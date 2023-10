South Korea's Joint Chiefs of Staff/YNA/dpa Die Ukraine als Testfeld für Waffensysteme: Jetzt werden Atacms-Raketen ausprobiert (Archivbild)

Die ukrainischen Streitkräfte haben erstmals US-amerikanische Kurzstreckenraketen vom Typ Atacms gegen russische Ziele eingesetzt. In der Nacht zum Dienstag wurden russische Hubschrauberstützpunkte am Rande der Städte Lugansk und Berdjansk angegriffen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bestätigte den Einsatz der Atacms, um die er die USA lange gebeten hatte. Er freue sich, mitteilen zu können, dass Washington seine Zusagen einhalte. Das Wall Street Journal hatte am Dienstag berichtet, die USA hätten eine »kleine Zahl Atacms-Raketen« an die Ukraine geliefert, deren Reichweite auf 160 Kilometer begrenzt sei.

Die militärischen Auswirkungen des ukrainischen Angriffs werden von beiden Seiten unterschiedlich dargestellt. Von ukrainischer Seite hieß es, neun Kampfhubschrauber sowie ein Treibstofflager seien zerstört worden. Russland gab »Treffer« an zwei Hubschraubern zu. Das Moskauer Boulevardblatt Moskowski Komsomolez schrieb, die russische Flugabwehr werde sich auf die Atacms ebenso einstellen wie früher auf die »Himars«- und »Storm-Shadow«-Raketen. Die beabsichtigte Folge des ukrainischen Schlags gegen die Stützpunkte ist, dass Russland seine Hubschrauber tiefer aus dem Hinterland anfliegen lassen muss, was die Häufigkeit der Einsätze gegen die ukrainische Bodenoffensive reduziert.

Russlands Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, nannte die Lieferung der »Atacms«-Raketen an die Ukrai­ne einen »schwerwiegenden Fehler« der USA. Präsident Joseph Biden scheine Kurs auf den völligen Abbruch der Beziehungen zu Russland genommen zu haben. Er warf der Ukraine vor, vom Westen gelieferte Waffen gegen zivile Ziele in Russland und der Ostukraine einzusetzen.

Ähnlich äußerte sich bei seinem Besuch in Beijing der russische Präsident Wladimir Putin. Die Drohung mit dem Abbruch der Beziehungen wiederholte er nicht, sondern erklärte im Gegenteil, in letzter Zeit verhalte sich der Westen in Sachen Ukraine »weniger aggressiv«. Russland sei bereit zu Gesprächen; zuerst müsse aber die Ukraine ihr Verbot jeglicher Verhandlungen mit Russland aufheben. Gleichzeitig kündigte Putin laut Sputnik an, dass die russische Luftwaffe bei Patrouillenflügen über dem Schwarzen Meer fortan mit »Kinschal«-Hyperschallraketen ausgerüstet werde.