Idhir Baha/Hans Lucas/imago Kämpfen für Pressefreiheit: Journalisten demonstrieren gegen Macrons »Sicherheitsgesetz« (Paris, 3.12.2020)

Nachdem das EU-Parlament Anfang Oktober seine Position zum sogenannten Medienfreiheitsgesetz der EU (European Media Freedom Act, EMFA), festgeklopft hat, können die Verhandlungen mit der Kommission und dem Rat der Mitgliedstaaten beginnen. Doch während die Novelle laut offiziellen Angaben Journalisten vor dem Einsatz von Staatstrojanern wie »Pegasus« und »Predator« schützen soll, geht es den nationalen Regierungen in den Verhandlungen vor allem darum, sich ihre Möglichkeiten der Spionage gegen Pressevertreter zu bewahren.

Das gilt nicht nur für die Regierungen von Ländern wie Griechenland oder Ungarn, deren Vorliebe für die Überwachung investigativer Journalisten durch verschiedene Skandale schon umfassend dokumentiert ist: Die Regierungen aller EU-Staaten hatten sich in ihrer gemeinsamen Positionierung zum EMFA auf eine Ausnahme verständigt, die das Hacken und Überwachen der Computer von Journalisten erlaubt, sofern sich die ausführenden Behörden auf ein »übergeordnetes öffentliches Interesse« berufen. Treibende Kraft war die französische Regierung, der insbesondere Ausnahmen für »Angelegenheiten der nationalen Sicherheit« ein Herzensanliegen sind. In Frankreich gibt es eine solche Regelung schon, und sie wird vom Inlandsgeheimdienst gerne genutzt (jW berichtete am 29. September).

Gänzlich verbieten wollen auch die meisten EU-Abgeordneten das Ausspionieren von Journalisten nicht, doch gegenüber den Vorschlägen von Kommission und Rat plädieren sie für zusätzliche Hürden – etwa, dass der Einsatz von Staatstrojanern nicht in den Zugang zu journalistischen Quellen münden darf. Die Einschränkung geht vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht weit genug. 80 Gruppierungen haben Ende September einen offenen Brief an die Mitglieder des EU-Parlaments verfasst, in dem sie »ein bedingungsloses Nutzungsverbot für den Einsatz von Spyware gegen Journalisten« fordern. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem Wikimedia Europe, der Chaos Computer Club und der Deutsche Journalistenverband (DJV).

Die Frage, wie umfassend die staatliche Überwachung von Journalisten begrenzt werden soll, ist nicht der einzige Knackpunkt in den anlaufenden Verhandlungen. Denn das Gesetz soll Medienvertreter nicht nur vor ihren Regierungen schützen, sondern auch vor der Willkür großer Onlineplattformen wie Facebook, Tik Tok oder X. Laut EU-Parlament sollen Medienanbieter dort einen Sonderstatus bekommen. Ihre Inhalte dürften dann von den Plattformbetreibern nicht mehr ohne weiteres gelöscht und die entsprechenden Accounts nicht gesperrt werden. Statt dessen müsste der Betreiber 24 Stunden vorher über die geplante Löschung informieren und diese explizit mit Bezug auf seine AGBs begründen. Widerspricht der Medienanbieter, entscheidet die nationale Aufsicht.

Auch hier ist die Verhandlungsposition der nationalen Regierungen eine andere. Zwar wollen auch sie, dass Facebook und Co. Medienanbieter im Falle einer geplanten Löschung oder Sperrung vorab informieren müssen – die letzte Entscheidung über den Vorgang bliebe aber dennoch den Plattformbetreibern vorbehalten. Daran gibt es scharfe Kritik, unter anderem vom DJV, der im Juli in einer Stellungnahme gegenüber der Kommission betonte, die Gesetzgeber dürften »Filter-, Sperr- oder Löschroutinen, die keinen Halt vor journalistischen Inhalten machen, nicht legitimieren«.

Letztlich zeigen die Verhandlungen einmal mehr, dass vielbeschworene europäische Werte wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in erster Linie Propaganda sind. Zwar wird die Medienfreiheit regelmäßig öffentlichkeitswirksam gefeiert und Regierungen außerhalb des Westens gerne um die Ohren gehauen – real soll sie jedoch stets dort beendet werden können, wo unabhängiger Journalismus die Interessen der Herrschenden gefährdet. Ohnehin droht der EU-Rechtsakt EMFA zum zahnlosen Tiger zu werden. Denn finanzielle Sanktionen bei Verstößen sind bislang nicht vorgesehen, wenngleich es diese in der Verordnung Digital Services Act (DSA) gibt, die gewisse Schnittmengen mit der neuen aufweist. Ob der DSA-Strafkatalog systematisch bei Verstößen gegen das »Medienfreiheitsgesetz« angewendet werden kann, ist noch zu klären.