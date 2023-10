privat Recht auf Raum: Feministischer Widerstand in der Wiener Währinger Straße

Das Kommunikationszentrum für Frauen, kurz FZ, ist eines der ältesten Frauenzentren Europas. Wie kamen Sie zu den Räumlichkeiten, die Sie derzeit mit juristischen Mitteln verteidigen?

Der Verein Kommunikationszentrum für Frauen, Lesben, Migrantinnen und Mädchen existiert seit 1978 als unabhängige Initiative, im Juni 1981 waren die Begründerinnen des FZ in die besetzten Räumlichkeiten des zum Abriss bestimmten Technologischen Gewerbemuseums eingezogen – gemeinsam mit den Werkstätten und Kulturhäusern, kurz WUK. Im Oktober 1981 wurden die Räume mit einem Eröffnungsfest publik gemacht. Das Gebäude gehörte dem Bund und hätte abgerissen werden sollen, es existiert heute nur, weil es damals in Eigeninitiative instandgesetzt wurde.

In welcher Weise haben sich die Eigentumsverhältnisse seither verändert?

1989 ging das Gebäude vom Bund mittels Tauschvertrag an die Stadt Wien. Heute ist der Gebäudekomplex in der Wiener Währinger Straße, in dem das FZ und das WUK aktiv sind, eine lukrative Immobilie der Stadt Wien. Die Generalsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes ist teilweise notwendig – vor allem für den barrierefreien Zugang zu den Räumen. Es kann jedoch nicht der Fall sein, dass das FZ – genauso wie andere nichtkommerzielle Initiativen im WUK – im Zuge dessen seine Räumlichkeiten verliert. Die Stadt Wien als Eigentümerin des Gebäudes forderte für die Generalsanierung einen Mietvertrag, der ausschließlich zwischen dem WUK-Vorstand und der Stadt Wien ausgehandelt wurde. Dieser ist befristet, beinhaltet Kosten und unterstellt das FZ als eigenständige Bestandnehmerin dem WUK.

Seit Beginn der Sanierungsarbeiten wurde Ihnen der Zugang zu Ihren Räumlichkeiten auf Stiege 6 im Währinger Trakt des Gebäudes wiederholt verweigert. Wie haben Sie darauf reagiert?

Nachdem der Mietvertrag unterschrieben wurde, haben die Sanierungsarbeiten begonnen. Wir haben bei Verhandlungen mit der Stadt Wien erreicht, dass wir einen Teil des FZ auch während der Sanierungsarbeiten nutzen können. Das war bis April dieses Jahres auch möglich. Die Stadt Wien kündigte an, uns unsere sanierten Räume am 28. April zurückzugeben – das ist jedoch nicht passiert. Unser Nutzungsrecht von Stiege 6 wurde dadurch in Frage gestellt. Deshalb haben wir im Mai eine Klage wegen »Besitzstörung« gegen die Stadt Wien und den WUK-Vorstand eingebracht – auch aus politischen Gründen: Seit den neunziger Jahren gibt es enorme Angriffe auf linke, feministische, migrantische und antirassistische Initiativen, die basisdemokratisch organisiert sind; das FZ ist ein wichtiger Ort der autonomen Frauenbewegung in Wien, der Angriff gegen uns ist Teil einer breiter angelegten Entwicklung, die darauf hinausläuft, feministische Strukturen zu zerstören.

Wie ist der Zwischenstand in Sachen »Besitzstörungsklage«?

Am ersten Verhandlungstag wurde die Sachlage überhaupt erst geklärt. Am zweiten wurden Zeuginnen des FZ und Zeugen der Stadt Wien und des WUK geladen und befragt. In der Prozessführung geht es darum, dass wir ein aktuell gültiges Nutzungsrecht haben – und das belegen wir mit vielen Unterlagen und Zeuginnen. Am dritten Verhandlungstag werden noch fehlende Zeuginnen und Zeugen befragt. Dann wird es in den folgenden Wochen ein schriftliches Urteil geben.

Mit welchen Mitteln könnten die Räumlichkeiten des FZ erhalten bleiben?

Wir werden weiterhin darum kämpfen, dass es einen der ältesten autonomen feministischen Frauenräume in Selbstverwaltung auch für zukünftige Generationen geben wird. Unsere Forderung ist, dass die Aufrechterhaltung des Gebäudes sowie die Miet- und Energiekosten aus öffentlichen Geldern finanziert werden. Dann werden wir erstmal ein großes Fest feiern und unsere feministische Basisarbeit kollektiv fortsetzen. Und wir freuen uns über Spenden sowie über Protestschreiben an die Stadt Wien und den WUK-Vorstand. Das FZ soll weiterhin ein selbstorganisierter öffentlicher Raum von und für Frauen bleiben.