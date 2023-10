picture alliance / ullstein bild - ullstein bild Zwangsarbeit zählt zur Grundstruktur kolonialer Staatlichkeit. Zwangsarbeiter in Belgisch-Kongo bei der Errichtung eines Lagerhauses (erschienen in der Berliner Illustrierten Zeitung 21/1907)

Kolonien wurden unterschiedlich regiert, wobei die institutionalisierten Elemente dieser Unterschiede nicht ganz so entscheidend waren wie lange unterstellt. Denn nicht nur in Kolonien, in denen Regierungsaufgaben an einheimische Entscheidungsträger delegiert wurden, sondern auch in Kolonien, die ausschließlich von Beauftragten der Regierung einer Kolonialmacht verwaltet wurden, entwickelten sich die Bedingungen für den Alltag unter kolonialer Herrschaft vor allem durch Praktiken und Auseinandersetzungen vor Ort. Abgesehen von der japanischen Besatzungsherrschaft über Korea in der Zeit von 1910 bis 1945 hatte kein anderer Kolonialstaat einen Apparat zur Verfügung, dessen schierer Umfang es ermöglicht hätte, den Alltag der Beherrschten tatsächlich zu kontrollieren.

Unabhängig davon, ob koloniale Staatsgewalt in der Lage war, über die Menschen und den Reichtum in einem beanspruchten Territorium tatsächlich zu herrschen, hat koloniale Staatsgewalt aber allenthalben Grenzen gezogen. Es handelte sich um Begrenzungen von Ansprüchen gegenüber konkurrierenden Kolonialmächten. Weshalb es denn auch nur logisch war, dass Fremdherrschaft ohne Rücksicht auf einheimische Traditionen der Zusammengehörigkeit etabliert wurde. So sehr aber die von Kartographen gezogenen Linien Herrschaftsansprüche gegenüber kolonisierenden Konkurrenten einigermaßen erfolgreich demonstrierten, war deshalb im Inneren Souveränität noch keineswegs etabliert. Vielmehr sahen sich Kolonialstaaten beständig veranlasst, ihre Oberhoheit zu verteidigen und zu vertiefen. Auf den ersten Blick ähnelt die Entwicklung kolonialer Staatsgewalt deshalb Prozessen der Monopolisierung bewaffneter Gewalt und nachfolgender Bürokratisierung in modernen europäischen Staaten. Auf den zweiten Blick aber nicht. Zunächst zu den Ähnlichkeiten.

Widerstand verhindern

Ebenso wie im europäischen Ancien régime war der zentrale Zweck staatlicher Gewalt auch in Kolonien die Sicherung von Aneignung. Ebenso wie im Ancien régime war die Aneignung mittels bewaffneter Gewalt ein zentrales Element der Herrschaft. Und in beiden Herrschaftsformen richtete sich Ordnungspolitik in erster Linie auf die Verhinderung von Revolten, wobei Kritik an besonders drastischer Unterdrückung im einen wie im anderen Falle in der Gefahr stand, als Revolte verstanden zu werden. Und ebenso wie in den Kolonien europäischer Metropolmächte hatte es auch in den meisten Gesellschaften des Ancien régime keine Gleichheit vor dem Gesetz gegeben. Eine Ausnahme ist das Recht aller Untertanen der englischen Krone auf persönliche Freiheit, eine Freiheit, deren Kern zumeist darin gesehen wird, dass niemand ohne richterlichen Befehl verhaftet werden kann und das Recht hat, eine richterliche Haftprüfung zu verlangen (Habeas corpus). Materielle Rechtsungleichheit gab es freilich in allen Gesellschaften des Ancien régime. Genauso wie es in Indien unnötig war, darauf hinzuweisen, dass der Straftatbestand »säumiger Koch« faktisch keinen Europäer treffen konnte, war es auch in England unnötig, darauf hinzuweisen, dass Adlige nicht von den drakonischen Gesetzen gegen Wilderer betroffen waren.

Es gibt weitere Übereinstimmungen oder doch Ähnlichkeiten. Die tatsächliche Regierung (Governance) der Bevölkerung blieb begrenzt. Das traf für Kolonien sicher sehr viel deutlicher zu als für Gesellschaften des Ancien régime, dennoch bestand tatsächliche Regierung in beiden politischen Sphären lange vor allem als Anspruch. In beiden Fällen lagen die Ursachen für die Grenzen tatsächlicher Regierung im Widerstand der Bevölkerung sowie in zahlenmäßig begrenztem, schlecht bezahltem und vielfach vor allem an eigener Aneignung interessiertem Personal.

