IMAGO/Kyodo News Auf bestem Weg zum Jahresziel von moderaten fünf Prozent Wachstum: Präsident Xi Jinping am Mittwoch in Beijing

Zum Auftakt des »Seidenstraßen«-Gipfels, bei dem Vertreter von mehr als 130 Ländern am Mittwoch in Beijing zusammenkamen, veröffentlichte das Statistikamt der Volksrepublik neue Zahlen. Im dritten Quartal wuchs die Wirtschaft demnach um stolze 4,9 Prozent. Insbesondere der Einzelhandel übertraf mit einem Umsatzplus von 5,5 Prozent im September alle Erwartungen. Ein Ergebnis staatlicher Maßnahmen: Investitionen waren vorgezogen, die Aufnahme von Krediten erleichtert, Steuerbefreiungen für Ärmere verlängert worden.

Im ersten Dreivierteljahr trug der Einzelhandel deutlich mehr als ein Drittel zum BIP bei (gut 34,2 von 91,3 Billionen Renminbi Yuan), wie die Nachrichtenagentur Xinhua mitteilte. Zuwächse gab es auch im verarbeitenden Gewerbe (vier Prozent) und bei Dienstleistungen (sechs Prozent). Die städtische Arbeitslosenquote lag bei 5,3 Prozent. Das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen stieg inflationsbereinigt um 5,9 Prozent. Die KPCh scheint ihr Jahresziel von moderaten fünf Prozent Wachstum zu erreichen.

Probleme gibt es im überschuldeten Immobiliensektor. Aktuell drohen Auslandsverbindlichkeiten des Konzerns Country Garden in Höhe von 17 Milliarden US-Dollar als Zahlungsausfall gewertet zu werden. Geplant ist eine großangelegte Umschuldung. Außerdem schwächeln Chinas Exporte. Zumindest bei Diesel, Benzin und Kerosin geht das aber auch auf die gestiegene Inlandsnachfrage zurück.

Ein Sonderfall ist der Handel mit Russland. Dessen Volumen habe »einen historischen Höchststand erreicht und nähert sich der Marke von 200 Milliarden US-Dollar an«, sagte Präsident Xi Jinping am Rande des Gipfels nach einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Wladimir Putin. In Russland ersetzen Waren aus China solche aus dem Westen. Die Lieferungen von Rohöl und Erdgas in der Gegenrichtung werden zunehmend in Yuan abgerechnet. Im ersten Halbjahr traf das auf 75 Prozent der russischen Exporte nach China zu, heißt es im aktuellen Spiegel. Die chinesische Landeswährung habe im Februar »den Dollar als meistgehandelte Devise in Russland abgelöst«.