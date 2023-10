imago images/Jürgen Ritter Wer auf der Straße leben muss, steht nicht im Zentrum der Stadtpolitik (Hamburg, 15.4.2021)

In Hamburg gab es zuletzt Proteste gegen die Vertreibung obdachloser Menschen vom Hauptbahnhof gegeben. Gegen diese Personengruppe soll es dort zuletzt vermehrt Kontrollen und Platzverweise gegeben haben. Wie bewerten Sie die Vorwürfe?

Das Anliegen der Demonstranten kann ich sehr gut nachvollziehen. Die Situation am Hauptbahnhof ist derzeit dadurch geprägt, dass die Bahnhofsvorplätze nicht mehr als Tagesaufenthalt und Übernachtungsplatz für obdachlose und andere Menschen genutzt werden sollen. Ich bin selber Pendler und nutze den Hauptbahnhof täglich. Die Veränderungen der letzten Wochen sind spürbar. Aber das Problem besteht darin, dass den betroffenen Menschen, die sich dort bisher aufgehalten haben, damit nicht geholfen wird.

Sie halten sich jetzt nicht mehr um den Bahnhof herum auf, haben ihre Übernachtungsplätze in angrenzende Stadtteile verlagert. Es ist wie so häufig: Die Lösung eines Problems, in diesem Fall die Situation am Hauptbahnhof, schafft an anderer Stelle neue Probleme, die nun gelöst werden müssen.

Auch Verteilaktionen an Obdachlose am Hauptbahnhof wurden von den Behörden in den vergangenen Wochen unterbunden. Was bezwecken diese damit?

Das dient dazu, den Bahnhof als Tagesaufenthalt für Bedürftige unattraktiv werden zu lassen. Wichtig ist mir in dem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass seitens des Bezirkes ein anderer Platz für die Verteilaktion benannt worden ist.

Diskutiert wird derzeit auch ein generelles Alkoholkonsumverbot rund um den Hauptbahnhof. Halten Sie eine solche Maßnahme für zielführend?

Ich halte diese Maßnahme schlicht nicht für durchführbar. Menschen, die Alkohol zu sich nehmen wollen, finden immer Wege, dies auch zu tun. Das können Verbote nur begrenzt verhindern. Im übrigen weiß ich nicht, wie die Einhaltung dieses Verbotes durchgesetzt werden soll, wenn beispielsweise Fußballfans mit Sonderzügen anreisen, die selbstverständlich im Bahnhof auch Alkohol konsumieren.

Das Vertreiben von Wohnungslosen löst auch dieses Problem nicht: Die kalte Jahreszeit hat bereits begonnen, doch das Winternotprogramm der Stadt startet erst am 1. November. Dieses stand immer wieder in der Kritik, etwa weil die Einrichtungen tagsüber schließen und nur Massenunterkünfte anbieten.

Zunächst einmal gilt es festzustellen: Hamburg hat ein Winternotprogramm für obdachlose Menschen! Das an sich ist gut und eine wichtige Hilfe zum Überleben in der kalten Jahreszeit. Wie bei vielen Hilfen stellt sich die Frage: Ist diese ausreichend, und was kann man verbessern? Und selbstverständlich gibt es immer etwas zu verbessern. Die Schlafsäle, in denen mehrere Menschen übernachten, sind nicht angenehm, und eine Veränderung wäre wünschenswert. Das Winternotprogramm bleibt, was der Name sagt: ein Notprogramm. Und als solches kann es niemals ausreichen, um die Not der obdachlosen Menschen nachhaltig zu überwinden. Es ist eine Überlebenshilfe und als solche notwendig. Mehr nicht.

Sozialen Wohnraum kann das nicht ersetzen. Bei den Maßnahmen gegen Randgruppen geht es offenbar häufig darum, dass die Betroffenen von der übrigen Bevölkerung als störend empfunden werden. Spricht man überhaupt noch über sie?

Mir fehlt bei der Diskussion um die Situation rund um den Hauptbahnhof und die Präsenz der obdachlosen Menschen im Bereich der Innenstadt eine offene Diskussion unserer Zivilgesellschaft darüber, wie es gelingen kann, den öffentlichen Raum für alle Menschen nutzbar zu machen. Wir sprechen über diese Menschen oft als die, die am Rande stehen. Sie gehören aber nicht an den Rand unseres Gemeinwesens. Sie sind genauso Teil davon wie jeder Pendler, der den Hauptbahnhof nutzt, jeder Tourist, der Hamburg besucht, und alle, die die Innenstadt zum Shopping nutzen möchten.

Denn der öffentliche Raum ist das: »öffentlich« – und somit allen zugänglich und für alle nutzbar. Auch für die Menschen ohne Obdach, auch für die Menschen mit einer chronischen Suchterkrankung, auch für Menschen, denen man ansieht, dass sie nicht den Wohlstand der Durchschnittsbevölkerung teilen.