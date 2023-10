Apple TV+ Der Patriarch und sein Neffe: Robert De Niro als William Hale und Leonardo DiCaprio als Ernest Burkhart

Schon der dritte US-Präsident, Thomas Jefferson, hatte die indigenen Völker mit guten Worten abgespeist, denen nur gebrochene Versprechen folgten. Nach dem »Louisiana Purchase« 1803 wurde die zuerst spanisch, dann französisch regierte Mitte Nordamerikas zu US-Staatsgebiet, und für die indigenen Völker der Region wurden großräumige halbautonome Reservate abgetrennt. Im Laufe des Jahrhunderts wurden diese Enklaven Zug um Zug dann aber beschnitten. Der Kolonisationsdruck machte erfinderisch und so setzte der Staat ständige Verdrängungen und Umsiedlungen durch. Die Osage siedelten um 1800 beispielsweise zwischen Kansas und Texas, wurden 1870 aber nach Südwesten abgeschoben. Da der Boden in Okla­homa steiniger und weniger fruchtbar war, würden sie in Zukunft wenigstens vor den europäischen Siedlern ihre Ruhe haben, so war die Hoffnung.

Das war ein Fehlschluss, denn nun wurde im Namen des Fortschritts und der christlichen Werte für Sesshaftigkeit, privaten Wettbewerb, Schulpflicht und Ackerbau agitiert. In diesem Geist erzwang der Dawes Act von 1887 die Parzellierung des Gemeinschaftsbesitzes, ähnlich wie an die neuen US-Einwohner wurden »Headrights« an Grundstückparzellen vergeben. Da die Osage diese neuen Gebiete mit Kompensationsgeldern erworben hatten, konnten sie der Regierung bessere Bedingungen als andere Stämme abhandeln, bekamen also ein Mehrfaches pro Kopf an Grund. Ein erstes Ziel des Dawes-Gesetzes war, Gemeinschaftbesitz zu privatisieren und unvereinbare wirtschaftliche und soziale Kulturen anzugleichen, ein zweites aber, Zugriff auf die herausgefallenen Restflächen zu bekommen. Auf diese Weise wurden drei Viertel des Reservatslands eingezogen und der weiteren kapitalistischen Verwertung zugeführt.

Aber auch danach trat für die Osage keine Ruhe ein. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in Oklahoma große Ölvorkommen entdeckt. Das erzeugte einen Wirtschaftsboom, der viel Arbeitskraft und freies Unternehmertum anzog und die Osage kollektiv zu Superreichen machte. Dagegen wurde 1921 ein rassistisch geprägtes Gesetz erlassen, das die Erlöse aus Bodenschätzen in »First Nations«-Gebieten unter Zwangsverwaltung stellte. »Vollblut«-Osage wurde die Geschäftsfähigkeit entzogen, Mitglieder der lokalen, weißen Eliten traten in Vormundschaften ein, oft für mehrere Subjekte.

Das wiederum machte für die Osage Mischehen attraktiv, förderte aber auch die kriminelle Energie. Um die geschäftlich unerfahreneren Osage um ihre Reichtümer zu bringen, wurde mit allem manipuliert, was das System hergab: Verträge, Urkunden, selbst Lebensversicherungen. Besonders hinterhältig trieb es damit ein William Hale, der in wenigen Jahrzehnten aus dem Nichts zum Großrancher aufgestiegen war und sich dabei einen Ruf eines gottesfürchtigen Wohltäters der Osage erworben hatte. Er ging mit ruhiger langer Hand vor, arrangierte Ehen zwischen Weißen und Osage und setzte seine Ziele präzis wie ein Uhrwerk um.

Hier setzt Martin Scorseses neuer Spielfilm »Killers of the Flower Moon« ein. Ernest Burkhart (Leonardo Di­Caprio) kehrt aus dem Ersten Weltkrieg zurück und geht nach Fairfax, weil der Ölboom Wohlstand verspricht und sein Onkel William Hale (Robert de Niro) ein Mann mit Einfluss ist (»Das Geld fließt hier gerade leicht und frei«).

Da Ernest bei Frauen nicht wählerisch und auch ein folgsamer Typ ist, empfiehlt er sich für die Position des »Squaw Man« auf Hales Schachbrett. Zunächst gliedert er sich aber als Taxifahrer ins Wirtschaftsleben ein, wodurch er dann die Osage Mollie (Lily Gladstone) kennenlernt. Da klickt es zwar gleich zwischen den beiden, aber noch schönere Augen macht er ihr, nachdem ihn sein Onkel über das Ökonomische aufgeklärt hat. Bei Mollie endet die gesamte Erbfolge ihres Familienzweigs.

Die Hochzeit bringt Ernest an die vorgesehene Stelle, es werden Kinder geboren, als Ehemann führt er das Leben einer Wohlstandsdrohne. Es häufen sich jetzt aber auch Morde an reichen Osage. Sie werden erschossen, vergiftet, ihre Häuser in die Luft gesprengt. Zwischen 1921 und 1925 starben so mehr als 60 Menschen, auch mögliche Zeugen und sonstige Beteiligte. Der Tod rückt immer näher an Mollie heran, ihre Schwestern Anna (Cara Jade Myers) und Minnie (Jillian Dion) werden umgebracht, ihre Mutter Lizzie Q (Tantoo Cardinal) stirbt früh an etwas, das damals »Auszehrung« genannt wurde. Und so geht ein »Head­right« nach dem anderen auf Mollie über und rückt damit immer näher an Ernests bzw. Hales Verfügung heran.

Weil falsche Spuren gelegt wurden, und das Giersystem durch die Stützen der Gesellschaft und einen rassistischen Konsens gedeckt war, wurden diese Morde lange Zeit als Einzelfälle behandelt. Erst als sich Edgar Hoovers Bureau of Investigation sich der »Osage Murders« annimmt und (auch als Seitenhieb gegen MAGA-Amerika gedacht) der regionalen Ebene mit bundesstaatlicher Autorität entgegentritt, wird das Systematische dieser Morde herausgearbeitet, die Mitte der 1920er die amerikanische Imagination erregten: Der Wilde Westen, er lebt ja noch!

Das Aufdröseln dieses konspirativen Zirkels klappt eine Normspielfilmlänge lang ziemlich gut. Scorsese erzählt geradlinig, mit tiefem Atem und ohne optischen Firlefanz. Die Dialoge sind knackig, die Besetzung herausragend, das historische Panorama wirkt vielschichtig und aussichtsreich, auch wegen des eingeschobenen Dokumentarmaterials. Die Stimmung des Films ist zudem beklemmend genug, um Spannung zu garantieren. Darüber hinaus wirkt das gut mit Scorseses Leitmotiven und historiographischen Interessen verknüpft: Kritik am amerikanischen Modell kapitalistischer Rohheit, Gesetzlosigkeit, Gewalt und Gier als Anfang aller Zivilisation, Bildung von Gemeinwesen aus dem Geist der mafiösen Struktur.

Ein großes amerikanisches Panorama, als Western, das war hier wohl der Plan. Aber der Film hat auch eine Laufzeit von über 200 Minuten, und auf einmal zerfasert es. Man bräuchte ein Organigramm, um mit den vielen Namen zurechtkommen, Motive bleiben in der Luft hängen: Drama der Entbindung von alten Loyalitäten, Erosion des Clans zugunsten der (multiethnischen) Kleinfamilie. Auch die unerschütterliche Langmut der Betroffenen nervt doch sehr. Man fühlt sich außerdem um die epische Dimension betrogen, und nicht einmal das Vergehen der Zeit teilt sich befriedigend mit. Denn dann werden noch das Investigationsgeschehen und Hoovers Probleme mit dem Behördenaufbau draufgestülpt, um schließlich mit etwas Gerichtsdrama abgerundet zu werden.

Der Hauptgrund dieser Zerzausung liegt wohl in Scorseses Treue zu David Granns Buchvorlage »Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI« (2017). Die hinterlässt einen ähnlichen Eindruck, ist freilich aber auch kein Spielfilm, so dass sich das Verhältnis von Detailreichtum und Unterhaltsamkeit freier bewegen kann.

Beispielhaft für das Missverhältnis ist die geringe Nachvollziehbarkeit, in der die moralische Unschärfe von Ernest bzw. der gruselige Abgrund seiner Beziehung zu Mollie bei Scorsese steckenbleibt, was sich auch nachteilig auf DiCaprios Performance auswirkt. Robert De Niro, der den gierigen Patriarchen Hale als pervertiertes Zoon politikon aber auch leibhaftigen Triebverzicht spielt, kommt hier erheblich souveräner heraus.