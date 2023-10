Aleksandra Szmigiel/REUTERS Im Siegestaumel: Anhänger von Polens konservativer Partei (PiS) in Warschau (15.10.2023)

In Polen hat die zentrale Wahlkommission am Dienstag das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl vom Sonntag bekanntgegeben. Demnach blieb die bisherige Regierungspartei PiS stärkste einzelne Kraft und kam auf 35,38 Prozent bzw. 194 Mandate. Da die Mehrheit im polnischen Parlament jedoch 231 Stimmen beträgt, ist damit klar, dass die PiS mangels Koalitionspartner keine Mehrheit wird formieren können. Insgesamt 248 Mandate vereinen dagegen die im Wahlkampf bereits mit weitgehend gemeinsamen Positionen aufgetretenen Liberalen und Sozialdemokraten. Für die »Bürger­koalition« unter dem früheren und womöglich auch künftigen Premierminister Donald Tusk stimmten 30,7 Prozent der Bürger, es folgen das rechtsliberale Bündnis »Dritter Weg« mit 14,4 und die Linkspartei mit 8,61 Prozent.

Für die Linke ist das Ergebnis besonders bitter: Ihre Hoffnung, in den Großstädten mit sozialen und gesellschaftspolitisch liberalen Positionen zu punkten, erfüllte sich nur in begrenztem Maße. Denn die »Bürgerkoalition« hatte den Großteil der genderorientierten Forderungen übernommen und damit der Linken die Show gestohlen. Als »soziales Gewissen« der künftigen Koalition wird es die Linke auch schwerhaben, nachdem der »Dritte Weg« bereits am Wahlabend ein Ende der »Gießkannenpolitik« angedroht hatte. Die linke Sejm-Fraktion ist mit noch 26 (vorher 49) Abgeordneten praktisch halbiert.

Bis die neue Regierung gebildet werden kann, dürfte es dauern. Die Staatssekretärin im Präsidialamt, Małgorzata Paprocka, sagte am Dienstag morgen, die Regierungsbildung werde »im ersten oder zweiten verfassungsmäßigen Schritt« vollzogen. Das deutet an, dass Staatspräsident Andrzej Duda zunächst der PiS diese – absehbar zum Scheitern verurteilte – Aufgabe anbieten wird. PiS-Vertreter hatten schon am Montag begonnen, dem »Dritten Weg« Koalitionsangebote zu machen. Vor allem auf die für ihren Opportunismus bekannte Bauernpartei PSL hat es die PiS offenbar abgesehen. Zumindest nach außen wiesen die Umworbenen die Angebote aber ab. Die erste Sejm-Sitzung muss laut Verfassung spätestens am 14. November stattfinden.

Die Wahlbeteiligung erreichte am Sonntag einen historischen Höchstwert: 74,38 Prozent der Stimmberechtigten gingen im Landesdurchschnitt an die Urnen, in den Großstädten lagen die Werte bei oder über 80 Prozent.