Bilal Seckin/ZUMA Wire/imago images Frauen aus kurdischen Provinzen tanzen in Ankara (15.10.2023)

Sie waren Bürgermeisterin in der südtürkischen Gemeinde Akdeniz in Mersin, wurden 2016 jedoch verhaftet und dann Ihres Amtes enthoben. Wie beeinflusst das Ihre politische Arbeit?

Ich bin seit 30 Jahren in der Frauenbewegung aktiv und auch in der Partei der Völker für Gleichberechtigung und Demokratie, Hedep (vormals Grüne Linkspartei YSP, jW). Auch im Jahr 2009 war ich aufgrund meiner Friedensarbeit im Gefängnis. Trotz meiner Verhaftung arbeite ich bis heute mit Frauen und setze mich für sie ein.

Woran arbeiten Sie momentan?

In diesem Jahr haben wir uns in Konferenzen zusammengetan, weil sich der Vertrag von Lausanne zum hundertsten Mal jährte. In dieser Konferenz fällen wir Entscheidungen, die den Minderheiten dienen sollen, die Diskriminierung ausgesetzt sind. Insbesondere wenden wir uns an jesidische Frauen, an kurdische Frauen, alevitische Frauen. Diese Frauen werden alle mit einbezogen. Wir diskutieren, was uns seit der Unterzeichnung des Lausanner Vertrags, was den kurdischen Frauen, was den jesidischen Frauen angetan wurde.

Kann der Kampf für Frauenrechte in der Türkei auch auf parlamentarischer Ebene geführt werden?

Dieses Jahr finden Bezirkswahlen statt, türkeiweit. Bei diesen Wahlen wollen wir die Teilhabe und Partizipation von Wählerinnen vergrößern. Dazu organisieren wir Konferenzen, Diskussionsräume und haben regelmäßig Treffen mit anderen Frauenbewegungen in der Türkei.

Was sind bei Ihrer Arbeit für Frauenrechte die momentan größten Herausforderungen?

Das herrschende Ideal ist das der sunnitischen Frau, die ihre Stimme der Regierungspartei AKP gibt. Die erwünschte Frau ist die gehorsame Frau, die sich um den Haushalt, um die Kinder kümmert, die sich nur in der Küche aufhält und sich so anzuziehen hat, wie die Regierung es möchte. Alle, die diesem Bild der Frau widersprechen, werden bestraft. Allein im August dieses Jahres wurden laut Presse 31 Frauen ermordet. Die Dunkelziffer der Femizide liegt vermutlich deutlich höher. Wir kämpfen sowohl gegen häusliche Gewalt als auch gegen die Gewalt, die auf Regierungsebene stattfindet.

Sie nahmen neulich an einer Delegationsreise durch die BRD teil. Wie passen aus Ihrer Sicht eine von Außenministerin Annalena Baerbock proklamierte »feministische« Außenpolitik und der EU-Türkei-Deal zur Flüchtlingsbekämpfung zusammen?

Wir finden das Ganze nicht richtig. 2011 hat die AKP selbst die Istanbuler Konvention unterschrieben. Es ist eine Konvention, die die Rechte der Frauen schützen soll. Und Präsident Erdogan hat diese Konvention einfach über Nacht außer Kraft gesetzt. Alle feministischen Frauen in der Türkei kämpfen jedoch weiter. Wir kritisieren, dass Bündnis 90/Die Grünen sich zwar mit dem Begriff »feministisch« schmücken wollen, aber nicht solidarisch sind. Die deutsche Regierung möchte, dass die AKP weiter regiert. Denn ihr geht es um die Abschottung vor Flüchtlingen. Der Umgang mit diesen an sich ist ein großes Thema, mit dem die türkische Regierung Druck auf die EU-Regierungen ausüben kann.

Was fordern Sie von der türkischen Regierung, um gegen Gewalt und die Ermordung von Frauen vorzugehen?

Wir kämpfen gegen die Regierung, gegen die Männergewalt, die herrscht. Die Regierung muss zunächst einmal aufhören, Männer sanft zu bestrafen, wenn sie Gewalt gegen Frauen ausüben. Wir fordern die Abschaffung des Patriarchats, wir fordern Demokratie. Aber die Regierung hat antidemokratische Züge. Deshalb sind wir weiterhin auf den Straßen und verteidigen unsere Rechte als Frauen.

Imperialistische Politikerinnen instrumentalisieren auch den Slogan »Jin – Jihan – Azadi«. Wie finden Sie das?

Das ist sehr gefährlich, denn der Slogan ist eine Philosophie. Er definiert die Freiheitsbewegung und den Freiheitskampf der kurdischen Frauen. Es ist etwas, worauf kurdische Frauen Anspruch haben. Und der Kapitalismus nutzt dies für seine eigenen Zwecke.