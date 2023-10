teutopress/imago Mit leichtem Zug im Arkadien seiner Schriftstellerei: Franz Josef Wagner im Oktober 1984 auf der Frankfurter Buchmesse

Die Leute in den sogenannten alternativen Medien und am Stammtisch bzw. auf der Straße, also eigentlich überall bis auf die offiziellen Großmedien, sagen in letzter Zeit öfter, ihnen werde neuerdings ihre Sprache verboten oder mindestens verhunzt. Einmal, weil irgendwelche Nachrichtensprecher jetzt seltsame Pausen machten oder verquere Formen an die Wörter legten. Dann aber, als größter Aufreger, dass sie gewisse Wörter nicht mehr sagen durften und vor allem eines nicht, das dadurch erst recht ins Zentrum aller Aufgeregtheit gerückt ist. Dieses bekannteste Darf-ich–nicht-mehr-sagen-Wort muss ich hier nicht nennen. Es endet auf einen Fluss im Fichtelgebirge.

Die Frankfurter Buchmesse war und ist ein buntes Gelände. Nun macht es die Sache ziemlich langweilig, vornehmlich daran zu denken, ob man inzwischen zu dem oder dem die und die Haltung haben müsse und ob man den Namen des Flusses im Fichtelgebirge noch aussprechen dürfe, weil man sich vor ihm natürlich inzwischen gleich einen Nasal vorstellt.

Nun aber zurück ins dystopische Jahr 1984. Erinnern wir uns! Die Edition Suhrkamp war noch in voller Blüte, die Kritische Theorie noch halbwegs am Leben, wenn es auch Adorno schon mehr als zehn Jahre zuvor völlig unnötigerweise dahingerottet hatte infolge einer Bergwanderung in der Schweiz. Der Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld war in Orwells Jahr gerade 60 geworden, die jung gebliebene Ulmer Eiche noch äußerst aktiv und aufrecht in jeder Hinsicht. »Holzfällen« von Thomas Bernhard erzeugte den erwünschten kommerziell erfolgreichen Skandal, Peter Handke machte gerade Schmerzpause, Rainald Goetz war seit einem Jahr im Betrieb, Daniel Kehlmann besuchte die Grundschule in Wien, und die Hälfte der heutigen Verlagslandschaft war nicht einmal geboren.

Ich war damals frisch in der Oberstufe, bewunderte den Suhrkamp-Verlag wie der Christ das Reich Gottes und hielt Leute wie Dürrenmatt oder Frisch, denen man damals im Fernsehprogramm noch ohne Umschweife 90-Minuten-Filme widmete, für halbe Heilige (sonst hätte man ihnen ja nicht diese Sendezeit eingeräumt). Dürrenmatt schritt minutenlang an einer Steilkante entlang und gab grummelnde Sätze von sich, die eigentlich völlig unverständlich waren. Das war die denkerische Bewegung eines ganz Großen! Bei uns an der Schule gab es damals einen Karlheinz, der unverkennbar leichte Rechtsneigung zeigte, was seine Springerstiefel, sein weißes T-Shirt, die Hosenträger, die Jeans und die Kahlschnittfrisur anging.

Wenn Karlheinz morgens kam, grüßte er leichterhand mit erhobener Hand. Wir »aufrechten Demokraten« liefen natürlich sofort zum Direx, um unsere »Bürgerpflicht« zu tun und keine »mildernden Umstände« (Steinmeier) gelten zu lassen.

Quatsch, taten wir nicht. Bevor Kalle grüßen konnte, hatten wir ihn bereits schon selbst gegrüßt. Wir begrüßten damals alles und jedes, was in die rechte Richtung neigte, mit dem Ironiegruß. Manchmal ließen wir Karlheinz Spalier laufen. Er fühlte sich dabei etwas unwohl, er verstand es nicht ganz, es ging über seinen Intellekt.

Erinnert sich jemand an Gerhard Löwenthal? Den machte man nach, indem man den rechten Arm unter die Tischplatte klemmte und dann verzweifelt versuchte, ihn zu heben. Zur Anzeige beim Direx oder sonstwo wurde ein Ironie-Hitlergruß nur von solchen gebracht, die einem persönlich etwas heimzahlen wollten. Also die üblichen Denunzianten ohne Selbstwertgefühl, die aus dem Gesellschaftsspiel sowieso rausfielen und sich darüber ärgerten. Blockwarte.

