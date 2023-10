Die mehrfach für den Oscar nominierte Schauspielerin Piper Laurie ist tot. Die US-Amerikanerin starb am Samstag morgen im Alter von 91 Jahren in Los Angeles, wie ihre Managerin Marion Rosenberg dem Branchenmagazin Variety bestätigte. Laurie war über viele Jahrzehnte in Kinofilmen und Fernsehserien zu sehen, erstmals 1950 in dem Film »Alter schützt vor Liebe nicht« an der Seite von Charles Coburn und Ronald Reagan. Nach einigen weiteren Rollen legte sie eine längere Pause ein. Laurie war unzufrieden mit den oberflächlichen Frauenrollen, die ihr als junger Frau angeboten wurden. »Jede Rolle, die ich gespielt habe, war dieselbe Frau – egal ob mein Kostar Rock Hudson, Tony Curtis oder Rory Calhoun war«, sagte sie einmal in einem Interview. »Sie war unschuldig, sexualisiert, einfach – je weniger intelligent, desto besser, und Komplexität war verboten.«

Nach ihrer Rückkehr nach Hollywood übernahm sie zunehmend Charakterrollen. Laurie sei der »Sternchenmaschinerie des Hollywoods der 50er Jahre entkommen und zu einer respektierten Schauspielerin geworden«, schrieb die New York Times. Ihre erste Oscar-Nominierung erhielt Laurie 1962 als Beste Hauptdarstellerin an der Seite von Paul Newman im Drama »The Hustler«. Weitere Nominierungen in der Kategorie »Beste Nebendarstellerin« gab es für ihre Rollen im Horrorklassiker »Carrie – Des Satans jüngste Tochter« (1976) von Brian de Palma und im Drama »Gottes vergessene Kinder« von 1986.

Für ihre Rolle der Catherine Martell in der Fernsehserie »Twin Peaks« gewann sie 1991 einen Golden Globe Award und sammelte zwei ihrer insgesamt neun Emmy-Nominierungen, darunter auch eine für ihre Rolle in der Sitcom »Frasier«. Zuletzt war sie 2018 in dem Gangsterfilm »White Boy Rick« mit Matthew McConaughey zu sehen. Geboren wurde die Schauspielerin, die mit bürgerlichem Namen Rosetta Jacobs hieß, 1932 in Detroit. Von 1962 bis 1982 war sie mit dem Filmkritiker und Pulitzer-Preisträger Joe Morgenstern verheiratet, ihr gemeinsames Kind Anne ­Grace wurde 1971 geboren. (jW)