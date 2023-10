Petre Thomas/Reuters Als Waffennarr für 25 Spiele gesperrt: Ja Morant

Am 24. Oktober startet die National Basketball Association (NBA) in ihre 78. Saison. Gleich am ersten Spieltag kommt es zu zwei Spitzenduellen: Der amtierende Meister, die Denver Nuggets, trifft daheim auf die Los Angeles Lakers, während im zweiten Spiel die Phoenix Suns es in San Francisco mit den Golden State Warriors zu tun haben. Die Spielzeit wird also von der Oberschicht der Western Conference eröffnet. Alle vier Teams sind auf dem Papier durchaus in der Lage, in diesem Jahr die Meisterschaft zu gewinnen. Die besten Chancen, im Juni 2024 erneut im Finale zu stehen, hat sicherlich das Team aus Denver. Mit Center Nikola Jokić verfügen die Nuggets aktuell wohl über den besten Spieler der gesamten Liga. Der Kader wurde zwar nicht signifikant verstärkt, doch Akteuren wie Jamal Murray oder Michael Porter jr. ist ein weiterer Leistungssprung allemal zuzutrauen.

Während Denver im Sommer in Sachen Neuverpflichtungen die Füße still hielt, schlug der Konkurrent aus Phoenix um so spektakulärer zu. Nachdem sich im Laufe der vergangenen Saison bereits Superstar– dem Team aus dem US-Bundesstaat Arizona anschloss, wechselte nun auch Bradley Beal von den Washington Wizards zu den Suns. Der 30jährige Shooting Guard agierte in der jüngeren Vergangenheit zwar nicht mehr konstant auf Topniveau, an der Seite von Durant und Devin Booker könnte Beal aber noch einmal aufblühen. Immer vorausgesetzt der 35jährige Durant bleibt von Verletzungen verschont, was in den letzten Jahren nicht immer der Fall war.

Für Beal gab Phoenix im Gegenzug Altstar Chris Paul an die Wizards ab, die den inzwischen 38jährigen Point Guard wiederum prompt an die Golden State Warriors weiterreichten. Mit dem Team um Superstar Stephen Curry will Paul nun endlich seine erste Meisterschaft holen. Dass aus diesem Vorhaben am Ende etwas wird, ist jedoch eher fraglich – die Warriors haben ihre sportlich besten Tage wohl hinter sich. Eine Mannschaft, die auch weiterhin auf einen Spielerkern bestehend aus Curry, Klay Thompson und Draymond Green bauen kann, sollte aber niemand abschreiben.

Das gilt ebenso für die Los Angeles Lakers – und zwar so lange LeBron James auch weiterhin keinen altersbedingten Leistungsabfall erlebt. Denn auch mit mittlerweile 38 Jahren ist James der Kopf des 17maligen Meisters. Das liegt zum einen an den starken Leistungen, die er immer noch zeigt. Aber auch daran, dass Teamkollege Anthony Davis sein großes Potential nicht immer abruft und zudem regelmäßig verletzt war.

Mit Verletzungen hat auch der Stadtrivale Los Angeles Clippers so seine Erfahrungen. Eigentlich sollten Spieler wie Kawhi Leonard und Paul George Garanten dafür sein, jedes Jahr um die Meisterschaft mitzuspielen. Blöd nur für die Clippers, dass beide einfach nicht gesund bleiben können. Falls dies jedoch wider Erwarten der Fall sein sollte, kann das Team weit kommen.

Probleme ganz anderer Art haben hingegen die Memphis Grizzlies. Die müssen zu Saisonbeginn nämlich gleich einmal die ersten 25 Spiele auf ihren Star Ja Morant verzichten. Und zwar nicht aufgrund einer Verletzung, sondern wegen einer von der Liga verhängten Sperre. Bereits Anfang dieses Frühjahrs wurde der 24jährige in einem Nachtclub in Denver beim Hantieren mit einer Schusswaffe erwischt. Die Folge: eine Suspendierung von acht Spielen. Morant lernte seine Lektion jedoch nicht, und zeigte sich öffentlich in einem Auto abermals mit einer Knarre. Die Folge war eine noch längere Suspendierung. Mit Morant würden die Grizzlies jedoch sicherlich zu den spektakulärsten und besten Teams der NBA gehören.

Während die Western Conference mit ihren Topteams recht ausgeglichen daherkommt, sind es im Osten vor allem zwei Mannschaften, die als die ganz großen Favoriten gelten: die Milwaukee Bucks und die Boston Celtics. Beide sind zudem im Spätsommer in Sachen neuem Personal eng verwoben gewesen.

Nach einem enttäuschenden Aus in der ersten Runde der Playoffs war klar, dass sich bei den Bucks etwas ändern würde. Zunächst musste Trainer Mike Budenholzer seinen Platz räumen. Für ihn steht nun Adrian Griffin an der Seitenlinie. Auch im Kader selbst gab es eine weitreichende Veränderung: Damian Lillard, einer der besten Offensivspieler der Liga, wechselte im Tausch für Point Guard Jrue Holiday von den Portland Trail Blazers nach Milwaukee. Gemeinsam mit Giannis Antetokounmpo nennen die Bucks nun vielleicht das beste Star-Duo in der NBA ihr Eigen.

Die Profifußballerin Lauren Holiday, Ehefrau von Jrue Holiday, war von der Entscheidung der Verantwortlichen, ihren Mann abzugeben, jedoch nicht begeistert. »Im Gegensatz zum Klischee, dass solche Entscheidungen nichts Persönliches und rein geschäftlich sind, sind sie eben doch persönlich«, sagte Holiday in den sozialen Medien.

Mittlerweile ist Jrue Holiday, einer der besten defensiven Spieler auf seiner Position, bei den Boston Celtics gelandet. Die erlebten, genau wie die Bucks, zuletzt eher enttäuschende Playoffs, auch wenn es für Boston immerhin bis ins Finale der Eastern Conference ging. Dort scheiterten die Celtics auf eher ernüchternde Weise gegen die eigentlich individuell unterlegenen Miami Heat. Die hatten zuvor bereits die Bucks eliminiert.

Dennoch geht Miami als Außenseiter in die neue Saison. Mit Erik Spoelstra verfügt die Mannschaft jedoch über einen der besten Trainer der Liga. Unterschätzen darf man sie daher keinesfalls. Gleiches gilt für die Philadelphia 76ers (mit dem letztjährigen MVP Joel Embiid) oder die Cleveland Cavaliers. An den Bucks und den Celtics führt jedoch in diesem Jahr jedoch wohl kein Weg vorbei.