Und doch treffen wir bei der Betrachtung von Prozessen der Verrechtlichung und Bürokratisierung bereits auf den ersten der grundlegenden Unterschiede zwischen kolonialer Staatsgewalt und staatlicher Herrschaft in Gesellschaften des europäischen Ancien régime. Denn während es sich in den letzteren um Prozesse handelte, deren Basis in der Konkurrenz um jene Privilegien lag, die materiellen und sozialen Aufstieg ermöglichen oder verhindern sollten, handelte es sich in Kolonialstaaten um die Regulierung von Unterdrückung und Ausbeutung. Der Zusammenhang wird betont, wenn in Anlehnung an den Terminus »Warfare« für Kolonien gelegentlich von »Law­fare« die Rede ist. Recht etablierte zulässige Formen des Eigentums, Recht regulierte die Aneignung von Land, und Recht regulierte die zulässige Ausbeutung von Arbeitskraft. Auch wenn es sich bei der Verrechtlichung um nichts anderes handelte als um die Legalisierung gewaltsam hergestellter Fakten, so zwangen Verordnungen und Gesetze diese Faktizität doch in das Gerüst des in den Kolonialmächten verbreiteten juristischen Denkens. Wurde gewaltsame Aneignung reguliert, so wurden in der Regel freie Entscheidungen von Individuen unterstellt.

Lawfare sollte die Herrschaft von den Unsicherheiten befreien, die in bloßer Gewaltherrschaft immer enthalten sind. Es sollte die Eroberung auf Dauer stellen. Weil damit die Praxis der Herrschaft auf kurze Sicht eher kalkulierbar wurde und außerdem einen größeren zivilen Apparat erforderte, eröffneten Prozesse der Verrechtlichung und Bürokratisierung auch neue Möglichkeiten der Kollaboration und des Aufstiegs, folglich einer gewissen sozialen Stabilisierung kolonialer Herrschaft. Auch wenn koloniale Herrschaft nirgends in der Lage war, alle Aspekte einheimischer Sozialbeziehungen zu regulieren, so haben doch Kontrolle sowie Unterdrückung auf der einen und Aufstiegs- sowie Erwerbschancen auf der anderen Seite die Art und Weise beeinflusst, in welcher sich diese Beziehungen veränderten.

In beiden Herrschaftssphären gab es Rechte, die qua Geburt zugestanden oder verweigert wurden. In beiden begrenzte dieser Status die Chancen auf materiellen Erfolg, machte ihn aber nicht unmöglich. Was den sozialen Aufstieg anlangt, so war er in Gesellschaften des europäischen Ancien régime durch Geschlecht, Religionszugehörigkeit sowie den rechtlichen und sozialen Status der Eltern begrenzt, in Kolonialstaaten aber zuvörderst durch die Zugehörigkeit zur einheimischen Bevölkerung. Dieses Hemmnis gegen den Aufstieg in die Herrschaftsschicht wurde weder während der gesamten Dauer europäischer Kolonialherrschaft noch überall in gleicher Weise rassistisch definiert, aber die rechtliche und die alltägliche Herstellung einer fundamentalen Differenz zu Einheimischen war allgemein und durchgängig präsent. Rassistische Strukturen sind ein Merkmal aller kolonialen Herrschaft, aber nirgends waren sie unbarmherziger als in Siedlungskolonien.

Von Anfang bis Ende bestimmten Kolonialstaaten, welche Menschen als »andere« gelten sollten. Während solche Bestimmungen zumeist eher grobschlächtig verfuhren, entschieden in den USA bis 1944 Gerichte darüber, wieviel Anteile eines bestimmten nationalen »Blutes« einen Menschen einer bestimmten Rasse zuordnete. Im einzelnen beriefen sie sich dabei entweder auf vorhergehende Entscheidungen, auf Intentionen des Kongresses (Congressional intente) oder aber auf allgemein verbreitete Ansichten (Common knowledge).