Und dann – zurück auf die Messe – neben dem leisen Klingeln der Kabeltelefone (nur die wichtigen Verlage hatten eines) das beruhigende Tackern von Fernmeldern, über die nicht die »Nachricht« lief: »Peter Handkes ›Chinese des Schmerzes‹: Rassismus oder nur kulturelle Aneignung?«

Alle rauchten. Zigaretten (Roth-Händle, Reval, Gitanes), Zigarren, Pfeifen aller Arten. Die Menschen tranken Schnaps, Wein, Bier und vor allem Sekt. Frauen saßen Männern auf dem Schoß. Es war furchtbar. Niemand zeigte hinter vorgehaltener Hand einem zweiten irgendeinen Porno­schnipsel auf einem Kommunikationsgerät. Es war einfach furchtbar. Die Bundesrepublik schien damals noch nicht zur heutigen westlichen Wertegemeinschaft zu gehören.

Betrachten wir Siegfried Unseld und seinen Adlatus Raimund Fellinger (Lektor Handkes und Bernhards und so weiter), wie sie durch die Reihen der anderen Verlage laufen, denn man will ja wissen, was die übrigen so machen. Sie kommen an einem Stand vorbei, dessen Bücher eine gesellschaftspolitische Haltung zeigen, die Unseld und Fellinger überhaupt nicht passt. Was tut Unseld? Er legt sich mit dem Verleger an. Der eine haut dem anderen seine Positionen um den Schädel. Es gipfelt darin, dass es latent invektiv wird: Wissen Sie, was Sie sind? Ein ganz übler XYZ. Und der andere: Die Konsequenzen aus einer Haltung, wie Sie sie hier propagieren, konnte man schon früher zum Unglück für alle studieren!

Adlatus Fellinger steht schweigend dabei und hat sich in einem Buch festgelesen.

Da aber erscheint ein Reporter aus dem Jahr 2023 (beliebige Tagesgroßzeitung oder ARD/ZDF) und fragt: Wieso ist denn dieser Stand auf der Messe zugelassen? Unseld, verdutzt (er kennt den Reporter nicht, er ist zu seiner Zeit noch nicht geboren): Wieso sollte er denn nicht zugelassen sein? Reporter: Sie haben doch eben selbst zu erkennen gegeben, was hier für eine unerträgliche Haltung demonstriert wird. Sie müssen doch fordern, dass solchen Sachen hier kein Forum geboten wird. Unseld: Sind Sie übergeschnappt? Wie kann man denn so etwas fordern? Was wir fordern, und wofür auch unser Verlag Suhrkamp steht, wofür unsere ganze Gesellschaft stehen muss, ist der freie Austausch von gesellschaftsrelevanten Meinungen! Oder steht von diesen Büchern hier irgendeines auf dem Index? Wohl kaum, sonst wäre es nicht hier auf der Messe.

Der Reporter aus dem Jahr 2023 begibt sich in sein angestammtes Jahr, unsere Gegenwart, zurück und beginnt sofort mit Schnappatmung zu schreiben.

»Vermeintlicher Qualitätsverleger schon 1984 mit verdächtigen Äußerungen auffällig geworden! Der in manchen Kreisen als anerkannt bezeichnete Verleger Siegfried Unseld war schon 1983 ins Gerede gekommen, verlegte er doch ein Buch mit dem rassistisch klassistisch unerträglichen Titel ›Der Chinese des Schmerzes‹. Ein Jahr später legt er nach und solidarisiert sich öffentlich mit dem einschlägigen Programm eines Verlags aus der Ultra-XYZ-Szene.« Usw.

Schade, dass 2023 nicht der Bundespräsident die Eröffnungsrede der Buchmesse hält. Auch Fellinger, in späteren Jahren mein eigener Lektor, leider vor drei Jahren verstorben, ein großer Lakoniker, hätte sich diebisch auf Sätze gefreut im Stile von: »Die freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut, die wir verteidigen müssen, und deshalb dürfen wir denen keinen Platz bieten, die meinen, in unserer Republik gäbe es irgendwelche Meinungseinschränkungen!« (Zitat frei erfunden).

Oh, ich sehe, der Bundespräsident kommt ja doch! Zur Eröffnung diskutiert er zum Thema »Vom Dafürhalten. Wie wir die Freiheit in stürmischen Zeiten verteidigen«.

Oha! »Wir«!

Ich will nicht wissen, was wir 1984 auf dem Schulhof gemacht hätten, hätte ein Kollege à la Frank-Walter damals vom großen »Wir« angefangen. Wir hätten ihn wohl relativ frühzeitig mal ziemlich ganz und gar abgefangen und ordentlich abgegrüßt. Ob er uns anschließend direkt beim Direx verpetzt hätte?

Fellinger hätte die obige präsidiale Auslassung übrigens einfach korrigiert: »Redundant, widersprüchlich, hinten stimmt mit vorne nicht überein.«

Und nun ist auch das gesagt und braucht nicht mehr gesagt zu werden, und nun schöne Buchmesse! Vielleicht findet sich dort ja ein Buch über das Fichtelgebirge. Aufrechte Demokraten sollten es auf jeden Fall boykottieren.