Westen außen vor

Louise Delmotte/AP Photo/dpa Die Präsidenten Chinas und Russlands, Xi Jinping und Wladimir Putin, begrüßen sich am Mittwoch in der Großen Halle des Volkes in Beijing

Die Zahlen können sich sehen lassen, die in Beijing aus Anlass des dritten internationalen »Seidenstraßen«-Forums bekanntgegeben wurden. Der Ausbau der Verkehrskorridore aus China in Richtung Westen, nach Europa, in den Nahen und Mittleren Osten, nach Afrika, inzwischen sogar nach Lateinamerika schreitet seit Jahren voran. Die »Belt and Road Initiative« (BRI), von Präsident Xi Jinping 2013 ausgerufen, hat maßgeblich dazu beigetragen, und auf sie geht damit auch das rasante Wachstum im Handel zwischen der Volksrepublik und den 150 anderen BRI-Staaten zurück, das im Jahresdurchschnitt satte 6,4 Prozent erreichte – mehr als das Wachstum im Handel mit den Nicht-BRI-Staaten. Der BRI-Handel macht denn auch inzwischen gut 45,4 Prozent des chinesischen Außenhandels aus; 2013 waren es erst 39,2 Prozent. Er nimmt weiter zu, und er trägt damit auch dazu bei, die Wirtschaft in den anderen BRI-Ländern zu stärken. Das war ja auch das Ziel.

Die BRI-Länder – das ist mehr oder weniger die nichtwestliche Welt. Von der »Seidenstraße« ferngehalten haben sich vor allem die USA, die Mächte Westeuropas, Japan, Australien; Italien, das als einziges G7-Land beitrat, musste mittlerweile einen Rückzieher machen. Das aber heißt: Wenn die BRI-Staaten jetzt ihre Zusammenarbeit weiter intensivieren, wenn sie sich industriell, wissenschaftlich, in kulturellen Belangen enger zusammentun, wenn sie mehr gemeinsame Plattformen bilden – dann wächst ihr Gewicht gegenüber dem Westen. Die BRICS haben sich inzwischen als Gegenpol zu den G7 etabliert, bauen über ihre Erweiterung ihre ökonomische und politische Position aus. Die Entscheidung der westlichen Mächte, Chinas »Neuer Seidenstraße« fernzubleiben, resultierte aus der Hoffnung, man könne das chinesische Großprojekt möglicherweise ausbremsen. Nun, da das nicht gelingt, ist der Westen bei einem drei Viertel aller Staaten umfassenden Netzwerk außen vor.

Beijing wiederum kann seinen eigenen Aufstieg erfolgreich in denjenigen des globalen Südens einbetten: Geht es mit der BRI weiter bergauf, profitiert nicht nur die Volksrepublik, es profitieren auch die beteiligten Staaten Afrikas, Asiens, Lateinamerikas. Übersehen sollte man aber nicht, dass strukturell China den größten Nutzen aus der Seidenstraße zieht. Es steuert das Großprojekt politisch; es hat ökonomisch die Initiative; es steht bei der Verkehrsinfrastruktur im Zentrum: Alle Wege führen nach Beijing. Mit der BRI kristallisieren sich also globale Strukturen heraus, die eine neue, von China geprägte Weltordnung erahnen lassen. Die westlichen Mächte haben es abgelehnt, an der BRI teilzunehmen und in ihr auf Augenhöhe mit der Volksrepublik um die Gestaltung der künftigen Welt zu ringen. Gehen sie diesen Weg weiter, verweigern sie den Machtabgleich auf dem Verhandlungsweg, dann steht der nächste unkontrolliert eskalierende Konflikt bevor.