Integration und Gewalt

Als Fürsten in Europa daran gingen, ihren Anspruch auf das Monopol legitimer Gewaltanwendung zu realisieren, sahen sie sich gezwungen, zumindest einige der zuvor mächtigen Adligen institutionell und materiell in ihre Herrschaft zu integrieren. Nur auf diese Weise konnte die selbständige Waffengewalt des Adels begrenzt werden. Entsprechend wurden auch in Kolonien traditionelle Herrscher, seien es Nawabs in Indien oder Häuptlinge in Afrika, alimentiert. Und in beiden Herrschaftssphären schuf die mehr oder minder gelungene Integration traditionell autonomer Herrscher in den Staatsapparat die Voraussetzung dafür, dass alle, die sich der Staatsgewalt tatsächlich oder auch nur vermeintlich entgegenstellten, um so gnadenloser verfolgt werden konnten. Kolonialmächte verweigerten einheimischen Kriegern, die sich gegen sie stellten, den Status des Kriegsgegners. Weil damit jeder Widerstand in Kolonien als Rebellion definiert und behandelt wurde, lehnten die Metropolmächte auch die Geltung jener Prinzipien des internationalen Kriegsrechts ab, die darauf abzielten, Nichtkombattanten zu schützen und Gefangenen bestimmte Rechte zuzuerkennen. Ist aber ein bewaffneter Kampf als Rebellion definiert, so hat Staatsgewalt allen Verfassungen der Metropolstaaten zufolge das Recht, ihn mit allen dazu notwendigen Mitteln niederzuschlagen.

Wurde Widerstand zur Rebellion erklärt, so wurde damit auch der Einsatz von umfassender Gewalt legitimiert. Solche Legitimationserfordernisse wurden zwar kaum je gegenüber der kolonisierten Bevölkerung anerkannt, wohl aber wurden sie gegenüber der internationalen politischen Öffentlichkeit für erforderlich gehalten. Am Beispiel der Eroberung der Philippinen durch die USA wird dieser Sachverhalt deutlich. Als die USA 1899 Spanien als Kolonialmacht nachfolgten, setzten die Einheimischen, die zuvor gegen die spanische Kolonialherrschaft gekämpft hatten, ihren Unabhängigkeitskampf fort. Solange die Abtretung der Philippinen an die USA nicht ratifiziert war, handelte es sich bei den kämpfenden Einheimischen um Freiheitskämpfer, für deren Unterdrückung die USA keinerlei international anerkannte Berechtigung gehabt hätten. Folglich herrschte Eile. Denn nur durch die Ratifizierung der Abtretung konnten die in den Philippinen um ihre Freiheit kämpfenden Einheimischen zu Rebellen gemacht werden. Sofort danach wurde auf Anordnung des Präsidenten der Vereinigten Staaten eine Militärregierung in den Philippinen etabliert. Generäle wie Soldaten gefielen sich darin, die »Nigger«, als welche sie in Übertragung heimischer Erfahrungen und Urteile die für ihre Unabhängigkeit kämpfenden Einheimischen bezeichneten, niederzumachen.

Nicht alle Verfassungen von Metropolstaaten sahen die Möglichkeit vor, im Falle einer Gefährdung der Staatsgewalt zivile Schutzrechte außer Kraft zu setzen und die Staatsgewalt auf das Militär zu übertragen, aber alle Metropolmächte ermächtigten das Militär, im Falle eines Notstandes Maßnahmen zu ergreifen, zu deren Anwendung es im Einzelfall nicht ausdrücklich ermächtigt worden war. Während deutsche und französische Generäle und Gouverneure darauf vertrauen konnten, dass die Anwendung von Gewalt gegen »Rebellen« nachträglich auch dann von der Regierung des Metropollandes gebilligt wurde, wenn in der politischen Öffentlichkeit Kritik geäußert worden war, kam es im Vereinigten Königreich vereinzelt zu gerichtlichen Untersuchungen.

Zwar stand militärischen und politischen Entscheidungsträgern auch der (ungeschriebenen) englischen Verfassung zufolge nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht zu, eine Rebellion gegen die Staatsgewalt niederzuschlagen, aber ein Kriegsrecht (Martial law) im Sinne der Aufhebung ziviler Staatsgewalt gab es nicht. In seiner 1885 erstmals erschienenen »Introduction to the Study of the Law of the Constitution« hat Albert Venn Dicey ausgeführt, dass nicht nur Entscheidungsträger, sondern sogar normale Bürger verpflichtet seien, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen Rebellionen vorzugehen. In jedem Fall aber sei das Recht zur Anwendung von Gewaltmaßnahmen durch das Ausmaß des Notstandes sowohl bedingt als auch begrenzt. Und englischem Recht zufolge stehe nicht etwa den unmittelbar Beteiligten das letzte Wort darüber zu, welches Ausmaß der Bedrohung in einer bestimmten Situation geherrscht habe, vielmehr sei es Aufgabe von Gerichten, nach der Niederschlagung einer Rebellion »in Ruhe und Sicherheit« darüber zu befinden.

