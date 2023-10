Camilo Cohecha/REUTERS Teilnehmer der Eröffnungsveranstaltung der Friedensgespräche in Tibú (8.10.2023)

Präsident Gustavo Petros Worten folgen immer mehr Taten: Am Montag haben die Friedensdelegationen des Estado Mayor – die größte aktive Splittergruppe der ehemaligen FARC-Kämpfer –, und die kolumbianische Regierung landesweit eine dreimonatige Feuerpause verkündet. Laut Vereinbarung sollte sie bereits einen Tag später beginnen und bis zum 15. Januar kommenden Jahres andauern. In dieser Zeit dürfen keine gegenseitigen Offensivaktionen gestartet werden. Eine besondere Rolle kommt demnach auch dem Schutz der Zivilbevölkerung zu. Mit der Ankündigung des Waffenstillstandes und der Unterzeichnung des Dokuments eröffneten die Vertreter der Regierung und des unter dem Kommando von Iván Mordisco stehenden Estado ­Mayor ihre Friedensverhandlungen.

Der Estado Mayor war dem von der Regierung und den FARC geschlossenen Friedensvertrag 2016 nicht beigetreten und hatte sich erneut bewaffnet. Nach eigenen Angaben verfügt die Gruppe derzeit über 3.000 Kämpfer, die im Süden des Landes und im Grenzgebiet zu Venezuela aktiv sind. Verschiedene Organisationen bestätigen, dass die Haupteinnahmen der Organisation aus dem Drogenhandel stammen und sie mittlerweile nicht mehr (nur) die politischen Ziele der ursprünglich linksgerichteten und marxistisch geprägten FARC verfolgt.

Trotz des positiven Signals kann die jetzige Waffenstillstandsvereinbarung nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Feuerpause nur für den Estado ­Mayor und die kolumbianischen Streitkräfte gilt. Nicht vermieden werden dadurch Gewaltakte gegen die Bevölkerung oder bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen im Land weiterhin aktiven Gruppen, die seit Jahren eine Spur von Tod, Vertreibung und Angst hinterlassen. Das südamerikanische Bürgerkriegsland blickt auf eine mehr als 60jährige Konfliktgeschichte zurück. Seit Jahrzehnten bekriegen sich rechte Paramilitärs, verschiedene Guerillagruppen, Drogenkartelle und städtische Banden. Dabei wurden laut Schätzungen bisher mehr als 400.000 Menschen ermordet und Millionen vertrieben.

Der Start der Verhandlungen sorgte zunächst für Unmut und Verwirrung: Angesetzt waren die offiziellen Friedensgespräche bereits für den 8. Oktober und sollten dann mit einer zehnmonatigen Feuerpause eingeleitet werden. Bei der Auftaktveranstaltung, zu der etwa 5.000 geladene Gäste erschienen, verlegten die Delegationen den Verhandlungsbeginn um eine Woche. Dennoch versprachen beide Parteien, offensive Aktionen umgehend zu unterlassen. Als die Regierung am Mittwoch bekanntgab, dass Angehörige des Estado Mayor einen Soldaten getötet hatten, war zunächst unklar, ob die Parteien noch am runden Tisch zusammenkommen würden. Tatsächlich schien ein Scheitern nicht ausgeschlossen, denn schon zu Jahresbeginn hatten beide Parteien eine sechsmonatige Waffenruhe schriftlich vereinbart. Sie wurde im Mai dieses Jahres von Petro aufgekündigt, nachdem Kämpfer des Estado Mayor für den Mord an vier indigenen Kindern verantwortlich gemacht werden konnten.

Petros Initiative eines Gesamtfriedens für Kolumbien zielt darauf ab, in den kommenden Jahren eine dauerhafte Niederlegung der Waffen aller noch aktiven bewaffneten Gruppen zu erreichen. Momentan rechnet der Präsident mit einer Befriedung bis Mai 2025. Wie realistisch das ist, wird sich herausstellen. Die Aushandlung eines Friedensabkommens mit der ehemaligen FARC nahm rund vier Jahre – von 2012 bis 2016 –, in Anspruch, bis heute ist es nicht vollständig umgesetzt. Demnach könnte Petros Forderung vom Sonntag abend nach einem Höchstmaß an Verantwortung für die Rebellen als Warnung an diese zu deuten sein. »Der Konflikt kann durch Gespräche gelöst werden«, schrieb er weiter auf X.

Die Ziele des aktuellen Friedensprozesses sind hochgesteckt, mit mehreren Gruppen wird parallel verhandelt. Die Unterhändler der Regierung sprechen bereits seit November vergangenen Jahres mit der Guerillagruppe ELN und machen Fortschritte: Neben humanitären Maßnahmen wurde auch eine beidseitige Waffenruhe vereinbart, Beobachtermissionen haben bereits einen Rückgang der Gewaltakte bestätigt. In Zukunft plant Petro mit einer weiteren FARC-Splittergruppe und städtischen Banden ins Gespräch zu kommen.