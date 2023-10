M. Golejewski/AdoraPress Um die Versammlung in Neukölln aufzulösen, hatte die Polizei auch Wasserwerfer aufgefahren (Berlin, 18.10.2023)

Wie in den letzten Tagen kam es in Berlin auch am Mittwoch abend wieder zu Protesten gegen die israelischen Angriffe auf Gaza. Ab 18 Uhr hatten sich trotz Demonstrationsverbot Hunderte Menschen auf der Sonnenallee in Neukölln versammelt. Nach jW-Informationen waren auch viele Kinder und ältere Menschen beteiligt. Die Menge schwenkte Palästina-Flaggen, viele trugen eine Kufija, ein im gesamten arabischen Raum verbreitetes Tuch, das wegen seiner Symbolwirkung oft als »Palästinensertuch« bezeichnet wird.

Die Demonstranten skandierten hauptsächlich Parolen wie »Free Palestine«, »Viva Palästina«, »From the river to the sea, Palestine will be free«, vereinzelt auch antisemitische Parolen, die aber in der Masse der Rufe nach einem freien Palästina untergingen. Die Polizei war nach Informationen von jW mit einem Großaufgebot vor Ort und ging aggressiv gegen Menschen vor, die Parolen riefen oder Flaggen mit sich führten. Von den Protestierenden ging dabei zunächst keine Gewalt aus. Erst nachdem Einsatzkräfte zwei Stunden lang immer wieder wahllos und zum Teil sehr brutal Protestierende festgenommen hatte, wurden aus der Menge Flaschen geworfen und Feuerwerkskörper gezündet. Angaben der Berliner Polizei vom Donnerstag morgen zufolge seien in der Nacht in Neukölln 174 Menschen festgenommen und 65 Strafermittlungsverfahren eingeleitet worden. 65 Beamte seien verletzt worden, aber nur einer habe tatsächlich seinen Dienst beenden müssen.

Wie viele Menschen durch den Polizeieinsatz wiederum verletzt wurden, war bis jW-Redaktionsschluss nicht bekannt. Gerüchte, wonach am Mittwoch abend ein Jugendlicher getötet worden sei, dementierte die Berliner Polizei als »Fake News«. Allerdings ist auf Aufnahmen, die das Geschehen am Hermannplatz zeigen sollen, zu sehen, wie ein Junge unter Polizeibegleitung mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde. Nach Informationen, die jW vorliegen, sei der Junge bewusstlos gewesen und Beamte hätten mehrere Minuten lang versucht, ihn wieder zur Besinnung zu bringen.

Während im migrantisch geprägten Neukölln viele Menschen vor allem mit arabischen Wurzeln ihre Wut über die Bombardierung Gazas durch die israelische Luftwaffe auf die Straße trugen, waren es am Auswärtigen Amt in Berlin-Mitte nach jW-Informationen etwa hundert junge Demonstranten vor allem aus dem jüdisch-antizionistischen Spektrum, die dort unter anderem mit der Parole »Free Palestine from German guilt« forderten, Palästina von deutscher Schuld zu befreien.

Auch wenn es Bestrebungen gibt, diese Parole als Aufforderung zum »Vergessen des Holocausts« oder zur Beendigung eines »Schuldkultes« umzudeuten, ist damit doch nur eines gemeint: Die deutsche Politik solle nicht die Verantwortung Nazideutschlands an der Schoah und die daraus abgeleitete Verpflichtung, Völkermorde zu verhindern, auf den Konflikt in Palästina projizieren. Darauf bezogen sich auch die an der Sonnenallee gezeigten Schilder mit der Aufschrift: »Hört auf, jüdisches Leid zu benutzen, um den Siedlerkolonialismus zu legitimieren.« Auch bei der Demonstration am Auswärtigen Amt wurden wohl Protestierende festgenommen, die übrigen zum Teil von Bereitschaftspolizisten eingekesselt. Sie durften den Polizeikessel nur einzeln und erst nach Ablegen des Kufijas verlassen.

Der Rechtswissenschaftler Michael Wrase, Professor für Öffentliches Recht, hält die vor allem in Berlin erlassenen Verbote von Solidaritätsveranstaltungen für verfassungsrechtlich problematisch. Eingriffe in das Versammlungsrecht seien nur dann zulässig, wenn strafbare Handlungen zu erwarten seien, und zwar »nicht nur von Einzelnen auf der Versammlung, sondern eben meinetwegen von einer Mehrheit oder auch ausgehend von den Veranstaltern«, sagte er am Donnerstag in einem Online-Pressegespräch des Mediendienstes Integration.

Um den »Schulfrieden« zu wahren, hatte zuvor Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) die Schulleitungen aufgefordert, selbst das Mitführen von nicht strafrechtlich relevanten Symbolen, wie etwa »Free Palestine«-Aufkleber oder die Kufija, an Berliner Schulen zu untersagen. Damit bewege sich die Senatorin laut Wrase in einer »Grauzone«.