Jonathan Ernst/REUTERS

Die jüdische antizionistische Organisation Jewish Voice for Peace hat am Mittwoch (Ortszeit) mit Unterstützern in der Rotunde des US-Kapitols (Bild) in Washington eine Feuerpause im Krieg zwischen Israel und Gaza gefordert. Von den Tausenden Demonstranten wurden laut Mondoweiss etwa 500 festgenommen. Die Organisation erklärte auf X: »So wie wir die Beendigung des Völkermords in Gaza fordern, müssen wir denselben Aufwand betreiben, um das System aus Zionismus, Apartheid und Kolonialismus niederzureißen, das uns zu diesem Moment gebracht hat«.(dpa/jW)