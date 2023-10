Christian-Ditsch.de Beamte am Freitag in Berlin-Neukölln, um Palästina-solidarische Proteste zu unterdrücken

Ihr vorgeblicher Kampf gegen Antisemitismus dient der Unterdrückung von Minderheiten: »Es braucht einen Knallhart-Kurs gegen Juden- und Israel-Hasser mit Konsequenz und Härte«, hat beispielsweise CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gegenüber Bild am Sonntag gefordert. Sein Eifer gilt allerdings keineswegs den regelmäßig von den Behörden als größte innenpolitische Gefahr ausgemachten Faschisten in der BRD, sondern Palästinensern sowie Menschen, die solidarisch mit ihnen sind.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) begründete gegenüber dem Revolverblatt den stärkeren Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen durch die Polizei damit, dass die Regierung die zunehmende, angebliche Gefahr von »Solidaritäts- und Unterstützungsaktionen für den Terror der Hamas« sehr ernst nehme. Die Sozialdemokratin kündigte auch an, dass die Regierung »alle rechtlichen Möglichkeiten zur Ausweisung von Hamas-Unterstützern nutzen« werde.

Faeser instrumentalisiert damit die Opfer der Angriffe der islamistischen Hamas vom 7. Oktober aus dem von Israel belagerten Gazastreifen auf israelische Anlagen und Stellungen. Dabei waren über tausend Zivilisten, darunter Kinder, getötet oder verletzt worden. In der Folge werden hierzulande Kundgebungen und Demonstrationen, die als Palästina-solidarisch gewertet werden können, fast ausnahmslos kriminalisiert. So hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel am Sonnabend das Verbot einer Demo in Frankfurt am Main mit der fragwürdigen Begründung bestätigt, wonach »hochgradig Israel-feindliche« und »in den Antisemitismus reichende« Äußerungen zu erwarten gewesen wären, »bis hin zur Negierung des Existenzrechts Israels«.

Die jüngste Serie antijudaistischer Bedrohungen durch mutmaßliche Neonazis in Berlin und Brandenburg löste bislang keinen solchen Verfolgungseifer aus. »Seit dem 7. Oktober stellen wir im gesamten Stadtgebiet vermehrt Davidsterne fest, die an Häuserwände gemalt wurden«, zitierte das Portal T-online.de in einem am Dienstag aktualisierten Bericht einen Berliner Polizeisprecher. »Täglich kommen neue hinzu«. Eine genaue Zahl könne der Sprecher nicht nennen, sie bewege sich im zweistelligen Bereich. Die Staatsschutzabteilung ermittle.

Gegenüber T-online.de habe ein Anwohner eines betroffenen Wohnhauses im Ortsteil Prenzlauer Berg spekuliert, dass rechte »Verschwörungsspinner« hinter den Schmierereien stecken könnten. Es sei bekannt, dass in der Gegend Neonazis aktiv sind.

Seit Donnerstag wurden mehrere solcher Davidsternmarkierungen an Gebäuden in verschiedenen Ortsteilen entdeckt, wie der Rundfunk-Berlin Brandenburg am Montag online berichtete. Am Freitag habe die Polizei drei registriert, am Sonnabend seien sieben gemeldet worden. In allen Fällen werde wegen Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Nach Polizeiangaben sind bislang neben Prenzlauer Berg auch die Ortsteile Moabit, Kreuzberg und Friedrichshain betroffen. Ob in den Häusern tatsächlich jüdische Menschen leben, teilt die Polizei nicht mit. Allerdings habe beispielsweise die Neue Zürcher Zeitung erfahren, dass mindestens bei einigen beschmierten Wohngebäuden dies der Fall sei, wie das Blatt am Sonntag online berichtete.

Ähnliche Taten wurden auch außerhalb Berlins festgestellt. So seien am Sonntag Polizisten nach Joachimsthal (Kreis Barnim) gerufen worden, weil Unbekannte einen durchgestrichenen Davidstern an die Fassade des Rathauses geschmiert hätten. In Strausberg sollen Unbekannte am Sonnabend an einem Trafohäuschen und auf der Fahrbahn einer Straße antisemitische Schmierereien, Hakenkreuze und eine Naziparole hinterlassen haben, wie die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag berichtete.