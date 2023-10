Die US-amerikanische Jazzpianistin und Komponistin Carla Bley ist tot. Die Free-Jazz-Größe starb im Alter von 87 Jahren in Willow (Bundesstaat New York) an den Folgen eines Hirntumors, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf ihren langjährigen Partner Steve Swallow berichteten. Die Musikerin wurde als Lovella May Borg am 11. Mai 1936 in Oakland geboren. Mit 17 zog sie nach New York und lernte als Zigarettenverkäuferin im berühmten Jazzclub Birdland den Pianisten Paul Bley kennen, den sie 1957 heiratete und sich fortan Carla Bley nannte. 1971 erschien ihr Hauptwerk, das Konzeptalbum »Escalator over the Hill«.(dpa/jW)