Mit dem Hinweis auf eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung wurde auch in den Metropol­ländern im Verlauf des 18. und des 19. Jahrhunderts immer wieder Waffengewalt im Inneren eingesetzt. Dennoch markiert die Entwicklung eines geteilten Notstandsrechts einen der Unterschiede zwischen der Staatsgewalt in Kolonien und Staatsgewalt in parlamentarisch verfassten Metropolstaaten. Der Unterschied besteht in der politisch jeweils akzeptierten Definition von Notstand. Denn diese Definition steht nicht ein für allemal fest. Sie wurde nicht nur in den verschiedenen Rechtskreisen, sondern auch im Verlauf historischer Entwicklungen unterschiedlich beantwortet.

Während für die meisten europäischen Kolonialmächte die Berechtigung zu einem gesonderten kolonialen Notstandsrecht nicht in Frage stand, hatte die offizielle britische Kolonialpolitik – aller faktischen Ungleichheit zum Trotz – lange daran festgehalten, dass die Prinzipien des britischen Rechts im gesamten Imperium galten. Mit dem – auch offiziell – geteilten Notstandsrecht wurde dieser Anspruch aufgegeben. Und damit sind wir bei den Unterschieden zwischen der sich herausbildenden modernen Staatsgewalt in europäischen Gesellschaften des Ancien régime auf der einen und den Grundstrukturen kolonialer Staatsgewalt auf der anderen Seite.

Besondere Ausbeutung

Kolonialstaaten förderten und sicherten die Aneignung von Land durch Kolonisten, sie sicherten Vorteile von Handelsgesellschaften, und sie sicherten – dies zunehmend – die Herrschaft von Kapitaleignern über Arbeitskräfte. Nur selten handelte es sich dabei um längerfristig gleichbleibende oder gar einheitliche Strategien. Siedler hatten andere Interessen als Minenbesitzer, arme Weiße andere als Plantagenbesitzer, Offiziere hatten oft sehr eigene Interessen, und manchmal gab es auch Beauftragte von Kolonialstaaten, die sich darum mühten, die Lebensbedingungen von Einheimischen zu verbessern. Hier stehen weder deren Motivationen zur Debatte noch die Hindernisse, die ihnen begegneten. Ihre Bemühungen sind aber eines der Elemente konkreter Staatstätigkeit in europäischen Kolonien, die darauf hinweisen, dass Kolonialstaaten nicht als die Organisation eines einheitlichen und widerspruchsfreien Interesses der Fremden verstanden werden dürfen. Dennoch: In allen Kolonien wurde Staatsgewalt eingesetzt, um aus Einheimischen Untertanen zu machen, deren Arbeitskraft ausgebeutet werden konnte.

Derartige Strategien gab es auch in europäischen Gesellschaften des Ancien régime, und wer sich auf die Suche macht, kann auch in europäischen Archiven auf Belege für Arbeitsverhältnisse stoßen, die sich von entsprechenden Praktiken in Kolonien nicht prinzipiell unterschieden. Auch die Strategie der Arbeitsverpflichtung durch das Verbot des Vagabundierens (der Landstreicherei) musste in Kolonien nicht neu erfunden werden. Und dennoch sind solche Arbeitsverhältnisse und Politiken in Kolonien nicht nur sehr viel länger praktiziert worden als in kapitalistischen Metropol­staaten, sie kamen auch mit einem größeren Ausmaß an direktem, auf Personen gerichtetem Zwang und mit einem größeren Ausmaß an direkter, auf die Körper und das Leben von Einheimischen gerichteter Gewalt daher. Während Aktionen organisierter Arbeitskräfte und Kämpfe zugunsten einer Ausweitung des Wahlrechts Regierungen in den kapitalistischen Metropolstaaten schließlich veranlassten, den Einsatz von direkter Gewalt gegen Arbeitskräfte unter Strafe zu stellen, ist dies in Kolonien nicht nur nicht erreicht, sondern vielfach gar nicht angestrebt worden. Statt dessen blieben Arbeitsverhältnisse in Kolonien bis zum Ende der Kolonialzeit in staatliche Gewaltherrschaft integriert. Das geschah dadurch, dass Unternehmer zusätzlich zu der aus Kapitaleigentum resultierenden Berechtigung, über den Einsatz von Arbeitskraft zu bestimmen, mit der strafrechtlichen Kompetenz ausgestattet waren, jede Abweichung von den privat deklarierten Arbeitspflichten zu bestrafen, sei es mittels körperlicher Züchtigung, sei es mittels Haft in einem privaten Gefängnis.

