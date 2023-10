Nomad Soul/Panthermedia/imago Im Pelzgeschäft: Pelze ohne Venus

Gleich am Anfang von »Alle meine Geister« steht ein Vorstellungsgespräch, das über die Zukunft des Jugendlichen entscheidet. Der gerade 15 Jahre alte Uwe Timm möchte einen Ausbildungsplatz in Levermanns Pelzfirma. Sein Vater, der als Selbständiger ein Pelzgeschäft betreibt, ohne selbst gelernter Kürschner zu sein, wirbt für den Sohn. Deutlich erfährt dieser den sozialen Unterschied zwischen dem Unternehmer mit 60 Angestellten und dem eher bescheidenen Gewerbetreibenden, der bald in finanzielle Schwierigkeiten geraten wird. Timm bekommt den gewünschten Ausbildungsplatz, obwohl sein neuer Boss, ein Manager der neuen Schule, einen höheren Bildungsabschluss bevorzugt hätte.

Gesellenprüfung

Die Ausbildung zum Gesellen dauert drei Jahre, weitere Jahre im Pelzgeschäft folgen. Neben ausführlichen Beschreibungen der Atmosphäre im Betrieb, der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, der Methoden der Pelzverarbeitung sind es die inspirierenden Buchlektüren, die das Rückgrat dieser autobiographischen Erzählung bilden. Beim traditionellen Handwerk des Kürschners scheint der Entfremdungsgrad der Arbeit geringer zu sein als bei anderen Berufen; selbst das gefertigte und verkaufte Produkt hat eine nachverfolgbare Geschichte. Die Pelzverarbeitung weist Züge des Künstlerischen auf: Das Zusammensetzen der Teile, das Gespür für die Qualität des Materials, die Abstimmung der Farben erinnern an das Handwerkliche des Schreibens, das Filtern und die Versprachlichung der Eindrücke. Der junge Timm besteht die Gesellenprüfung und sorgt nach dem frühen Tod des Vaters dafür, dass das Familiengeschäft saniert und verkauft werden kann.

Die augenöffnenden Buchlektüren sind eher zufällig, sie kommen durch Tips von Kolleginnen und Kollegen, deren Geschichten stets eingeflochten werden. Der Jugendliche liest während der Arbeitspausen und abends im abgeschiedenen Alkovenzimmer. Fast immer spielt dabei die Person eine Rolle, die das Buch empfohlen hat. So hat ihn ein selbstbewusster Aussteiger und Amerikaenthusiast auf J. D. Salingers »Der Fänger im Roggen« aufmerksam gemacht. Die Gedichte Gottfried Benns, die er zusammen mit einem Freund liest, faszinieren ihn durch die Mischung von moderner Sprache und kaltem Zynismus, was bei der Distanzierung von eigenen Gefühlen hilft. Bei den Romanen Dostojewskis, die er ausgiebig liest, ist das freilich anders. Vor allem der von ihm besonders geschätzte Roman »Der Idiot« erschüttert den Jugendlichen, da er die gängigen Konzepte dessen, was als normal und was als abseitig oder deformiert gilt, in Frage stellt. Später überzeugt ihn eine russische Muttersprachlerin von der höheren Stilqualität bei Tolstoi oder Tschechow.

Im Abendgymnasium

Zur Liste inspirierender Lektüren kommen später noch Franz Kafkas »Die Verwandlung«, Bertolt Brechts Seeräuberballaden, Ingeborg Bachmanns Lyrik und die Romane Henry Millers. Ein Ausbilder, dem Timm zugeteilt wird, ein SPD-Mann, der unter dem politischen Versagen seiner Partei leidet, empfiehlt die Klassiker der europäischen Kultur und gibt ihm Eugen Kogons »Der SS-Staat« zu lesen. Seine Warnungen vor dem Fortleben des Faschismus kann der junge Timm nicht verstehen. Die große Hamburger Demonstration gegen die von Adenauer und Strauss geplante atomare Bewaffnung der Bundeswehr bricht 1958 wie ein Naturereignis in die relative Windstille dieser Jahre hinein. Der junge Timm schließt sich der Demo spontan an, muss dann aber zurück zur Arbeit. Konsequenzen hat dieses Ereignis für ihn nicht. Die zeitgenössische Politik wird nur gestreift, im Vordergrund steht die individuelle Entwicklung des Literaturinteressierten. Ein Lehrer für Latein und Griechisch, bei dem Timm im Abendgymnasium büffelt, begeistert ihn nicht nur für Homers Odyssee, sondern entpuppt sich auch als Anarchist, der intime Details eines geplanten Attentats auf Mussolini und Hitler kennt. Kann oder soll ein einzelner notfalls die absehbaren Katastrophen von Krieg und Massenmord abwenden? Bei aller Sympathie für den Anarchismus hat der junge Timm da seine Zweifel.

Noch ein Bordell

Schließlich nehmen die Versprechungen und Verlockungen des ungebundenen Lebens den Jugendlichen gefangen: Partys, Jazzlokale, Ausflüge nach Schweden, das erste Auto, die ersten sexuellen Beziehungen, die Chance, sich als kreativer Modeschöpfer zu betätigen. Doch diesen Verführungen widersteht der jugendliche Timm. Das Geschäft mit Pelzen hat sich ohnehin verändert. Die Luxusware Pelz ist bereits zum Massenartikel geworden und verlangt neue Verkaufsstrategien. Timm, der in dieser Phase die schnörkellose Sprache und kühle Selbsterkenntnis in »Der Fremde« von Albert Camus entdeckt, will sein Leben der »Wahrhaftigkeit« widmen. Das Lesen hat seine Sinne geschärft, seinen Blick auf die Realität, seine Ausdrucksfähigkeit. Weiterbildung und Studium sollen den Weg zum eigenen Schreiben ebnen. Das »Braunschweiger Kolleg« bietet ihm 1961 die Möglichkeit, das Abitur nachzuholen. Zusammen mit einem Freund fährt er nach Braunschweig, überlässt ihm, der kurz zuvor noch ein Bordell besucht, das Auto und richtet sich im Kolleg ein, das in einem 1937 errichteten klobigen Nazibau untergebracht ist. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt.