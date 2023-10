Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Praxis ohne Arzt? – Die ambulante medizinische Versorgung gerät laut der Kassenärztlichen Vereinigung zunehmend an ihre Grenzen

Seit spätestens Mitte August schreiben die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und das Bundesgesundheitsministerium Briefe hin und her. In ihrem aktuellen Schreiben, das am Dienstag die Runde machte, warnen die Kassenärzte, ohne Kurskorrekturen werde es »sehr zeitnah zu deutlich spürbaren Verschlechterungen der Versorgung kommen«. Die KBV unter dem Vorsitz von Andreas Gassen pocht unter anderem auf die versprochene Aufhebung des Kostendeckels für die Hausärzte, die Stärkung der ambulanten Versorgung, eine Entbürokratisierung und praxistaugliche digitale Anwendungen. Zusätzlich fordert die KBV die Entbudgetierung für alle Fachärzte. Die Aussage von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), wonach die Praxen auskömmlich finanziert seien, sei angesichts der stark steigenden Ausgaben eine »eklatante Fehleinschätzung«, kritisierten die Kassenärzte.

Anfang Oktober hatte Lauterbach darauf hingewiesen, dass Ärzte nach Abzug aller Kosten im Jahr im Mittel (Median) auf 230.000 Euro kommen. »Diese Diskussion ist nicht zu gewinnen«, sagte KBV-Sprecher Roland Stahl am Dienstag gegenüber jW. Im übrigen finde er es »vollkommen in Ordnung, dass jemand mit der Verantwortung, die ein Arzt hat, auch gut verdient«. Es sei auch nicht das Ziel zu sagen, »die Ärzte sind arm«. Es gehe um die Rahmenbedingungen, die sich seit Jahren verschlechterten. Die Budgetierung führe dazu, dass zehn Prozent der Leistungen in Praxen umsonst erbracht würden. Und das bei 600 Millionen Behandlungsfällen, die die rund 100.000 niedergelassenen Ärzte jährlich versorgten, so Stahl. Zum Vergleich: In den Krankenhäusern seien es 20 Millionen – wenn auch schwerere – Fälle.

Hinzu kämen Fachkräftemangel und steigende Kosten infolge der Inflation. Im Durchschnitt seien die niedergelassenen Ärzte 54 Jahre alt und viele Ärzte praktizierten sogar weit über das Rentenalter hinaus, erläuterte der KBV-Sprecher. Jungmediziner seien unter den derzeitigen Bedingungen schwer für den ambulanten Bereich zu gewinnen.