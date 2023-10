Bruna Casas/REUTERS Eingebrannt: Wandbild in Barcelona, das den sexuellen Übergriff auf Hermoso zeigt (4.9.2023)

Für den feministischen französischen Fußballverein »Les Dégommeuses« gibt es keinen Zweifel: »Die Frauenweltmeisterschaft 2023 (im Juli und August, jW), bei der Spanien zum Weltmeister gekrönt wurde, war zweifellos das queerste, feministischste, revolutionärste und antiimperialistischste Sportereignis, das wir in den letzten Jahren erleben durften.« Anfang Oktober veranstaltete der Verein dann eine Solidaritätsaktion mit Kadidiatou Diani, einer ehemaligen Spielerin von Paris Saint-Germain (PSG), die kürzlich Anzeige gegen ihren früheren Trainer wegen sexueller Übergriffe erstattet hatte. »Jenni, Kadi: Wir glauben euch. #Seacabo«, schrieben die Fußballerinnen auf einem Transparent.

»Se acabó«, das heißt auf Spanisch »Es ist vorbei« und soll bedeuten, dass nun eine neue Zeit angefangen hat, in der Frauen sich keine Übergriffe von ihren Trainern gefallen lassen und dasselbe wie die Männer verdienen wollen. Doch die Dégommeuses prangerten an, dass sie von Sicherheitsdiensten angegriffen wurden, damit sie das Transparent wieder entfernten: »Diese unverhältnismäßige Reaktion zeigt den weit verbreiteten Widerstand der alten männlichen Welt, die es nicht ertragen kann, dass ihre Dominanz in Frage gestellt wird«, schrieben sie im Magazin ­Pikara.

Begonnen hatte alles mit dem Titelgewinn der spanischen Frauenfußballmannschaft in Sydney. Die Fußballerin Jennifer Hermoso wurde vom Präsidenten des spanischen Fußballverbands mitten während der Feierlichkeiten geküsst. Wie sich herausstellte, war dieser Kuss nicht gewollt. Luis Rubiales, der auf der Tribüne neben der spanischen Königin sowie ihrer minderjährigen Tochter gesessen hatte und es sich auch nicht verkneifen konnte, sich in einer machistischen Geste während eines Torjubels sein Geschlecht zu schnappen, leugnete, was die halbe Welt gesehen hatte. Rubiales wurde von der FIFA suspendiert, Hermoso erstattete Anzeige wegen sexuellen Übergriffs. Doch laut mehreren Spielerinnen des Nationalteams soll Rubiales auch noch versucht haben, sie unter Druck zu setzen, damit sie ein Video drehen, das ihn entlasten sollte. Statt dessen gingen sie in den Streik und protestierten öffentlich. Auch der spanische Fußballverband, ein von Männern dominierter Laden, beschuldigte Hermoso im August gar, sie würde lügen.

Die spanische Journalistin Irene Zugasti hat den Vorfall mit Rubiales aufgegriffen und ein Buch mit dem Titel »Se acabó« geschrieben, das den Fußball als repräsentatives Beispiel für das patriarchalische System in Spanien und der Welt präsentiert. Sie zeigt darin, dass die Geschichte des Frauenfußballs eigentlich die Geschichte von tatsächlicher Gleichstellung, Feminismus und Arbeitsrechten ist. Die Gleichstellungsministerin von der linken Regierungspartei Podemos, Irene Montero, hat das Vorwort geschrieben. Dank der rechtlichen Fortschritte bei der Gleichberechtigung mit der Einführung des als »Nur ja heißt ja«-Gesetz bekannten Erlasses im April dieses Jahres konnte die Fußballerin Hermoso Anzeige gegen Rubiales erstatten.

Wäre dasselbe nur zwei Jahre zuvor passiert, wäre dieser Kampf unmöglich gewesen. Zum einen, weil die Debatte nicht auf der Tagesordnung stand, aber auch, weil es an rechtlichen Mechanismen fehlte, um einen solchen sexuellen Übergriff anzuzeigen. Auch die neuen Gesetze, die Gleichheit zwischen den Geschlechtern bei den Löhnen garantieren sollen, dürften bald ihre Wirkung entfalten. Im September inspizierte die Vizepräsidentin und Arbeitsministerin Yolanda Díaz dafür Klubs, die nun rechtfertigen müssen, warum Frauen für die gleiche Arbeit (in diesem Fall Fußball spielen) weniger Lohn als die Männer bekommen.