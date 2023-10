Felix Kästle/dpa Nachteil: Unterbringung und Versorgung Geflüchteter kostet viel Geld und erfordert gewissen Aufwand

Brandenburg hat am Dienstag abend, während die Öffentlichkeit mit Nachrichten aus Gaza beschäftigt wurde, kurzerhand nach zehn Jahren den Familiennachzug für Syrerinnen und Syrer gestoppt. Kam die Entscheidung von Innenminister Michael Stübgen, CDU, für Sie überraschend?

Direkt war das jetzt nicht so zu erwarten. Im Koalitionsvertrag ist ja festgeschrieben, dass das Landesaufnahmeprogramm für syrische Flüchtlinge in dieser Legislaturperiode weitergeführt werden soll. Vor kurzem hieß es noch, man setze auf Aufnahmeprogramme anstelle des individuellen Asylrechts. Auf der anderen Seite war das Aussetzen angesichts der rassistischen Diskurse in den letzten Monaten, dem Abschottungskurs und wie Geflüchtete zu Sündenböcken gemacht werden, jetzt keine große Überraschung.

Laut Innenministerium habe eine »überwiegende Zahl« anderer Bundesländer ein solches Aufnahmeprogramm längst beendet. Sollen Betroffene der Regierung etwa dankbar sein, dass erst jetzt der Familiennachzug gestoppt wird?

Unser Bewertungsmaßstab ist nicht der Unterbietungswettkampf der Bundesländer. Entscheidend ist, ob Brandenburg bereit ist, menschenwürdige Aufnahmebedingungen zu gewährleisten. Zum Bleiberecht für Geflüchtete in Brandenburg gehört, dass Familiennachzug für enge Angehörige ermöglicht wird. Wir sprechen hier ohnehin von durchschnittlich nur rund 100 Menschen im Jahr, die über dieses Programm gekommen sind. Die Zahl ist so niedrig, weil die Hürden extrem hoch sind, nachdem sie in den vergangenen Jahren laufend verschärft worden waren. Aus dieser Perspektive fällt Dankbarkeit schwer.

Grund für das Aussetzen sei auch, dass angeblich deutlich mehr Menschen ins Land kommen und die Kommunen keine Kapazitäten mehr haben. Auch gebe es ja schon so viele Aufnahmeprogramme. Welche Anforderungen stellt das nun ausgesetzte?

Die Verwandten hier müssen eine Verpflichtungserklärung für fünf Jahre abgeben. Damit erklären sie, für Lebensunterhalt und Unterbringung ihrer Angehörigen aufzukommen. Deshalb entsteht für die Kommunen keine signifikante Belastung. Außerdem muss seit diesem Jahr neben der Tatsache der Flucht auch nachgewiesen werden, dass man sich in Not oder Bedrängnis befindet. In der Beratungstätigkeit führt das zu extremen Schwierigkeiten, weil gar nicht klar ist, wie ausreichende Not oder Bedrängnis nachgewiesen werden kann. Das verdeutlicht, wie absurd das System ist. Es wird schlicht zusätzlich Druck ausgeübt.

Nachgeholte Verwandte dürfen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen, oder?

Die Möglichkeit wird nach Ermessen erteilt. Wir gehen derzeit davon aus, dass dies von den Ausländerbehörden genehmigt wird.

Warum trifft es jetzt Syrerinnen und Syrer?

Das ist tatsächlich eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Vielleicht müssen Sie diesbezüglich noch mal bei Innenminister Michael Stübgen nachfragen. Uns ist es jedenfalls völlig schleierhaft, warum gerade dieses Aufnahmeprogramm ausgesetzt wird.

Die Konsequenz von Stübgens Entscheidung sei »sehr viel Leid«, erklärten Sie. Können Sie das erläutern?

Die Entscheidung zur Aussetzung bedeutet, dass Menschen sich weiterhin über lebensgefährliche Routen auf den Weg hierher machen müssen, um in Sicherheit und Familieneinheit leben zu können. Den nahen Angehörigen in Syrien bleibt nur, die Flucht nicht auf sich zu nehmen und weiterhin in Not und Bedrängnis auszuharren.

Weshalb lässt Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, seinen Innenminister offenbar ein 25-Punkte-Papier von CDU-Chef Friedrich Merz umsetzen?

Wir beobachten seit Wochen eine Annäherung an rechtspopulistische Positionen. Geflüchtete werden zu den Sündenböcken einer verfehlten Sozialpolitik gemacht. Davon ist die SPD nicht frei, sie fordert zum Beispiel Sach- statt Geldleistungen für Asylsuchende. Diese aktuellen Diskurse finden wir extrem gefährlich, da sie Ressentiments und Hass gegenüber Geflüchteten mehren und uns an die 1990er Jahre erinnern. Damals hatte dies zu tödlicher Gewalt gegenüber Geflüchteten geführt. Die Landesregierung sollte sich besser den strukturellen Problemen fehlender Infrastrukturen widmen und nicht Geflüchtete als das Problem inszenieren.