Julien Mattia/IMAGO/Le Pictorium Geschlagene Franzosen nach dem Ausscheiden gegen Südafrika

Frankreich, Wales, Irland, England, sie alle gewannen bei der noch bis 28. Oktober in Frankreich ausgespielten Weltmeisterschaft im Rugby Union ihre Vorrundengruppe. Nicht wenige Experten imaginierten schon ein neues Zeitalter europäischer Rugbydominanz. Aber denkste. Mit der Ausnahme von England – das bislang mit Abstand das unattraktivste, aber auch effektivste Rugby bei dieser WM spielt – sind alle europäischen Mannschaften am vergangenen Wochenende bereits in der ersten K.-o-Runde ausgeschieden.

Die Hackordnung im Weltrugby, das traditionell von den Ländern der südlichen Hemisphäre dominiert wird, bleibt bestehen. Gastgeber Frankreich verlor in einem hochklassigen Spiel am Sonntag abend im Stade de France im Pariser Vorort Saint Denis gegen den amtierenden Weltmeister Südafrika denkbar knapp mit 29:28. Die ersten 30 Minuten der Partie waren von einer bei dieser WM bislang ungesehenen Dynamik, Angriffslust und Risikofreude geprägt. Es waren 30 Minuten, die auch deutlich machten, warum der Sport eigentlich »Rugby Football« heißt. Die Spielmacher beider Mannschaften belebten mit Kicks in die Tiefe – mal Bodenroller, mal Kerzen, mal kurze Überkicks – die Offensive ihrer Teams.

Die zweite Halbzeit war dann von Härte und Taktik geprägt. Am Ende zog Frankreich den kürzeren und lässt die bis zum Schlusspfiff noch euphorisierte französische Rugbynation in Agonie zurück. Von Beginn an gestaltete sich ein offener Schlagabtausch, bei dem man kaum hinterherkam. Frankreich ging durch Cyril Baille (4., Erhöhung Thomas Ramos 5.) zunächst 7:0 in Führung. Südafrika punktete postwendend durch Kurt-Lee Arendse (8., Erhöhung Mannie Libbok 10.) und ging in der 18. Spielminute nach Versuch Damian de Allende 12:7 in Front. Peato Mauvaka (22.) glich umgehend zum 12:12 aus. Cheslin Kolbe (26., Erhöhung Libbok 28.) drehte die Partie wieder zugunsten der »Springboks«. Aber was war das für ein Bodenrollerkick, mit dem Jesse Kriel Flügelflitzer Kolbe aus der »Tiefe des Raumes« in Szene setzte? Im Fußball wäre das Ding »Günter-Netzer-Gedächtnispreis«-verdächtig gewesen, so ansatzlos, so gefühlvoll spielte Kriel das lederne Oval durch die Lücke in der französischen Reihe.

Der Rest erledigten die schnellen Beine von Kolbe. Dann war es erneut am Franzosen Baille, mit seinem zweiten Versuch (31.) die Partie auszugleichen (19:19). Nach gefährlichem Spiel gegen den Kopf von Uini Atonio musste der südafrikanische Zweite-Reihe-Stürmer Eben Etzebeth (40.) mit Gelb für zehn Minuten vom Platz. Den fälligen Straftritt verwandelte Ramos (41.) zur französischen 22:19-Halbzeitführung.

Frankreich versuchte gleich zu Beginn der zweiten Hälfte, seine numerische Überlegenheit auszuspielen. Aber Südafrika verteidigte in der Drangphase der Franzosen mit der Souveränität eines dreimaligen Weltmeisters. Ramos erzielte drei Punkte per Straftritt (54.), bevor Etzebeth das südafrikanische Ausrufezeichen setzte. Mit roher Kraft und purem Willen setzte Etzebeth sich gegen drei Franzosen zum Versuch durch (67., Erhöhung Handre Pollard). Südafrika lag mit 26:25 vorn und ging nach Straftritt Pollard (69.) 29:25 in Führung. Ramos verkürzte noch mal per »Penalty« (73.) auf 29:28, aber das war es dann. Südafrika gewann ein Viertelfinale gegen Frankreich, das eines WM-Finals würdig gewesen wäre.

Rugbyenthusiasten begeisterte auch für das Viertelfinale zwischen Irland und Neuseeland, das die »All Blacks« bereits am Samstag abend im Stade de France 28:24 gewannen. Irland konnte erneut seinen »Viertelfinalfluch« nicht brechen. Zum insgesamt achten Mal schieden die Kleeblätter in der ersten K.-o.-Runde einer Rugby-WM aus. Für die »All Blacks« lautet die Bilanz: acht Siege bei neun WM-Viertelfinalteilnahmen. Wie die Südafrikaner spielten auch die Neuseeländer mit dem Selbstbewusstsein eines dreifachen Weltmeisters gegen ein irisches Team, das unter enormem Erwartungsdruck stand – allein im Stade de France waren 50.000 irische Fans – und daran scheiterten.

Im Halbfinale treffen die Neuseeländer nun am kommenden Freitag abend in Paris auf Argentinien, das sich am Sonnabend in Marseille mit viel Leidenschaft gegen Waliser durchsetzte, die lange Zeit wie die sicheren Sieger aussahen. Doch nach 80 Minuten stand es 29:17 für die Pumas. Souverän, wenn auch unansehnlich, setzte sich am Sonntag nachmittag noch England gegen Publikumsliebling Fidschi mit 30:24 durch. England trifft kommenden Sonnabend in Paris auf Südafrika, der Neuauflage des WM-Finales von vor vier Jahren in Japan. Damals gewannen die »Springboks« deutlich mit 32:12.