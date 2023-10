Abed Rahim Khatib/dpa Palästinensischer Zivilschutz bei Löscharbeiten und der Suche nach Überlebenden (Rafah, 17. Oktober)

Russland hat am Montag im UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf zum Krieg zwischen Israel und der Hamas vorgelegt, in dem ein Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln, der Zugang zu Hilfsgütern und eine sichere Evakuierung der Bevölkerung in Gaza gefordert werden. Neben Russland stimmten China, Gabun, Mosambik und die Vereinigten Arabischen Emirate dafür. Die drei Vetomächte USA, Frankreich und Großbritannien sowie Japan lehnten ihn jedoch ab. Über einen weiteren, von Brasilien eingebrachten Entwurf sollte nach Redaktionsschluss am Dienstag abend (Ortszeit) abgestimmt werden.

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja warf den westlichen Staaten nach dem Scheitern der eigenen Eingabe vor, sie hätten die Hoffnung auf ein Ende der Gewalt zunichte gemacht. »Wir sind äußerst besorgt über die beispiellose humanitäre Katastrophe in Gaza und das sehr hohe Risiko einer Ausweitung des Konflikts«, sagte Nebensja. Die Gefahr besteht zweifellos. Die libanesische Hisbollah griff am Dienstag erneut israelische Panzer im Norden Israels an. Das israelische Militär teilte am Dienstag seinerseits mit, es habe vier Personen getötet, die versucht hätten, den Grenzzaun zu durchbrechen. Israel evakuierte am Montag 28 Dörfer im Grenzgebiet.

Irans Außenminister Hossein Amir-Abdollahian erklärte am Montag der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge, dass Israel nicht ohne Konsequenzen agieren dürfe. »Alle Optionen stehen offen. Wir können den Kriegsverbrechen in Gaza nicht gleichgültig gegenüberstehen«, warnte er. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sandte am Montag in der Knesset »eine Botschaft an den Iran und die Hisbollah: Testet uns nicht im Norden!«

Wie US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag mitteilte, werde Präsident Joseph Biden diesen Mittwoch in Israel eintreffen: Er werde »unsere glasklare Botschaft an jeden Akteur unterstreichen, der versuchen könnte, diese Krise auszunutzen, um Israel anzugreifen: Tut es nicht!« sagte Blinken. Am Wochenende hatte Biden mit einem Interview beim US-Sender CBS für Aufregung gesorgt. Gaza besetzen zu wollen, wäre ein »großer Fehler«, sagte er. »Hineingehen und die Extremisten ausschalten, die Hisbollah im Norden, die Hamas im Süden – das ist eine notwendige Voraussetzung«, so Biden.

Unterdessen ging das israelische Bombardement Gazas auch am Dienstag weiter. Der palästinensischen Agentur WAFA zufolge seien bei einem Luftangriff in der Stadt Khan Junis im Süden Gazas 40 Menschen getötet worden, die zuvor aus dem Norden geflohen waren. Ein Angriff auf Rafah, wo sich der einzige Grenzübergang nach Ägypten befindet, habe laut Anadolu 25 Todesopfer gefordert. In der Nacht auf Dienstag seien mindestens 71 Menschen ums Leben gekommen.

»Angesichts des Zusammenbruchs der Wasser- und Sanitärversorgung einschließlich der heutigen Schließung der letzten funktionierenden Meerwasserentsalzungsanlage in Gaza sind die Sorgen über Dehydrierung und durch Wasser übertragene Krankheiten groß«, teilte das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) am Dienstag mit. Reuters zufolge trafen am Dienstag weitere Lastwagen mit Hilfsgütern auf der ägyptischen Seite des Übergangs in Rafah ein. Aus ägyptischen Sicherheitskreisen erfuhr Reuters, dass die USA und Israel die Auslieferung am Montag verhindert hätten. Sie befürchteten, die Hamas könnte die Güter zerstören oder für sich beschlagnahmen.