Reißt das erst einmal ein, wird es doppelt, dreifach schwer, den Betrieb im Folgejahr wieder aufzunehmen«, befürchtet Döring. Weshalb? Die Gefahr bestünde, dass Prioritäten sich weiter verschöben, die Liga noch mehr ins Hintertreffen geriete. Bis zum kompletten Aus.

Soweit ist es zum Glück nicht. Der Newcomer aus Oberbayern, was meint der? Werth: »Zunächst schauen wir mal, wie die Bundesliga bei uns in Straubing ankommt.« Einer kleinen Stadt mit rund 50.000 Einwohnern. Indes mit großer sportlicher Konkurrenz: Eishockey- und Volleyballerstligisten etwa. Ermutigend für die Ligamacher ist zudem: Einige Vereine überlegen einzusteigen. Signale gebe es aus Marburg, Duisburg, Berlin, so Jentsch.

Der Bundesligachef atmet am Ende des Telefonats tief durch, schöpft wieder Hoffnung. Einräumen muss er aber: »Das ganze Prozedere Saison für Saison kann einen schon etwas mürbe und müde machen.«