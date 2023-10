Josue Decavele/REUTERS Der Sozialdemokrat Bernardo Arévalo gewann die Präsidentschaftswahl in Guatemala am 20. August (Guatemala-Stadt, 26.6.2023)

Sie blockieren die Verbindungsstraße in den Norden des Departamentos Que­tzaltenango. Warum haben Sie sich den Protesten für den Rücktritt der Generalstaatsanwältin Guatemalas und für die Respektierung des Wahlergebnisses vom 20. August angeschlossen?

Susanne Peréz: Überall im Land mobilisieren vor allem die indigenen Völker, weil wir es sind, die am meisten unter der Situation leiden. Unter dem fehlenden Zugang zu Bildung, zu Land, unter fehlenden Arbeitsmöglichkeiten. Wir hoffen, dass eine Regierung von Bernardo Arévalo daran etwas ändern kann. Deshalb wollen wir, dass er am 14. Januar seinen Posten antritt. Dafür gehen wir auf die Straße. Die Entscheidung dazu trafen ursprünglich lokale Anführer hier in der Gemeinde, werden jetzt aber kollektiv besprochen.

Wie ist die Situation vor Ort?

Romeo Peréz: Am Wochenende wurden die Blockaden nach zehn Tagen ausgesetzt. Seit Montag wird wieder blockiert. Auch in anderen Regionen wurden die Blockaden am Wochenende teilweise geöffnet, um die Versorgungslage zu entspannen.

Welche Arbeit leisten die indigenen Bürgermeister, und wie werden sie gewählt?

R. P.: Es ist eine autonome Struktur, die schon seit vielen Jahren existiert. Gewählt werden sie auf Versammlungen, die amtierenden Bürgermeister schlagen Kandidaten für die nächste Amtszeit vor. Die Arbeit ist unbezahlt. Zu den Aufgaben gehören die Lösung von Problemen, etwa bei Landkonflikten oder häuslicher Gewalt. In besonders schweren Fällen müssen Polizei und Staatsanwalt hinzugezogen werden, ansonsten versuchen wir, das allein zu lösen. Ein weiterer Punkt ist der Umweltschutz, etwa, dass nicht unkontrolliert Bäume gefällt werden.

Wie sieht die Beteiligung von Frauen an den Protesten aus? Bei Blockaden gerade im ländlichen Raum hatte ich den Eindruck, die Entscheidungsträger sind ausschließlich Männer?

S. P.: Das ist vielerorts tatsächlich so. Hier ist es etwas anders, es gibt Frauen in den Strukturen der indigenen Selbstverwaltung, aber sie sind in der Minderheit. Bei den Blockaden sind viele Frauen, ich würde sogar sagen, sie spielen eine führende Rolle. Allerdings fühlen sich viele Frauen zu unsicher, um in der vordersten Reihe aufzutreten, beispielsweise mit der Presse zu sprechen. Hier im Dorf sind die meisten Frauen meiner Generation Analphabeten. Viele haben sich aber aktiv an den Kämpfen um Zugang zu Land beteiligt und stellen auch selbst Forderungen auf, etwa dass Grundbesitztitel auch auf Frauen ausgestellt werden.

Sie sind selbst Lehrerin. Wie ist die Bildungssituation vor Ort, auch gerade für Mädchen?

S. P.: Insgesamt muss man schon sagen, dass heute mehr Kinder in die Schule gehen als noch vor zwanzig Jahren, auch mehr Mädchen, die meisten besuchen aber nur die sechsjährige Grundschule. Wir haben zwei weiterführende Schulen, eine private und eine öffentliche, die besuchen aber nicht mehr so viele Schüler, vor allem aus finanziellen Gründen. An den öffentlichen Schulen fehlt es an vielem, Material, Instandhaltung, vieles müssen die Eltern selbst bezahlen. Außerdem sind die Klassen mit bis zu 50 Kindern sehr groß.

Sie sagten, ein großes Problem ist Zugang zu Land. In Guatemala ist der Grundbesitz zwar äußerst ungleich verteilt, aber hier in der Region gibt es doch kaum große Fincas oder Plantagen.

S. P.: Richtig, die liegen eher an der Küste. Hier gibt es einfach zu wenig Ackerland. Wer es sich leisten kann, kauft etwas Boden an der Küste, aber das können in der Regel nur die, die Verwandte in den USA haben. Migration ist ein wichtiger Faktor, ohne sie gäbe es noch viel mehr Armut. Die Probleme sind da, weil die Regierung sie nicht löst. Es gibt den Haushalt für Bildung und Gesundheit, es gibt Kommissionen in den Rathäusern, aber das Geld kommt wegen der Korruption nicht an. Daher ruht unsere Hoffnung auf Bernardo Arévalo und einem Wechsel im Land. Wir erhoffen die Anerkennung der indigenen Völker und ein Ende der Diskriminierung.