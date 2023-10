Schilling/dpa Werner Kofler (Bremen, 26.1.1981)

Wiedner Gürtel 28/9 – an dieser Wiener Adresse lebte der junge Schriftsteller Werner Kofler Anfang der 1970er Jahre mit der Künstlerin Auguste Kronheim und sechs Kindern. »wiednergürtel 28/9: wohnen« ist auch der Titel eines Hörspiels, in dem er einen »kofler« auftreten und sagen lässt: »für diese sendung habe ich ein honorar von öS 1500.– behoben, die forderungen waren: mediengerecht soll es sein, nicht zu aufwendig und – eine belastende auflage – für den orf geschrieben. öS 1500.– sind mir gerade wert eine demonstration des widerwillens, darauf angewiesen zu sein: so sehr, daß ich für einen solchen schundlohn tatsächlich eine sendung schreibe, also schreibe ich über uns: wir, eine gruppe – früher kommune, heute katastrophe (…)«

Der »begabte jungsäufer« und »kleinbürgerliche anarchist« legt seinen Schuldenstand dar und wie wenig ihm dieses Honorar in seiner prekären Lage weiter hilft; die literarische Arbeit muss vertagt werden. Dass die meisten Autoren unter kapitalistischen Bedingungen und bei einem permanenten Überangebot an Texten ohne »Brotberuf« nicht überleben können, ist bis heute mit einem Tabu belegt. Werner Kofler aber legt den Finger in die Wunde. Sein Hörspiel wurde vom ORF nicht produziert.

Nach drei 2018 erschienenen Bänden mit den Prosabüchern des 2011 verstorbenen Autors – von »Guggile: vom Bravsein und vom Schweinigeln« (1975) bis »Zu spät, Tiefland, Obsession« (2010) – findet die Kofler-Werkausgabe des Sonderzahl Verlags jetzt ihren Abschluss mit zwei Bänden, die den größten Teil – es handelt sich um keine Gesamtausgabe – seiner Hörspiele, Theatertexte, Lyrik und Kurzprosa enthalten. Vor allem der Band mit der Kurzprosa ist eine wahre Fundgrube an schneidend scharfen politischen Interventionen und sarkastischen Einlassungen. Der in Kärnten, dem braunsten Teil Österreichs, geborene Kofler erhob seine Stimme gegen den Faschismus schon, als das noch etwas kostete, und dort, wo man dafür nicht gelobt wurde. Die alten Nazis und neuen Zündler adressierte er stets mit Klarnamen. »Alles, was Berühmtere können und konnten, das konnte er besser.« Zitiert der Verlag Elfriede Jelinek. Sie hat recht. So sind Werner Koflers Parataxen mit ihrem ganz eigenen Rhythmus und ihren insistierenden Wiederholungen oft mit Thomas Bernhard verglichen worden. Doch wo Bernhard bloß seine Ressentiments gegen alles und jeden, seine operettenkompatible »Österreich-Kritik« zelebriert, lehnt Kofler sich aus dem Fenster. »Die Welt ist schrecklich, und sie muß in einer schrecklichen Sprache beschrieben werden«, lautete seine Devise. Und als er 1980 als »halbanonymer Autor« den Bremer Literaturförderpreis entgegennahm, sagte er in seiner Rede: »Es heißt manchmal, ich sei größenwahnsinnig; das ist richtig. Mir erscheint der Größenwahn – oder sagen wir: der subversive aufrechte Gang – als angemessene Möglichkeit, im Dschungelkampf des Literaturbetriebs zu überleben.«

Nach Anfängen als Lyriker, standen bei Kofler bald Prosa und Radiokunst im Vordergrund, Motto: »alles hinschreiben, wie es ist«. In »Deutsche Markenbutter. Exkurs zum Gebärneid, der beim Autor so stark ist, so wahnsinnig stark, daß er ihn wie wild Zitate aus dem scheinbaren Zusammenhang reißen läßt« schneidet er Zitate der feministischen Filmemacherin Helma Sanders-Brahms gegen Aussagen der Reichsführerin der NS-Frauenschaft Gertrud Scholtz-Klink. Das ist ebenso demaskierend wie der Bericht über ein dekadentes Fest des Oligarchen Helmut Horten, das Kofler mit Berichten über Betriebsschließungen konfrontiert (»Feste und Feiern in Kärnten«). In dem bitterbösen, 2001 uraufgeführten Theaterstück »Tanzcafé Treblinka« lässt er eine Figur »wütend« sagen: »Werden Sie wirklich die Unverfrorenheit aufbringen, zu behaupten, meinen Lieblingsmassenmörder nicht zu kennen, den ersten und allerersten nationalsozialistischen Übertreibungskünstler, ja, den ersten SS-Übertreibungskünstler, den begabtesten Massenvernichter, den Kärnten und das adria­tische Küstenland je hervorgebracht haben, unseren Globus!« Und im April 1999 notiert er: »Wenn es nur möglich wäre! : den Krieg dorthin um- und zurückzuleiten, wo er herkommt, ohne dort je stattgehabt zu haben: in die USA«.

So verdienstvoll diese kommentierte Werkausgabe ist – die Hunderte Seiten beanspruchenden Kommentare sind doch, wie schon in den ersten drei Bänden, eine groteske philologische Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Keine reale oder fiktive Figur in Koflers Texten – Maria Callas, Pinocchio, Marcel Proust, Arnold Schwarzenegger – ist so bekannt, dass die Herausgeber sie nicht als kommentarbedürftig erachten würden. Claudia Dürr und Wolfgang Straub hätten sich besser besser auf Informationen beschränkt, die nicht als bekannt vorausgesetzt werden können oder problemlos eruierbar sind, und dafür mehr Kofler-Texte in die Ausgabe genommen. Einige Hörspiele kann man übrigens auf der Website der Forschungsplattform Werner Kofler hören. Der brüstete sich in seinen Notizen: »Kleist, Kraus, Beckett, Bernhard – das kann nur ich«, wäre aber nicht Werner Kofler gewesen, wenn er nicht die Frage nachgeschoben hätte: »wie kann man so vorlaut sein?«