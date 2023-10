Jorge Duenes/REUTERS

Die USA unter Präsident Joseph Biden arbeiten an der Erneuerung der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Das US-Heimatschutzministerium hat angekündigt, deren Ausbau zu forcieren. Biden hatte sich in der Vergangenheit gegen die Mauer positioniert, während Amtsvorgänger Donald Trump diese immer mit Entschiedenheit propagiert hat. Für die jetzigen »baulichen Maßnahmen« hat der US-Kongress im Vorfeld Geld umgewidmet und Umweltschutzbestimmungen außer Kraft gesetzt. An der Grenze zu Mexiko werden pro Monat rund 200.000 Menschen verhaftet. (jW)