In manchen Kolonien bzw. in einzelnen Produktionsbereichen einer Kolonie wurde Kapitaleignern solche Strafgewalt formell übertragen, in anderen haben sie sich diese außerlegal angeeignet. Die zweite Art der Integration privatwirtschaftlicher Arbeitsverhältnisse in staatliche Gewaltkompetenz geschah über die von Staaten praktizierte Sanktion tatsächlicher oder angeblicher Verletzung von Arbeitspflichten. In diesem Falle waren staatliche Behörden quasi Auftragsgehilfen der einzelnen Kapitaleigner. Weil Arbeitskräften faktisch kaum je Möglichkeiten zur Verfügung standen, staatliche Gerichtsbarkeit in Anspruch zu nehmen, um sich gegen private Gewaltpraxis zur Wehr zu setzen, musste ihnen der Kolonialstaat in aller Regel als Gewaltapparat sans phrase erscheinen.

Zwangsarbeit

In den meisten europäischen Kolonien stand einer staatlichen Kontrolle des Gewaltregimes in Arbeitsverhältnissen zusätzlich die Tatsache entgegen, dass es der Staat selbst war, der Zwangsarbeit in großem Umfang nutzte. Und wenn die Grundstruktur kolonialer Staatsgewalt anders noch nicht deutlich geworden wäre, so trat sie in der Verquickung von Infrastrukturmaßnahmen und Zwangsarbeit unabweislich zutage. Auch wenn der Bau von Eisenbahnen, Straßen, Brücken oder Häfen zunächst ausschließlich dazu diente, europäischen Unternehmen den Export ihrer Produkte zu erleichtern und diesen zu verbilligen, so galt die Entwicklung von Infrastruktur doch den damit betrauten Konzessionsgesellschaften, den Kolonialstaaten sowie Regierungen in den Metropolländern als eine zentrale Maßnahme zur Entwicklung der kolonialen Wirtschaft – als eine Maßnahme zur Förderung des Allgemeinwohls in den Kolonien.

Es waren vielfach die Infrastrukturmaßnahmen, zu deren Errichtung Kolonialstaaten in großem Umfang Zwangsarbeitskräfte einsetzten. Diese Praxis war einerseits das Resultat der Knappheit öffentlicher Kassen, andererseits der Zurichtung von Einheimischen zu Eingeborenen. Alle Metropolstaaten verfolgten die Politik einer Selbstfinanzierung der Herrschaftsapparate in den Kolonien, folglich der Abpressung möglichst hoher Steuern und der Rekrutierung möglichst kostengünstiger Arbeitskräfte. Dafür leistete die staatliche sowie alltagspraktische Definition des Menschentypus »Eingeborener« gute Dienste. Weil Eingeborene als von Natur aus faul, arbeitsunwillig und begriffsstutzig galten, erfolgte ihre Zurichtung zu willigen Arbeitskräften zu ihrem eigenen Besten: mittels verpflichtender Arbeit (»Travail obligatoire«). Von einem Gouverneur Madagaskars zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist der Ausspruch überliefert: »Die Freiheit der Arbeit wird erst dann in den Gesetzen eines Landes geregelt, wenn die Verpflichtung zur Arbeit in seinen Sitten verankert ist.« Zwangsarbeit für den Staat ließ sich eher durchsetzen, wo die zunehmende Entwicklung von Polizeikräften eine Effektivierung der tatsächlichen Herrschaft über die kolonisierte Bevölkerung ermöglicht hatte, eine Entwicklung, die genau durch jene Infrastrukturmaßnahmen ermöglicht wurde, zu deren Errichtung vielerorts erzwungene Arbeit genutzt wurde. Sie erleichterten den Transport von Polizeieinheiten und Militär.

