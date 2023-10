gemeinfrei Kolonialmacht geblieben: Frankreich im Indischen Ozean

Man kennt die Geschichte: Da erhebt ein Staat Anspruch auf kleine, unbewohnte Inseln, errichtet gar eine Militärpräsenz darauf – und das, obwohl andere, deutlich näher gelegene Länder beteuern, die Inseln gehörten eigentlich ihnen. Landraub – wie empörend! Es geht wohl um China und um die vielen kleinen Inseln im Südchinesischen Meer, um die sich Beijing seit Jahren mit einigen anderen Anrainerstaaten streitet? Aber nein: Es geht um die kleinen, kaum bekannten Îles Éparses, mit vollem Namen: Îles Éparses de l'océan Indien, »Verstreute Inseln im Indischen Ozean«, die unmittelbar bei Madagaskar liegen. Madagaskar erhebt Anspruch auf sie, doch nicht China, sondern Frankreich hält sie besetzt.

Die fünf kleinen Inseln westlich (Île Europa, Bassas da India, Juan de Nova), nördlich (Les Glorieuses) und östlich (Tromelin) von Madagaskar, die unbewohnt sind und zusammen kaum mehr als 50 Quadratkilometer umfassen, haben eine wechselvolle Geschichte durchlebt. Im 16. Jahrhundert stießen portugiesische Seefahrer bei ihren Kolonialfahrten auf sie; daher die portugiesischen Namen, die einige Inseln tragen. Als sich 1897 Frankreich das Königreich Madagaskar als Kolonie unterwarf, gerieten auch die Îles Éparses unter französische Kontrolle. Eigentlich hätten sie mit Madagaskar am 26. Juni 1960 in die Unabhängigkeit entlassen werden sollen. Am 1. April 1960 unterstellte Präsident Charles de Gaulle sie jedoch per Dekret der französischen Regierung. Dass das illegal war, störte Paris nicht.

Denn so unscheinbar die Inseln auch wirken: Ihre geostrategische Bedeutung ist hoch. Vor allem erlauben sie es, eine gewisse Kontrolle über die Straße von Mosambik auszuüben. Durch diese wichtige Passage zwischen Madagaskar und dem afrikanischen Festland werden zum Beispiel rund 30 Prozent des weltweit über See transportierten Erdöls mit Tankschiffen befördert. Die hohe strategische Bedeutung dieses Seewegs hat dazu geführt, dass Frankreich sogar Militärs auf den Îles Éparses stationiert hat. Madagaskar versucht seit 1973, die Inseln zurückzuerhalten, und kann sich seit 1979 auf eine Resolution der UN-Generalversammlung stützen, die Paris zum baldigen Abzug auffordert. Der wäre nicht nur prinzipiell wünschenswert – zwecks weiterer Entkolonialisierung –, sondern für Madagaskar auch praktisch nützlich: Das Meeresgebiet rings um die Inseln beherbergt Erdgasvorräte, die mit denjenigen der Nordsee verglichen werden. Die Gasförderung böte Madagaskar einen Weg aus seiner drückenden Armut.

2019 ist es der madagassischen Regierung gelungen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Verhandlungen über die Inseln zu nötigen. Sie scheiterten faktisch: Macron sitzt die Sache bis heute erfolgreich aus. Darin schließt er sich Großbritannien an, das nicht nur von der UN-Generalversammlung, sondern auch von zwei UN-Gerichtshöfen aufgefordert wurde, die Chagos-Inseln mitten im Indischen Ozean an Mauritius zurückzugeben, die es bis heute als Kolonien hält. Es verweigert ihre Rückgabe, da die USA auf einer von ihnen, auf Diego Garcia, einen strategisch ideal gelegenen Militärstützpunkt unterhalten.

Und Deutschland? Wie eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von Sevim Dagdelen, der Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, zeigt, ist die BRD nicht bereit, Madagaskar bei der Entkolonialisierung seiner Inseln zu unterstützen. Dabei mischt sie sich, wenn es gegen strategische Rivalen geht, stets gern in Inselstreitigkeiten ein – siehe Südchinesisches Meer; und nein, China ist dort keine Kolonialmacht. »Es zeugt von der Doppelmoral der Bundesregierung, dass sie sich im Streit um die willkürlich und völkerrechtswidrig von Madagaskar abgetrennten Îles Éparses faktisch an die Seite der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich stellt«, kommentiert Dagdelen gegenüber jW. Und weiter: »Anstatt wie schon im Fall der völkerrechtswidrig von den USA und Großbritannien besetzten Chagos-Inseln den geopolitischen Interessen ihrer NATO-Partner Vorrang vor dem Völkerrecht einzuräumen, sollte die Bundesregierung – auch im Sinne der eigenen Glaubwürdigkeit – gegenüber Frankreich auf die Dekolonisierung und Rückgabe der Îles Éparses an Madagaskar gemäß den Resolutionen der UN-Generalversammlung pochen.«