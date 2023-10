Volkshilfe Wien Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, macht auf die Arbeit der Organisation aufmerksam

Knapp eine halbe Million Menschen, die in Österreich leben, können sich eine ausgewogene Ernährung nicht regelmäßig leisten. Für die weit verbreitete, auch Kinder betreffene Armut hat der konservative Bundeskanzlers Karl Nehammer eine ganz besondere Erklärung: Er schiebt die Schuld den Eltern zu. In einem im September veröffentlichten Video aus einer Weinbar in Hallein behauptet er vor Parteifunktionären, dass sich jeder in Österreich eine warme Mahlzeit pro Tag leisten könne, schließlich sei das billigste Essen »ein Hamburger bei McDonald’s«. Bis heute hat sich Nehammer für diese Aussage nicht entschuldigt – im Gegenteil: In den sozialen Netzwerken verteidigt er seine Haltung.

Die Daten sagen etwas anderes: Laut Statistik Austria hatten im vergangenen Jahr 447.000 Personen in Österreich nicht die finanziellen Mittel, jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch oder entsprechende vegetarische Speisen zu sich zu nehmen, so die österreichische Volkshilfe in einer Aussendung. Das sind rund fünf Prozent der Gesamtbevölkerung. Seit 2021 hat sich die Zahl der Armutsbetroffenen in Österreich fast verdoppelt, allein 78.000 davon sind Kinder und Jugendliche, 18.000 weniger als sechs Jahre alt. In Reaktion darauf organisiert die Volkshilfe Wien im drittem Gemeindebezirk jeden Dienstag eine Lebensmittelausgabe, rund 250 Lebensmittelpakete werden an armutsbetroffene Wiener ausgegeben.

In Österreich ist die Teuerung so hoch wie in kaum einem anderen kontinentaleuropäischen Land. Erst im August ist die Inflationsrate erneut angestiegen, Auswirkungen hat das vor allem im Alltag: »Gerade die Lebensmittelpreise steigen und steigen«, schrieb die Volkshilfe in einer ihrer Aussendungen. Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, organisiert sie jedes Jahr zum »Tag der Armut« am 17. Oktober eine Lebensmittelsammlung. »In einem der reichsten Länder der Welt darf es solche Armut nicht geben«, sagt der Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich, Erich Fenninger.

Infolge der Teuerung sei die Situation zunehmend angespannt und die Zahl der Bedürftigen steige in Gleichzeitigkeit mit dem Rückgang an Spenden, sagt der langjährige sozialdemokratische Bürgermeister und nunmehrige Präsident der Volkshilfe Wien, Michael Häupl, gegenüber jW: »Das Problem ist, dass viele unserer langjährigen Spender aus armutsgefährdeten Schichten kommen. Sie müssen heute selbst unsere Angebote in Anspruch nehmen.« Häupl dazu weiter: »Ich kenne Leute, die sind mit mir vor drei Jahren noch beim Heurigen gesessen, und nun stehen sie bei uns in der Schlange, weil sie sich keine Lebensmittel mehr leisten können.«

Neben den 78.000 Kindern, deren Eltern sich viele Nahrungsmittel nicht mehr leisten können, gibt es 350.000 armutsgefährdete Heranwachsende in Österreich. Die Wirkmächtigkeit von Organisationen, die Armut bekämpfen wollen, ist jedoch beschränkt – das weiß auch Häupl: »In meiner Studentenzeit hätte ich gesagt, wir sind der Arzt am Krankenbett des Kapitalismus.« Er fordert 200 Euro zusätzlich zur finanziellen Kinder- und Jugendunterstützung durch den Staat: »Dann kann Kinderarmut gänzlich abgeschafft werden«, meint Häupl und rechnet vor: »Mir kann niemand erzählen, dass dies in einem Land wie Österreich nicht finanzierbar sei.« Was fehlt, ist der politische Wille der konservativ-grünen Bundesregierung.

Wie es in der ÖVP-Regierung Karl Nehammers und in jener seines Vorgängers Sebastian Kurz um die finanzielle Förderung sozial benachteiligter Kinder bestellt ist, zeigen auch jene Chats, für die sich Kurz derzeit wegen Falschaussage in einem U-Ausschuss verantworten muss. Im Gegensatz dazu wollte der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) im Juni 2016 1,2 Milliarden Euro in die Nachmittagsbetreuung an Schulen stecken, der damalige ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner war einverstanden. Damit sollte in ganz Österreich kostenlose Nachmittagsbetreuung an Schulen finanziert werden – mit einem Rechtsanspruch für jedes Kind.

Dieser Plan ist am ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, nicht spurlos vorübergegangen. Sebastian Kurz bat seinen politischen Vertrauten darum, den Beschluss zur Nachmittagsbetreuung zu verhindern. »Kann ich ein Bundesland aufhetzen?«, erkundigte er sich dahingehend bei Schmid. Dass Kurz mit allen Mitteln versucht hat, die Einführung der unentgeltlichen Nachmittagsbetreuung an Schulen zu blockieren, hat nichts damit zu tun, dass er diese aus ideologischen Gründen ablehnte; statt dessen wollte er auf diese Weise die Regierung zum Scheitern bringen und seine eigene Position an der Spitze der ÖVP absichern.

Bei der diesjährigen Aktion der Volkshilfe in Wien-Erdberg sammelten 100 ehrenamtliche Mitarbeiter 5,7 Tonnen Lebensmittel – fast um 2 Tonnen mehr als im Jahr zuvor. Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, zeigt sich darüber erfreut, warnt aber: »Die Teuerungswelle ist längst zur Armutswelle geworden.« Ohne weiterführende politische Maßnahmen wird es keinen langfristigen Rückgang der Armut geben. Im jW-Interview fordert sie daher konkrete Maßnahmen, vor allem gegen die steigenden Wohnkosten: »Wohnen ist der größte Preistreiber. Wohnungen dürfen keine Spekulationsobjekte des Marktes mehr sein«, so Wehsely. Ohne klares politisches Signal kann die Volkshilfe Armut nicht bekämpfen, sondern nur Not lindern. Ein engagierter Arzt kann die Symptome einer unheilbaren Krankheit zwar kurieren, ihren Ausbruch aber nicht verhindern. Für letzteres müsste man den Kapitalismus aus der Welt schaffen.