Bis zum Ende der Kolonialherrschaft sanktionierte Staatsgewalt die Arbeitsbedingungen, denen Einheimische unterworfen wurden. Man könnte vermuten, die Kampagnen gegen Sklaverei hätten die internationale Öffentlichkeit dafür sensibilisiert, auch andere Gewaltpraxis in Arbeitsverhältnissen zur Kenntnis zu nehmen. Das war aber nicht der Fall. Tatsächlich legitimierte die Abolitionistenbewegung durch ihren Fokus auf die rechtliche Form der Sklaverei indirekt alle Arbeitsverhältnisse, die auf formellen oder unterstellten Verträgen basierten. Abolitionisten, so Frederick Cooper, verliehen Lohnarbeit »eine Aura der Normalität«. Erst als Lohnarbeit, in welcher konkreten Form auch immer, international als historischer Fortschritt und als die für kapitalistische Wirtschaften »normale« Form der Produktionsverhältnisse durchgesetzt war, hatte Kritik an der konkreten Ausgestaltung von Vertragsbedingungen und Arbeitsbeziehungen in Kolonien eine reelle Chance. Sie traf vor allem die kleineren Kolonialmächte wie Belgien und Deutschland.

Die Arbeitsverhältnisse in englischen und französischen Kolonien blieben dagegen noch sehr viel länger von internationaler Kritik verschont. Zunächst entwickelte sich Kritik an Formen der »Ersatzsklaverei« vorwiegend in den Herkunftsländern der zeitgenössisch als Kulis bezeichneten Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten. Immer öfter verlangten nun Entsenderstaaten, dass Verträge kontrolliert und Arbeitsverhältnisse inspiziert wurden. Weil der internationale Arbeitsmarkt aber auch Krisen in Herkunftsländern abfedern half, wurde im Falle einer Hungersnot auf derartige Forderungen regelmäßig verzichtet – so etwa während und direkt nach der Hungersnot, der in China Ende der 1870er Jahre mindestens zehn Millionen Menschen zum Opfer fielen. Um weiterhin Kulis importieren zu können, wurden auch in den meisten Empfängerländern einzelne Beamte beauftragt, die Arbeitsverhältnisse der ausländischen Arbeitskräfte zu kontrollieren und Verbesserungen vorzuschlagen. Dass die Wirkung derartiger Maßnahmen begrenzt blieb, geht schon aus der Tatsache hervor, dass schließlich ein Entsenderland nach dem anderen den Handel mit Kuliverträgen untersagte. Das hat ihn nicht beendet, aber die Verhandlungsposition von Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten verbessert.

Der große Unterschied

In europäischen Kolonien kam es nicht zur Trennung von Politik und Ökonomie. Solange Arbeitsverhältnisse unmittelbar kolonialer Herrschaft integriert blieben, blieb auch der sich dort entwickelnde Kapitalismus insgesamt kolonialer Staatsgewalt integriert. Die bis heute fortdauernde Orientierung vieler postkolonialer Länder auf eine – womöglich sogar weitgehend monokulturelle – Exportwirtschaft geht auf diese Strukturen zurück. In europäischen Kolonien kam es aber auch nicht zu einer Trennung von Politik und Gesellschaft, weil sich Gesellschaft, verstanden als eine Sphäre, in der sich autonome Individuen in öffentlichen (oder notfalls auch geheimen) Debatten ihrer gemeinsamen Interessen bewusst werden, kaum entwickeln konnte. Es ist dies einer der Gründe, warum Einheimischen, die Veränderungen anstrebten, oft keine andere Verhaltensweise zu Gebote stand als die Anwendung von Gewalt. Die Intransigenz kolonialer Staatsgewalt, die Einheimische als »Eingeborene« und damit als die ganz anderen definierte und behandelte, setzte Möglichkeiten einer Reform dieser Staatsgewalt sehr enge Grenzen. Dass es in vielen Kolonien seit den 1920er und dann vor allem in den späten 1940er Jahren dennoch zu Reformen kam, erklärt sich aus dem Interesse von Metropolstaaten an einer tatsächlichen ökonomischen Entwicklung ihrer Kolonien, einem Bestreben, das durch die weltweiten ökonomischen und politischen Krisen, aber auch durch Widerstand in Kolonien provoziert worden ist. Trotz derartiger Veränderungen blieben Kolonialstaaten Gewaltapparate zur Förderung der privaten Aneignung. Alle Versuche, ihnen eine theoretisch komplexere Natur zuzuschreiben, gehen in die Irre.