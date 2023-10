Mussa Qawasma/REUTERS Flammender Protest gegen Israel und seine palästinensischen Kollaborateure im Westjordanland (Hebron, 18.10.2023)

Die Nachricht von der Bombardierung eines Krankenhauses in Gaza hat zu wütenden Reaktionen in vielen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens sowie Nordafrikas geführt. Zu Protesten kam es unter anderem im Westjordanland, in Jordanien, dem Libanon, Iran und Irak, in Marokko und Tunesien sowie der Türkei. Nahezu einhellig wurde dabei Israel die Verantwortung für die Detonation, bei der etwa 500 Menschen getötet wurden, gegeben. So verurteilten die Außenministerien von Ägypten, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar Israel für den Angriff.

In Jordanien, wo rund die Hälfte der Bevölkerung palästinensische Wurzeln hat, setzten Demonstranten in der Nacht Teile der israelischen Botschaft in Brand. Auch am Mittwoch demonstrierten rund 5.000 Menschen in der Hauptstadt Amman. Die Regierung sagte einen für diesen Tag geplanten Vierergipfel des jordanischen Königs Abdullah II. mit US-Präsident Joseph Biden, dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi sowie dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas ab. Ein solches Treffen werde erst stattfinden, »wenn die Entscheidung getroffen wurde, diesen Krieg zu beenden und den Massakern ein Ende zu setzen«, erklärte Außenminister Aiman Safadi. Der US-Präsident hatte sich zuvor die israelische Version zu eigen gemacht, wonach eine von palästinensischen Militanten abgefeuerte Rakete für das Massaker verantwortlich sei.

Die Wut auf der Straße in Städten im Westjordanland wie Ramallah, Dschenin und Nablus richtete sich nicht nur gegen die israelische Besatzungsmacht, sondern auch gegen die als deren Hilfssheriff empfundene Palästinensische Nationalbehörde (PN). »Das Volk will den Sturz des Präsidenten«, wurde etwa in Ramallah der Sturz von Abbas gefordert, der sein Amt seit Ablauf seiner Amtszeit 2009 ohne demokratische Legitimation fortführt. Polizeikräfte der PA feuerten Tränengas und Blendgranaten, laut Berichten örtlicher Journalisten auch scharfe Schüsse auf die Demonstranten ab. Während Abbas eine dreitägige Trauerperiode verkündete, traten am Mittwoch Arbeiter und Ladenbesitzer in Ostjerusalem und dem Westjordanland in einen Generalstreik. In der libanesischen Hauptstadt Beirut demonstrierten am Mittwoch Tausende Anhänger der Hisbollah anlässlich eines von der schiitischen Organisation ausgerufenen »Tages des Zorns« gegen Israel.

Spontane Kundgebungen mit Tausenden Teilnehmern fanden am Dienstag abend in der Türkei unter anderem in Istanbul, Ankara, Izmir und Diyarbakir statt. In Istanbul wurden Dutzende Demonstranten und Polizisten verletzt, als die Polizei die Menge davon abhielt, in das israelische Generalkonsulat einzudringen. Die zumeist islamistischen Demonstranten riefen die Hamas zur Fortsetzung ihres »Widerstands« auf und forderten die Entsendung der türkischen Armee nach Gaza. Auch gegen die USA als Schutzmacht Israels richteten sich die Proteste. So versuchten in der südostanatolischen Provinz Malatya Anhänger islamistischer und nationalistischer Parteien, eine Radarstation der US-Armee in Kürecik zu stürmen, in Adana flogen Steine und Molotowcocktails auf das US-Konsulat. Am Mittwoch forderte die Sprecherin der sozialistische und kurdische Gruppierungen vereinenden Plattform Demokratischer Kongress der Völker (HDK), Esengül Demir, den Abbruch der Beziehungen zu Israel, um die »völkermörderischen« Angriffe zu beenden. »Wir unterstützen das palästinensische Volk und seinen Widerstand in einem Land, in dem Araber und Juden zusammenleben werden«, wurde auf der Kundgebung vor dem israelischen Generalkonsulat erklärt.

In seltener Einheit haben alle Fraktionen im türkischen Parlament am Mittwoch eine Resolution verabschiedet, in der das Massaker in dem Krankenhaus als »Verbrechen gegen die Menschheit« bezeichnet sowie Israels »fortgesetzte Verletzung des Völkerrechts« verurteilt wurde. Sozialistische und kurdische Politiker wiesen allerdings gegenüber oppositionellen Medien daraufhin, dass die türkische Armee in den letzten Tagen in Nordsyrien selbst Krankenhäuser und bombardiert hatte.